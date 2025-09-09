比特币价格预测：纳斯达克代币化浪潮与鲸鱼疯抢 助BTC推向13万美元

在截至撰文时，比特币（BTC）价格为112,341美元，过一天上涨0.98%，交易量达405亿美元，市值2.24万亿美元，流通供应量为1,992万枚。除了价格表现，比特币的市场背景正受到三大强劲力量的重塑：纳斯达克推动代币化股票、机构持续囤积，以及技术形态收紧预示即将突破。

纳斯达克已正式向美国证券交易委员会（SEC）提交提案，允许交易代币化的美国股票，这是区块链与传统市场融合的里程碑。该提案允许投资者在传统股票交易与区块链支持的代币之间选择，后者在结算时标记区块链属性。

It's official.@Nasdaq filed with @SECGov to enable tokenized securities trading, a historic move by a U.S. traditional exchange.



Tokenization is now becoming Wall Street policy, and Sonic is the fast, global chain built to scale it. pic.twitter.com/4rI8WNy7bz — Sonic (@SonicLabs) September 8, 2025

若提案获批，此举不仅将使金融市场现代化，还将凸显区块链基础设施在主流金融中日益增长的重要性。与此同时，机构与主权参与者持续囤积比特币。日本公司Metaplanet上週增持136枚BTC，总持仓超过20,000枚BTC（价值超20亿美元）。

Market in Gear:



🏦 Metaplanet buys 136 $BTC, holdings now worth $2B+



🇸🇻 El Salvador adds 21 #BTC for Bitcoin Day, bringing total to 6,313.18 BTC



🏛️ Fidelity launches tokenized US Treasuries fund on Ethereum#SmartDelivery pic.twitter.com/5WqmQwG15u — Bitget (@bitgetglobal) September 8, 2025

萨尔瓦多庆祝“比特币日”，象徵性购入21枚BTC，使国家储备增至6,313枚BTC。与此同时，迈克尔·塞勒（Michael Saylor）的MicroStrategy再次购入1,955枚BTC，价值约2.17亿美元，总持仓达到638,460枚BTC，巩固其作为全球最大企业持有者的地位。

这些举措共同表明，比特币不仅在金融基础设施层面被採用，还日益被长期持有者（HODLers）吸纳，从而减少市场上的可用供应量。

MICHAEL SAYLOR JUST BOUGHT $217M $BTC AT $111,196



STRATEGY CURRENTLY HOLDS $71.58 BILLION OF BITCOIN



AVERAGE PRICE: $73,880 pic.twitter.com/8X0G6RQ0py — Arkham (@arkham) September 8, 2025

这些动向对比特币的意义

这些事件的影响远超新闻标题。

纳斯达克代币化 飞跃可能加速机构採用，为基于区块链的结算提供新的合法性，增强对比特币生态系统的信任，间接为BTC带来更多曝光。

飞跃可能加速机构採用，为基于区块链的结算提供新的合法性，增强对比特币生态系统的信任，间接为BTC带来更多曝光。 主权与企业购买 凸显出越来越多人相信比特币可作为对抗经济脆弱性和法币贬值的对冲工具。日本Metaplanet计划到2027年持有210,000枚BTC，凸显了这一战略转变。

凸显出越来越多人相信比特币可作为对抗经济脆弱性和法币贬值的对冲工具。日本Metaplanet计划到2027年持有210,000枚BTC，凸显了这一战略转变。 供应受限：已开採超过1,990万枚BTC，剩馀不到110万枚待发行——意味着机构买盘直接加剧稀缺压力。

这些驱动因素共同为比特币进一步上涨奠定了基础，前提是技术层面保持看涨结构。

比特币（BTC/USD）技术展望：聚焦三角突破

比特币正处于上升三角形形态，这是一种看涨的延续模式。在截至撰文时，价格为112,387美元，逼近113,400美元的阻力位，并自8月底以来形成更高的低点。

50日均线（SMA）位于111,230美元作为支撑，而200日均线（SMA）位于112,777美元为即时阻力位。若此处出现持续的均线交叉（EMA crossover），将为涨势再添柴火。K线形态从犹豫不决（十字星和陀螺形态）转为绿色收盘，显示吸筹迹象。

RSI为62，保持稳固但未过热，表明动能在拉伸前仍有上涨空间。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

若比特币（BTC）伴随成交量突破113,400美元，根据TradingView的突破路径，后续上行目标位于115,400美元和117,150美元。这一突破将确认近期价格压缩是新一轮上涨的准备阶段。

反之，若未能守住111,500美元支撑位，价格可能回落至110,000美元或108,450美元；然而，上升趋势线表明，短期下跌仍属于修正性回调，而非反转信号。

对于交易者而言，在113,400美元上方进场做多是一个吸引人的机会，可将止损设在111,200美元下方以管理风险。成功突破可能推动比特币进入下一波上涨，为冲击六位数关口、甚至在未来週期内达到13万美元里程碑奠定基础。

