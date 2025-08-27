BTC $111,175.88 1.37%
比特币价格预测：支撑位开始崩裂　市场是否为跌至10万美元的闪崩做准备？

比特币价格预测：支撑位开始崩裂　市场是否为跌至10万美元的闪崩做准备？
Sze Lam
Sze Lam
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币目前交易价格为110,360GPRK1,360美元，一天內曾下跌超过1.15%，交易者正密切关注112,000美元的支撑区。比特币的即时市值为2.19万亿美元，流通量接近1990万枚BTC，仍然是最大的加密货币，但短期前景看跌。

分析师表示，比特币正「岌岌可危」，因为价格触及支撑通道的下端。若跌破112,000美元，可能导致更大的下跌，108,695美元至110,000美元的区域是更深层次下跌前的最后防线。

更广泛的背景显示，机构需求依然存在，但短期交易者在权衡比特币的夏季涨势是否已经结束。

比特币技术展望：即将迎来闪崩？

在技术分析方面，比特币在本月早些时候未能守住124,450美元后，仍受困于下降通道。价格回落形成了一系列较低的高点，目前在110,100美元左右盘整。

关键技术水平包括：

  • 50日均线（116,553美元）：目前作为上方阻力。
  • 枢纽点112,000美元：前趋势线与支撑的交汇处。
  • 支撑区108,695美元至110,000美元：更深回调前的关键底部。

下行风险：若当前支撑失效，则为105,150美元和101,550美元。

动量指标显示谨慎。相对强弱指数（RSI）为38，比特币处于超卖状态，但无看涨背离。MACD为负值，压力向下。最近的K线显示犹豫不决，上下影线较长，买家与卖家正在争夺控制权。

如果支撑位守住，比特币可能反弹至116,850美元，此处为通道阻力与50日均线的交汇处。若确认突破该水平，将打开120,900美元的空间，随后可能触及8月高点124,450美元。

相反，若果断跌破108,695美元，将证实看跌恐慌，可能加速下跌至100,000美元，这一水平可能引发恐慌性抛售，但也会吸引机构买盘。

比特币价格预测：通向130,000美元还是100,000美元？

这是一个二元设置：要麽比特币守住支撑位并建立底部，要麽闪崩将价格推至六位数。如果多头能回到116,850美元以上，价格结构将有利于回升至124,000美元至130,000美元并重拾动能。

但若持续跌破108,500美元，则105,000美元和101,000美元将进入视野，最终为测试心理关口100,000美元开启大门。

由于机构需求仍是支撑，价格下跌可能是暂时的。但如果支撑位继续崩裂，市场可能会见证自6月反弹以来最剧烈的调整。

在我看来，比特币目前的盘整更多是为下一次上涨做准备，而不是崩盘。无论反弹从110,000美元开始，还是经历向100,000美元的快速下跌，长期通向新高的路径依然稳固。

Bitcoin Hyper（$HYPER）新预售结合比特币安全性和Solana速度

Bitcoin Hyper（$HYPER）定位为首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生第二层解决方案。其目标是通过启用闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用程式，甚至迷因币创建，来扩展比特币生态系统。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，该项目为全新的使用场景开启了大门，包括无缝的比特币桥接和可扩展的去中心化应用程式（dApp）开发。

团队非常重视信任和可扩展性，该项目已由Consult进行审计，为投资者在其基础上提供了信心。势头正在迅速积累。预售已经突破1210万美元，仅剩有限的分配额度可用。在当前阶段，HYPER代币的价格仅为0.012805美元，但随着预售的进行，这个价格将会上涨。

你可以在Bitcoin Hyper官方网站上使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售

