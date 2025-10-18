比特币目前报价约 105,100 美元，过去 24 小时下跌 5.75%，总市值约 2.09 万亿美元。在最新一轮抛压后，大多数投资者选择观望或撤退，但地产大亨 Grant Cardone 却在逆势加仓。

他的公司 Cardone Capital 本周再度买入 200 枚 BTC，就在几天前他们才刚刚扫货 300 枚比特币。

这波连续加仓动作，释放出一个明确信号——当别人恐惧，他在逢低布局。

CardoneCapital just confirm another 200 BTC after buying 300 last week. pic.twitter.com/CyleoOaWDN — Grant Cardone (@GrantCardone) October 16, 2025

在最近接受 Bitcoin Magazine 采访时，Grant Cardone 将比特币形容为一种“财富倍增器”，并把金钱比作注意力——两者都必须被“获取、储存、并放大”，才能创造持久的价值。

他认为持有法币是一场注定输的游戏：“储蓄并不能保值，因为它的购买力在持续下滑。” Cardone 直言，法币会在时间中慢慢侵蚀财富。

融合地产现金流与比特币增长潜力

Cardone 的投资逻辑相当独特。与其直接买入加密货币，他选择利用收益型房地产的现金流持续增持比特币。每月的租金收入都会再投入 BTC，让房客的租金间接转化为基金的比特币持仓来源。

每只基金初始时约有 15% 资金配置于 BTC，随后在数年内逐步提升到 50% 房地产 + 50% 加密资产的组合。这种模式结合了房地产的稳定现金回报与比特币的长期增长潜力，Cardone 认为这套策略将跑赢传统投资组合。

他解释道：“我们的租客正在帮投资者买比特币。这是房地产与比特币的融合，而不是由比特币支撑的项目。”

这种结构让投资者能够间接接触 BTC，而无需亲自管理托管或钱包，被业界称为“房地产版 MicroStrategy”。

比特币价格预测：三角形破位下探至 103,000 美元

正如我在先前的预测中所提到的，BTC/USD 已延续跌势，触及预期支撑区间 105,000 美元与 103,500 美元。此次下跌源于一个已确认的三角形破位，标志着短线动能出现明显转向。

目前 BTC 仍被困在下行通道内，20 期与 50 期 EMA 均呈下滑趋势，持续施压价格，强化市场的空头结构与下行主导节奏。

比特币价格走势图 —— 数据来源：TradingView

RSI 接近 25，显示出超卖状态，暗示市场可能迎来短暂反弹。然而，在没有确认的反转信号之前，BTC 可能会继续在 103,500 美元至 107,400 美元 区间内横盘震荡，等待方向突破。

上方阻力位分别在 107,500 美元 与 110,800 美元，若无法有效突破，价格可能再度回测 101,600–99,000 美元区间。

交易者正密切关注这一关键区间的支撑强度。虽然短线情绪依然偏谨慎，但机构资金的持续吸筹与技术面超卖信号共同暗示，这轮回调或正在为 Q4 比特币下一波反弹筑底。