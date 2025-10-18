比特币价格预测：地产大亨 Grant Cardone 趁暴跌加仓 BTC 他是不是掌握了内幕信号？
比特币目前报价约 105,100 美元，过去 24 小时下跌 5.75%，总市值约 2.09 万亿美元。在最新一轮抛压后，大多数投资者选择观望或撤退，但地产大亨 Grant Cardone 却在逆势加仓。
他的公司 Cardone Capital 本周再度买入 200 枚 BTC，就在几天前他们才刚刚扫货 300 枚比特币。
这波连续加仓动作，释放出一个明确信号——当别人恐惧，他在逢低布局。
在最近接受 Bitcoin Magazine 采访时，Grant Cardone 将比特币形容为一种“财富倍增器”，并把金钱比作注意力——两者都必须被“获取、储存、并放大”，才能创造持久的价值。
他认为持有法币是一场注定输的游戏：“储蓄并不能保值，因为它的购买力在持续下滑。” Cardone 直言，法币会在时间中慢慢侵蚀财富。
融合地产现金流与比特币增长潜力
Cardone 的投资逻辑相当独特。与其直接买入加密货币，他选择利用收益型房地产的现金流持续增持比特币。每月的租金收入都会再投入 BTC，让房客的租金间接转化为基金的比特币持仓来源。
每只基金初始时约有 15% 资金配置于 BTC，随后在数年内逐步提升到 50% 房地产 + 50% 加密资产的组合。这种模式结合了房地产的稳定现金回报与比特币的长期增长潜力，Cardone 认为这套策略将跑赢传统投资组合。
他解释道：“我们的租客正在帮投资者买比特币。这是房地产与比特币的融合，而不是由比特币支撑的项目。”
这种结构让投资者能够间接接触 BTC，而无需亲自管理托管或钱包，被业界称为“房地产版 MicroStrategy”。
比特币价格预测：三角形破位下探至 103,000 美元
正如我在先前的预测中所提到的，BTC/USD 已延续跌势，触及预期支撑区间 105,000 美元与 103,500 美元。此次下跌源于一个已确认的三角形破位，标志着短线动能出现明显转向。
目前 BTC 仍被困在下行通道内，20 期与 50 期 EMA 均呈下滑趋势，持续施压价格，强化市场的空头结构与下行主导节奏。
RSI 接近 25，显示出超卖状态，暗示市场可能迎来短暂反弹。然而，在没有确认的反转信号之前，BTC 可能会继续在 103,500 美元至 107,400 美元 区间内横盘震荡，等待方向突破。
上方阻力位分别在 107,500 美元 与 110,800 美元，若无法有效突破，价格可能再度回测 101,600–99,000 美元区间。
交易者正密切关注这一关键区间的支撑强度。虽然短线情绪依然偏谨慎，但机构资金的持续吸筹与技术面超卖信号共同暗示，这轮回调或正在为 Q4 比特币下一波反弹筑底。
Bitcoin Hyper：比特币在 Solana 上的下一次进化？
Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在为比特币生态带来全新阶段。虽然 BTC 依旧是安全性的黄金标准，但 Bitcoin Hyper 正补上它长期缺失的一环：Solana 级别的速度。
作为首个基于 Solana Virtual Machine（SVM） 驱动的 比特币原生二层（Layer 2） 网络，Bitcoin Hyper 将 比特币的稳健性 与 Solana 的高性能架构 融合在一起。
最终呈现的，是一个能在比特币安全层上实现的生态系统：闪电般的交易速度、极低的 Gas 成本、去中心化应用（dApp）、智能合约，甚至 Meme 币的无缝生成。
项目经过 Consult 审计，在持续扩大采用的过程中，团队将信任与可扩展性作为核心重点。目前势头强劲——预售已突破 2390 万美元，代币价格仍仅为 $0.013125，下一轮涨价即将启动。
随着 比特币链上活动激增、以及高效 BTC 生态应用需求上升，Bitcoin Hyper 正成为连接加密市场两大生态的关键桥梁。
如果说 比特币奠定了加密世界的基础，那么 Bitcoin Hyper 正让它重新变得更快、更灵活、更有趣。如何购买Bitcoin Hyper简单指南