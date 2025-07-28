比特币价格预测：中本聪时代大户出场引发波动 下一步走势如何？

比特币因中本聪时代巨鲸抛售97亿美元面临波动，跌楔形态指向125,000美元突破，机构正积极吸纳。

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 28, 2025

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比特币价格面临剧烈波动，源于一位持币自2011年的中本聪时代大户巨额抛售，Galaxy Digital协助其在多家交易所分批清算约9.7亿美元的币款。

该鲸鱼共转移超过8万枚BTC，促使比特币上周下跌4.21%，跌至115,444美元，期间Galaxy向包括币安、Coinbase和OKX在内的主要交易所转移了价值近19.8亿美元的1.7万余枚BTC。

分析显示，这些销售或与一名黑客有关，黑客控制了该鲸鱼钱包并通过Galaxy Digital完成了部分抛售。尽管市场担忧加剧，分析师认为卖压或将被消化，不会对长期走势造成重大影响。CryptoQuant CEO Ki Young Ju指出，“老鲸鱼卖给新的长期鲸鱼”，显示机构采纳正重塑市场格局。

技术面看，比特币正自典型牛市陷阱心理恢复，形成下跌楔形，目标突破价位12.5万美元，黑石集团和MicroStrategy等机构正积极吸纳流通币。

$BTC just followed the emotional cycle to the letter.



First the bull trap. Then the fear flush.



Everyone bullish → then panic → then silence.

This is how major moves start: max pain, max confusion.



Most won’t be ready for what’s next. pic.twitter.com/oixsz2k7gz — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) July 27, 2025

下跌楔形突破目标为125,000美元新高

比特币4小时图显示经典的下跌楔形走势，当前价格正在测试约118,347美元的上边界。这一形态通常预示突破在即，目标指向新高125,000美元。

下跌楔形是最可靠的看涨反转形态之一，价格高点和低点逐渐收敛，趋向突破。向上延伸至 $125,000 的蓝色预测线显示了楔形成功突破后的测量目标潜力。成交量特征显示，随着形态的成熟，市场参与度下降，随后在突破尝试时活动量增加。

当前价格接近楔形的上边界，表明比特币正处于形态的最后阶段，突破很可能引发大量基于动量的买盘，推动价格超过之前 $123,000 的历史高点。这一收敛形态形成了自然的盘整效应，波动率先收缩，待突破时剧烈放大。

比特币价格预测：鲸鱼持币量分歧显示机构正在吸纳

鲸鱼持仓分析揭示了有趣的分歧现象——尽管存在知名的中本聪时代巨鲸大额抛售，但大户的持币积累反而在加速。

鲸鱼持仓一年变化显示，持仓量急剧上升，达到自以往主要积累阶段以来未见的水平。尽管老牌巨鲸在分散持币，但新的机构投资者却在当前价格积极买入比特币。这种积累模式表明，成熟投资者视当前价格为有吸引力的入场点，而非卖出点。

近期机构动向包括贝莱德（BlackRock）额外购入1204枚比特币，MicroStrategy增持4225枚，显示出机构有能力吸纳持续的鲸鱼抛售。零售情绪犹豫不决，而鲸鱼继续积累的背离表现，通常意味着“聪明资金”正在布局下一波大行情。

此外，比特币市占率持续下降，从65.95%跌至61.25%，显示资本正在健康轮动，暗示比特币有望在整体加密市场扩张中持续上涨，推动整个行业走强。

BTC Hyper：Q3上线前$HYPER预售最后机会

随着中本聪时代巨鲸退出，机构持续吸纳，比特币正迈向主流adoption。

BTC Hyper的$HYPER代币预售已募集超过500万美元，现剩有限配额，预售窗口将在2025年第三、四季度主网启动前永久关闭。

来源：Bitcoin Hyper

早期投资者正把握最后机会，佔据这个基于Solana虚拟机的Layer-2解决方案位置，该方案专注于解决比特币的扩容瓶颈。

持有$HYPER代币的用户可享受高年化收益率（APY）的质押奖励，同时获得比特币持有者之前无法使用的去中心化金融（DeFi）、非同质化代币（NFT）及游戏应用的接入权。

平台的包装比特币功能，允许用户在保持比特币敞口的同时，无缝参与日益扩大的生态系统，助力向超过$125,000 的目标迈进。跨链互操作性提供了机构级基础设施，推动比特币从单纯的价值储存向更高层次演进。

不过，预售剩馀配额有限，加上主网即将上线，为投资者提供最后机会，趁此机构转型阶段参与比特币扩容基础设施。

有兴趣的投资者建议儘速于官方预售网站参与，主网后计划于主要交易所上市并启动DAO治理，为早期$HYPER持有人创造最大回报机会。