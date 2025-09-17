比特币价格预测：OG巨鲸再度抛盘 ETF能否接住这波冲击？

作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 最后更新: 九月 17, 2025

比特币目前报 $115,428，在触及 $116,000 后出现回落，长期持有者开始出货，市场供应压力逐渐累积。

据 Lookonchain 数据，一位 OG巨鲸 在 Hyperliquid 上抛售了 1,176 BTC（约1.36亿美元），而就在几周前，他刚刚将 35,991 BTC（约40.4亿美元） 换成了 886,371 ETH。

这头巨鲸依然掌控着约 49,634 BTC（价值超过 54亿美元），分散存放在四个钱包里，但连续的抛压已经让其整体仓位明显下降。早期投资者的大额出货通常被市场高度关注，因为这类动作可能直接影响市场情绪，并为流动性带来冲击。

After a two-week break, the #BitcoinOG who exchanged 35,991 $BTC($4.04B) for 886,371 $ETH($4.07B) is back to selling $BTC!



2 wallets linked to this #BitcoinOG have deposited 1,176 $BTC($136.2M) to Hyperliquid in the past 2 hours and started dumping.https://t.co/LTiJHW049j pic.twitter.com/L0m2bEG1J7 — Lookonchain (@lookonchain) September 14, 2025

部分沉睡多年的老钱包也开始重新活跃。Whale Alert 监测到一地址在休眠 12.8年 后转移了 479 BTC（约5,300万美元），另一地址则在接近 13年 未动后激活，转出 445 BTC。这类动作通常被视为潜在抛压信号，加剧了当前巨鲸出货的市场担忧。

ETF买盘对冲卖压

不过，来自美国现货比特币ETF的需求正在提供支撑。根据 Glassnode 数据，9月10日ETF录得 5,900 BTC 的单日净流入，创下自7月以来最大单日流入。

这一推力让ETF周度资金流重新转正，凸显出机构买盘的强劲胃口，也帮助比特币稳住在 $114,000 之上。

美国现货比特币ETF净流入 vs. BTC价格走势（2024年3月 – 2025年9月）

资金流动显示市场正处于拉锯战：长期持有者不断释放筹码，而合规ETF等机构化产品则在大规模接盘。

对交易员来说，关键问题是：ETF的净流入能否跟上巨鲸的抛压，在比特币即将选择方向之际形成有效支撑。

比特币（BTC/USD）技术面展望：下一个目标是12.2万美元还是11.2万美元？

从图表来看，比特币正在一个下降三角形内盘整，价格正逼近 $116,750 的阻力位。50日EMA（$114,360）为多头提供支撑，而RSI在 57，显示动能依然偏多，但尚未进入过热区间。

近期出现的纺锤线K线则暗示市场处于犹豫阶段，往往是大波动来临前的信号。

比特币价格表- 来源：Tradingview

如果买盘能推动比特币突破 $116,750–$119,500 区间，价格可能迅速上攻至 $122,200，量测延伸目标甚至指向 $124,500。

但若无法守稳在 $114,000 之上，则有下探 $112,000 的风险，更深度的回调甚至可能触及 $108,250。

比特币（BTC/USD）交易思路

可以把当前行情理解为“测试天花板”。若确认突破 $116,750，多头入场点在 $116,800，止损设在 $114,000 下方，目标看向 $119,500 和 $122,200。同时，部分买家可能选择在 $112,000 附近等待抄底，这里也是趋势线支撑与需求交汇的位置。

眼下，巨鲸正在数十亿美元级别出货，而ETF则持续接盘。比特币正处于关键十字路口 —— 若需求占上风，行情有望突破 $122K+，并为2025年冲击六位数价格埋下伏笔。

