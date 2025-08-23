比特币价格预测：突发拉升至$116K 鲍威尔讲话释放谨慎信号

比特币快速拉升至$116,250，一天内涨幅超过 3%，短暂带动了整个加密市场的情绪回暖。这波上涨出现的背景却并不轻松，传统市场依旧在观望美联储的利率前景。

此次反弹凸显了加密市场在宏观不确定性中依然具备资金吸引力与韧性。

鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的讲话

在杰克逊霍尔年会上，美联储主席鲍威尔承认通胀降温取得一定进展，但并未承诺采取激进的降息路径。他释放出9月份大概率降息 25 个基点的信号，这是迄今为止最明确的短期宽松预期。

不过，鲍威尔也强调市场不应期待一连串快速降息。他重申美联储将维持“数据依赖”的立场，同时警告关税驱动的通胀风险，并保留必要时更长时间维持高利率的可能性。

Fed Chair Powell is indicating a 25bps September rate cut is **highly likely**. His Jackson Hole speech is about as clear cut as the Fed gets.



But…he's also signaling don't bet on a bunch more rate cuts after that. Fed leaders will still be watching what happens with… pic.twitter.com/ygadFMgbms — Heather Long (@byHeatherLong) August 22, 2025

鲍威尔的谨慎基调也迅速传导至市场。美股在盘中回吐早期涨幅，加密市场同样跟随波动，交易员在“通胀缓解带来的乐观”与“流动性或在年底前依然偏紧”之间进退两难。

FedWatch 工具反应

CME的FedWatch工具显示，市场预期9月17日会议降息至400–425个基点的概率为87.3%，而维持在425–450个基点的概率仅为12.7%。整体来看，市场基本将此视为宽松的确认信号，但鲍威尔的警告让风险偏好依旧受到压制。

加密市场反应

尽管鲍威尔表态谨慎，主流加密资产依然稳住阵脚。在截至撰文时，比特币报$116,269，一天上涨 3.28%，总市值达到$2.31万亿。以太坊本周累计上涨12.3% 至$4,749，在即将迎来网络升级前展现出新的动能。XRP 升至$3.04，而Solana日内大涨7.48% 至$194.80，显示出高性能公链的强劲需求。

这一韧性凸显出加密市场如今与全球货币政策变动紧密联动。投资者正权衡：鲍威尔的谨慎是否会延缓新增资本流入，还是说通胀放缓将为中期行情反弹创造空间。

比特币技术面展望

技术上，比特币正面临$116,500–$118,000区间的阻力带，近期多次反弹均在此受阻。若能有效突破 $118,500，有望打开上行空间，先看向$123,000，再冲击关键的$130,000心理关口。

比特币价格走势图 —— 来源：TradingView

在下行方面，$112,000是关键支撑位。若收盘价跌破这一水平，行情可能面临更深的回调，下探至 $108,000区域。

50日均线（SMA）： 依然呈上行趋势，对多头动能形成支撑。

依然呈上行趋势，对多头动能形成支撑。 RSI（日线）： 目前在 54 附近，为后续上涨保留空间。

目前在 54 附近，为后续上涨保留空间。 MACD：显示空头压力有所减弱，但若要真正突破，还需要成交量确认。

更广泛的影响

加密投资者正越来越多地将策略与美联储的政策沟通挂钩。虽然鲍威尔的讲话并未承诺近期降息，但他对通胀降温的认可，为比特币和以太坊在关键支撑位上方提供了整固的空间。如果第四季度的经济数据进一步确认通胀放缓与经济增长走弱，加密市场可能因此受益，因为资本会转向加密资产作为替代性的对冲工具。

目前市场依旧完全受数据驱动。如果美国通胀数据继续走强，比特币可能会跌破112,000美元；但如果数据表现温和，则有望重新打开向130,000美元弹的通道。

总结：鲍威尔在杰克逊霍尔释放的谨慎基调，削弱了市场对快速降息的预期，但加密市场依然展现出韧性。比特币的前景关键在于能否守住112,000美元的支撑，并突破118,500美元的阻力，从而确认向 130,000 美元迈进的趋势。

全新预售项目Bitcoin Hyper ($HYPER)：结合比特币安全性与Solana 速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在定位为首个基于 比特币原生Layer 2的项目，由Solana Virtual Machine（SVM） 提供驱动。其目标是通过支持闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）以及迷因币发行，进一步扩展比特币生态版图。

通过将 比特币无与伦比的安全性 与 Solana的高性能框架相结合，Bitcoin Hyper打开了全新的应用场景，包括无缝 BTC 跨链桥接与可扩展的 dApp 开发。

项目团队高度重视信任与可扩展性，并已通过Consult审计，为投资者提供坚实的信心保障。市场热度正在快速积聚。预售规模已突破$11.3M，剩余份额有限。目前阶段HYPER代币仅售$0.012775，但价格会随着预售进度逐步上调。

