比特币价格预测：清崎警告「大萧条」 BTC稀缺性会推动上升吗？

知名的《富爸爸，穷爸爸》作者 罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki） 数月来一直警告称，美国可能正走向他所称的“大萧条 2.0”。起初，许多人认为这过于悲观，但最新数据让这一担忧越来越难以忽视。

美国国债已突破37万亿美元，同时家庭债务创下18.39万亿美元 的历史新高。信用卡逾期率也在上升，显示普通美国人正难以承受更高的借贷成本。

MAKES ME SAD: In 2025 credit card debt is at all time highs. US debt is at all time highs. Unemployment is rising. 401 k’s are losing. Pensions are being stolen. USA may be heading for a GREATER DEPRESSION.



I get sad because as I stated in an earlier X….Tweet….I warned… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 18, 2025

更糟的是，长期以来被视为美国经济最强支柱的劳动力市场也开始走弱。今年8月，美国经济仅新增22,000个就业岗位，失业率升至4.3%，创下四年来的最高水平。

🔴 ⚠️ BREAKING: US NONFARM PAYROLLS ACTUAL 22K (FORECAST 75K, PREVIOUS 73K) $MACRO — FinancialJuice (@financialjuice) September 5, 2025

与此同时，通胀依然顽固，美联储承受着越来越大的压力。若降息过慢，经济增长可能进一步停滞；若过于激进，又可能引发新的问题。企业破产增加、消费者信心下滑、增长放缓，都在加剧市场的脆弱感。

在这样的背景下，清崎的警告比以往更显得切中要害。对许多投资者而言，比特币的内在稀缺性再次受到关注，被视为对冲经济不确定性的重要工具。

比特币的稀缺性优势

比特币的设计提供了法币无法具备的特性：固定上限供应。总量仅2100万枚，目前已开采超过1990万枚，剩余发行空间正不断缩小。下一次减半将在2028年，届时新币供应将进一步放缓，在传统资产面临稀释风险的时期，这种稀缺性更显突出。

与黄金不同，比特币是无国界、透明且可即时转移的，在货币政策不确定时期，正越来越具吸引力。若衰退担忧加深，比特币的有限供应或将强化其“价值储藏”属性。对许多人来说，清崎所警示的那些风险，恰恰凸显了比特币稀缺性的重要意义。

比特币短期技术展望

比特币当前在$110,800附近盘整，处于一个上升三角形形态中，该形态通常预示上行趋势延续。自8月下旬以来，K 线呈现出更高低点逐步压向 $113,400 阻力位，显示市场在稳步累积筹码。

50日均线（SMA）在$110,209提供支撑；

200日均线（SMA） 在$112,543附近作为关键枢纽位。

比特币4小时价格图表 – 来源：TradingView

动能指标倾向积极，RSI 接近 51，K 线形态中的 十字星与纺锤线显示买盘正在消化压力。若伴随成交量突破 $113,400，则可能打开上行空间，目标分别在 $115,400 与 $117,150，从而确认看涨走势。

若 $110,000 失守，下方支撑位在 $108,450–$107,400 区间，但由于上升趋势线仍在，回调更可能是修正，而非趋势逆转。对交易者而言，在 $113,400 上方做多，并将止损设在 $110,200 下方，是一个清晰的策略。

比特币长期预测：更高目标区间

比特币的整体趋势依旧坚挺，受 周线级别上升通道支撑。目前价格稳固于 $110,000 上方，

近期阻力位：$124,750

关键测试区：$134,500

若能突破此区间，将可能开启更高的斐波那契目标：

$171,000 附近

下一长期里程碑：$231,000

比特币周线价格图表 – 来源：TradingView

50周均线（SMA）在$95,928附近提供了强有力的动态支撑，而200周均线在$42,869左右，构成了最终的结构性底部。RSI指标位于62，显示动能健康且未进入超买区间，仍有继续扩张的空间。K线走势未显现出明显的反转信号，强化了买方的主导地位。

对长期投资者而言，若比特币回调至$100,000–$104,000区间，或许是积累机会而非风险。随着发行速度放缓与需求上升，基于稀缺性的比特币逻辑正在进一步强化，六位数价格在下一个周期中更具说服力。

