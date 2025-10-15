比特币价格预测：逼近11.1万美元 马斯克力挺Metaplanet 35亿美元押注面临考验

比特币再度成为焦点，埃隆·马斯克重申支持，将其称为「基于能源」且「防通胀」，同时国际货币基金组织（IMF）警告全球市场风险上升。与此同时，日本的Metaplanet儘管持有超过35亿美元的比特币，却面临市值急剧下跌。

然而，技术图表显示比特币在111,000美元附近企稳，三重底形态暗示可能突破至130,000美元，因为机构需求持续加强。

埃隆·马斯克称比特币为「基于能源的」且「防通胀」

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克将比特币描述为「基于能源的」且「防通胀」，并与「假造币」货币形成对比。他指出，比特币的权益证明模型防止了「假能源」的产生，不像政府可以随意印製的法定货币。

马斯克的这些评论是回应分析师ZeroHedge的观点，后者将比特币和黄金价格上涨与政府在人工智慧上的支出联繫起来。

这是马斯克近三年来对比特币最直接的表态，自2022年FTX崩溃后，他曾预测熊市将持续。他的再度背书突显了比特币作为通胀对冲工具的角色，以及其在人工智慧驱动经济中的日益相关性，儘管挖矿能源消耗的担忧依然存在。

JUST IN: 🇺🇸 Elon Musk says, “#Bitcoin is based on energy: you can issue fake fiat currency, and every government in history has done so, but it is impossible to fake energy.” pic.twitter.com/5cSOGzZINp — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 14, 2025

在马斯克的评论之后，比特币重新获得动能，涨向111,000美元，因为投资者情绪改善，对该资产长期前景的信心增强。

国际货币基金组织警告全球市场风险

国际货币基金组织警告，全球市场对贸易紧张、高债务水平以及资产价格膨胀等风险变得自满。它警告说，突然丧失信心可能引发「无序」的市场下跌。

The IMF just issued a stark warning: risk asset prices are "well above fundamentals," raising the odds of a "disorderly" market correction.



The International Monetary Fund's semiannual Global Financial Stability Report, released Tuesday morning, warns that investors have grown… pic.twitter.com/6BUOSaAWwQ — Aiime (@Aiime_ai) October 14, 2025

这一警告是在前美国总统唐纳德·特朗普重申关税威胁之后发出的，这短暂压制了比特币和股票市场。国际货币基金组织敦促各国政府加强对加密货币和稳定币的监管，并减少财政赤字。儘管短期波动性存在，比特币的快速反弹表明交易员对其长期韧性仍充满信心。

Metaplanet的价值跌破其BTC持有量

Metaplanet，日本领先的比特币国库公司，其企业价值首次跌破其比特币资产价值。公司市值对比特币淨资产价值（mNAV）比率降至0.99，这表明市场现在将Metaplanet的估值定为低于其30,823枚BTC持有量，目前价值约35亿美元。

这一跌幅发生在公司暂停购买比特币两週之后，儘管其被誉为亚洲最积极的企业比特币累积者之一。Metaplanet的股票自六月以来已下跌 75%，反映了投资者的谨慎态度以及围绕比特币国库策略的更广泛不确定性。

Metaplanet’s market-to-Bitcoin NAV just dropped below 1 for the first time ever, meaning the company’s market value is now less than the value of its Bitcoin holdings.



Metaplanet is trading at a discount to its Bitcoin, a rare event for one of the largest public BTC holders. pic.twitter.com/yW8EKavdXX — Satoshi Club (@esatoshiclub) October 14, 2025

然而，分析师将这种反应与早期对特斯拉的怀疑态度相比，认为此次抛售反映了市场定价失误，而非Metaplanet模式的弱点。他们指出，该公司庞大的比特币储备和长期累积计划继续支撑投资者对其资产负债表实力的信心。

与此同时，比特币在113,000美元附近稳定交易，分析师表示Metaplanet的持有量重申了机构对比特币长期成长潜力的信心。

比特币价格预测：三重底形态瞄准130,000美元突破

比特币（BTC/USD）在109,600美元附近形成三重底形态，这一水平自九月底以来已引发多次反转。这种形态显示卖压正在减轻，买家逐渐重新掌控局面。

在两小时图表上，100期 SMMA（简单移动平均线）位于116,676美元，与0.5斐波那契回档位116,108美元重迭，形成关键阻力区，可能在确认突破前限制涨幅。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

比特币仍处于下降通道内，但TradingView的路径投影显示可能突破至119,800美元，与0.786斐波那契水平一致。收盘价突破120,000美元将表明从盘整转向復甦，接下来目标为125,000美元和130,000美元。

交易员可寻找114,600美元上方的多头机会，并将止损设在109,500美元下方，初始目标为119,800美元。突破100 期SMA将确认趋势反转潜力。随着波动性减缓和机构累积增加，比特币目前的底部可能成为Q4持续上涨的基础。

