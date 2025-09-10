比特币价格预测：纳斯达克5000万美元押注Gemini 全球加密市场掀巨浪

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 10, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

昨日比特币（BTC）价格为111,492美元，24小时交易量达498亿美元，过去一天下跌0.6%。 儘管短期价格小幅回落，机构与监管新闻正为BTC更大行情奠定基础。纳斯达克对Gemini即将进行的IPO投资5000万美元、Ripple与BBVA的欧洲託管交易，以及越南推出五年加密试验计划，凸显加密资产在华尔街与全球市场的採用正加速扩展。

纳斯达克力挺Gemini IPO

纳斯达克在Gemini即将上市前通过私募配售承诺投资5000万美元。Gemini计划以每股17-19美元发行1,667万股，筹资约3.17亿美元，目标估值高达22亿美元，预计本週五以“GEMI”代号在纳斯达克上市。 这一战略合作将使Gemini客户能使用纳斯达克的Calypso平台进行抵押品管理，同时纳斯达克用户可获得Gemini的託管和质押服务，标誌着传统金融与加密市场的深度融合。

BREAKING:



Nasdaq is set to invest $50M into Gemini.



The investment will kick in once Gemini’s IPO goes live. pic.twitter.com/xUhs5q2MKH — Milk Road (@MilkRoadDaily) September 9, 2025

这项交易将纳斯达克与Gemini紧密连繫起来，Gemini客户可使用纳斯达克的Calypso平台进行抵押品管理，而纳斯达克用户则能获得Gemini的託管和质押服务。 这一投资被视为市场信心的强烈信号。

在Coinbase和Bullish相继上市后，Gemini的IPO将使其成为第三家登陆华尔街的主要加密交易所。分析师认为，纳斯达克的背书来得正是时候，美国监管环境逐渐明朗，机构投资热情正在回暖。

关键要点：

纳斯达克向Gemini投资5000万美元，助力其IPO

Gemini目标估值22亿美元，计划筹资3.17亿美元

机构採用加速，加密资产进一步融入华尔街

Ripple与BBVA推进欧洲託管服务

在欧洲，BBVA与Ripple合作，为比特币（BTC）和以太坊（ETH）提供託管服务。根据欧盟新颁布的MiCA监管框架，银行面临扩大加密资产服务的压力，BBVA此举表明市场需求持续增长。 瑞波的託管解决方案已在BBVA瑞士和土耳其Garanti BBVA应用，并正扩展至西班牙，进一步推动加密资产在传统金融中的合法化。

Ripple Custody 🤝 @BBVA 🇪🇸



We're expanding our partnership with @BBVA, bringing our institutional-grade digital asset custody technology to Spain: https://t.co/28Mkejn1AH



BBVA is responding to growing customer demand for crypto assets, with Ripple providing a secure and… — Ripple (@Ripple) September 9, 2025

Ripple欧洲负责人Cassie Craddock指出，MiCA监管框架正鼓励银行以更大信心进入加密市场。BBVA甚至建议高淨值客户将投资组合的3-7%配置于数位资产，显示机构推荐正与散户兴趣趋于一致。

越南五年加密试验计划彰显合法性

越南已批准一项为期五年的加密试验计划，设有严格规定。所有加密交易必须以越南盾（VND）结算，资产需有实物支持，而非法币或证券。持牌服务提供商需具备最低100亿越南盾（约3.79亿美元）的资本，并与银行合作运营。

BREAKING: Vietnam🇻🇳 launches a five-year trial crypto market.



The Southeast Asian country will test the framework for the next 5 years to evaluate the regulatory implications and market dynamics for the best oversight strategy possible. pic.twitter.com/TGrmWyp6GW — crypto.news (@cryptodotnews) September 9, 2025

这与近期获批的《数位科技产业法》（将于2026年生效）相辅相成，标誌着越南朝长期加密货币整合迈出一步。对全球投资者而言，这表明即使在高度监管的市场，加密资产正朝合法化方向前进，而非背道而驰。

比特币价格预测 – 技术展望

比特币价格图表备受关注，在截至撰文时，BTC於113,400美元附近测试上升三角形突破。若价格守住111,300美元至111,500美元的关键支点，牛市动能可能重启，目标指向115,400美元和117,150美元，中期路径可达125,000美元。然而，若失守111,000美元，则有回落至110,000美元及108,450美元的风险。

交易者策略明确：突破阻力位买进，目标117,000至125,000美元；跌破110,000美元止损。纳斯达克、瑞波与越南均释放广泛接受信号，比特币下一波上涨或获空前机构支持。

对于交易者而言，当前局势清晰：在阻力位113,400美元上方进场做多，目标指向117,000美元至125,000美元；若跌破110,000美元则止损出场。纳斯达克对Gemini的5000万美元投资、瑞波与BBVA的欧洲託管合作，以及越南五年加密试验计划，共同显示加密资产的全球接受度正在提升，为比特币下一轮牛市提供前所未有的机构支撑。

新预售项目Bitcoin Hyper ($HYPER)：融合BTC安全与Solana闪电速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)定位为首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币原生Layer 2解决方案。其目标是通过实现闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApp），甚至迷因币（meme coin）创建，来拓展BTC生态系统。

通过结合BTC无与伦比的PoW安全性和Solana的高性能框架，该项目为全新使用场景开启了大门，包括无缝BTC桥接以及可扩展的dApp开发。这让BTC持有者能参与DeFi、质押和NFT等Web3应用，同时保持Layer 1的顶级安全性。

Bitcoin Hyper ($HYPER)团队强调信任与可扩展性，该项目已通过Consult审计，为投资者提供稳固的信心基础。目前预售已筹集超过1470万美元，仅剩有限分配额度。

在当前阶段，HYPER代币价格仅为0.012885美元，但随着预售推进，价格将逐步上涨。你可在官方网站使用加密货币（ETH、USDT、BNB）或银行卡购买HYPER代币。建议使用像Best Wallet或MetaMask的相容钱包进行交易，确保安全参与预售。

点击此处参与预售