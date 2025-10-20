比特币价格预测：链上积累达到六年低点 供应挤压对BTC有何意味？

比特币交易所供应量降至六年低点，超过48亿美元的BTC从交易所流出。链上数据显示，在供应收紧中，长期持有者正在积累。

作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 最后更新: 十月 20, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币的交易所馀额急剧下降，突显出供应挤压正在加深，因为长期持有者加强对流通量的控制。自10月初以来，已有超过45,000枚BTC（价值近48亿美元）从中心化交易所撤出，这表明投资者正在将资产转移到冷钱包中，而不是保持其可用于交易。

交易所上的比特币供应急剧下降

较低的交易所馀额通常意味着可供出售的币量减少，从而减少即时市场供应。当与稳定或上升的需求结合时，这会创造出加速上涨价格走势的条件。儘管最近波动性较大，但最新的撤出趋势表明投资者对比特币长期潜力的信心正在增长。

图表：比特币交易所馀额已降至六年低点，表明长期积累增加。来源：Glassnode (2025)。

相较之下，在不确定性期间，资金流入交易所往往会上升，因为交易者寻求流动性。现在情况相反：即使价格仍处于低迷，出资仍在增加。这种行为表明，许多参与者将最近的修正视为积累机会，而不是风险事件。

撰写时，比特币交易价格为108,417美元，一天内曾上涨1.34%，总市值为2.16兆美元。流通供应量为1,993万枚BTC，在网络达到2,100万枚硬上限之前，剩馀不到110万枚币尚未开採。

长期持有者维持控制

链上指标显示，儘管短期不确定性存在，长期投资者仍保持活跃。根据Santiment数据，30天市值与实现价值 (MVRV) 比率为-7.56%，表明最近买家持有小额未实现亏损。历史上，负MVRV读数标誌着积累阶段，此时比特币交易价格低于感知的公允价值。

在之前的周期中，类似格局预示着价格復甦，因为卖压减轻且信心回归。数据还显示，槓杆头寸处于多年低点，降低了强制清算的风险。随着衍生品市场显示更平衡的情绪，环境有利于渐进积累和盘整，然后进入更广泛的復甦阶段。

BTC价格分析：復甦触手可及

从技术角度来看，比特币价格预测正转为略微看涨，因为其在两小时图表上形成对称三角形格局。此结构往往预示潜在突破。价格正在测试200日EMA 阻力位108,500美元，同时自10月17日104,500美元低点以来维持更高的低点。RSI已从35攀升至59，表明动能改善，但尚未进入超买区域。

突破110,850美元可能开启通往113,500美元和115,960美元的道路，这些是先前下降通道内的关键阻力区。然而，如果无法守住107,400美元以上，可能引发回撤至104,550美元或102,000美元。

对于交易者而言，在108,800美元以上建立多头仓位，并将止损设置在107,400美元下方，将呈现出一个量化的机会，目标为113,500美元。如果强势持续，比特币可能在年底前接近116,000美元。

随着交易所供应收紧且长期持有者积累，比特币的结构性格局显得越来越看涨。随着机构需求重建和宏观压力稳定，供应挤压可能为下一个主要价格扩张奠定基础。

