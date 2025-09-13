比特币价格预测：纳斯达克上市中国时尚巨头买入 BTC 华尔街或将向加密市场注入数十亿美元

作者 Esther Hui 最后更新: 九月 13, 2025

比特币（BTC）周五报 115,569 美元，总市值达 2.3 万亿美元，流通量接近 2000 万枚。过去 24 小时内上涨近 1%，背后动力来自新一轮企业入场。

纳斯达克上市时尚电商 Mogu 公布向比特币、以太坊和 Solana 配置 2000 万美元后，股价一度暴涨 76%。

这家公司主营服饰与配件线上零售，表示此次布局旨在分散财库风险，并为下一代 AI 服务扩张做准备。其股价自 2021 年高点 37 美元一路下跌，近期先冲高至 7 美元后又回落至 4.40 美元。

Mogu 正在加入越来越多将比特币作为储备资产的企业行列，追随 MicroStrategy 的脚步——后者目前持有 638,460 BTC，价值超过 730 亿美元。这一趋势凸显了企业对加密资产的需求：既是对冲工具，也是在市场中博取关注的方式。

BTC/USD 技术面展现强势

从技术面来看，比特币正在 上升三角形 内盘整，该形态由不断抬高的低点向上挤压，顶端阻力位在 116,342 美元附近。50 日指数移动均线（EMA，113,370 美元）正持续上行逼近价格，而 200 日 EMA（112,937 美元）依旧充当长期支撑。

📊 #Bitcoin is consolidating near $115,531, forming an ascending triangle with higher lows pressing against resistance at $116,342. RSI at 64 shows bullish momentum building. pic.twitter.com/rbfbvb6Fj6 — Arslan Ali (@forex_arslan) September 12, 2025

动能依然健康。当前 RSI 在 64，显示买盘力量强劲，但尚未进入超买区间。一系列小实体K线后出现的看涨吞没形态，表明市场处于稳步吸筹阶段。若 BTC 突破 116,342 美元，上行目标将依次指向 117,456 美元 和 118,617 美元，这些位置与前期高点高度重合。

#BTC

A breakout above $116,350 could open the path to $117,456–$118,617, while support rests at $114,819 & $113,383. Setup favors a move toward $130K if buyers hold control. — Arslan Ali (@forex_arslan) September 12, 2025

若 BTC 未能守住 114,819 美元枢轴位，可能会回撤至 113,383 美元，但整体高低点不断抬升的形态依旧强化了大方向的看涨倾向。

比特币（BTC/USD）前景与交易机会

对于交易者而言，在 116,350 美元上方做多，并将止损设在 113,000 美元，是一个不错的风险回报比。

短期目标在 118,600 美元，若能有效突破该位置，则有望进一步上探 130,000 美元。

比特币价格走势图 —— 数据来源：TradingView

对于投资者而言，这一阶段的盘整或许是比特币在开启更大幅度上攻前的最后筑底，背后由日益增长的机构兴趣和新一轮企业财库入场所支撑。

阻力位：$116,342、$117,456、$118,617

支撑位：$114,819、$113,383、$112,000

动能指标：RSI = 64，看涨结构依然完好

随着 纳斯达克上市公司与机构资金的持续入场，比特币作为数字黄金的叙事正在不断强化。无论是时尚公司进行财库多元化，还是华尔街筹备更大规模的配置，整体结构性动能都表明，比特币迈向六位数价格的征程远未结束。

预售项目 Bitcoin Hyper（$HYPER）：结合 BTC 安全性与 Solana 高速性能

Bitcoin Hyper（$HYPER） 正在定位为首个基于 Solana 虚拟机（SVM） 的 比特币原生二层网络（Layer 2）。其目标是扩展 BTC 生态，支持极速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApp），甚至包括 迷因币的发行。

通过结合 BTC 无与伦比的安全性 与 Solana 的高性能架构，该项目为全新应用场景打开大门，包括无缝 BTC 跨链桥接 以及可扩展的 dApp 开发。.

团队高度重视 信任与可扩展性，并已通过 Consult 审计，为投资者提供坚实的信心保障。

项目热度正在快速攀升。预售金额已突破 1530 万美元，剩余额度有限。当前阶段 HYPER 代币价格仅为 $0.012905 —— 随着预售进展，这一价格将逐步上升。

你可以通过 官方 Bitcoin Hyper 官网 使用加密货币或银行卡购买 HYPER 代币。