比特币价格预测：清崎警告「大萧条」　BTC稀缺性会推动上升吗？

bitcoin btc 比特币
最后更新: 
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

知名的《富爸爸，穷爸爸》作者 罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki） 数月来一直警告称，美国可能正走向他所称的“大萧条 2.0”。起初，许多人认为这过于悲观，但最新数据让这一担忧越来越难以忽视。

美国国债已突破37万亿美元，同时家庭债务创下18.39万亿美元 的历史新高。信用卡逾期率也在上升，显示普通美国人正难以承受更高的借贷成本。

更糟的是，长期以来被视为美国经济最强支柱的劳动力市场也开始走弱。今年8月，美国经济仅新增22,000个就业岗位，失业率升至4.3%，创下四年来的最高水平。

与此同时，通胀依然顽固，美联储承受着越来越大的压力。若降息过慢，经济增长可能进一步停滞；若过于激进，又可能引发新的问题。企业破产增加、消费者信心下滑、增长放缓，都在加剧市场的脆弱感。

在这样的背景下，清崎的警告比以往更显得切中要害。对许多投资者而言，比特币的内在稀缺性再次受到关注，被视为对冲经济不确定性的重要工具。

比特币的稀缺性优势

比特币的设计提供了法币无法具备的特性：固定上限供应。总量仅2100万枚，目前已开采超过1990万枚，剩余发行空间正不断缩小。下一次减半将在2028年，届时新币供应将进一步放缓，在传统资产面临稀释风险的时期，这种稀缺性更显突出。

与黄金不同，比特币是无国界、透明且可即时转移的，在货币政策不确定时期，正越来越具吸引力。若衰退担忧加深，比特币的有限供应或将强化其“价值储藏”属性。对许多人来说，清崎所警示的那些风险，恰恰凸显了比特币稀缺性的重要意义。

比特币短期技术展望

比特币当前在$110,800附近盘整，处于一个上升三角形形态中，该形态通常预示上行趋势延续。自8月下旬以来，K 线呈现出更高低点逐步压向 $113,400 阻力位，显示市场在稳步累积筹码。

  • 50日均线（SMA）在$110,209提供支撑；
  • 200日均线（SMA） 在$112,543附近作为关键枢纽位。
比特币4小时价格图表 – 来源：TradingView

动能指标倾向积极，RSI 接近 51，K 线形态中的 十字星与纺锤线显示买盘正在消化压力。若伴随成交量突破 $113,400，则可能打开上行空间，目标分别在 $115,400 与 $117,150，从而确认看涨走势。

若 $110,000 失守，下方支撑位在 $108,450–$107,400 区间，但由于上升趋势线仍在，回调更可能是修正，而非趋势逆转。对交易者而言，在 $113,400 上方做多，并将止损设在 $110,200 下方，是一个清晰的策略。

比特币长期预测：更高目标区间

比特币的整体趋势依旧坚挺，受 周线级别上升通道支撑。目前价格稳固于 $110,000 上方，

  • 近期阻力位：$124,750
  • 关键测试区：$134,500

若能突破此区间，将可能开启更高的斐波那契目标：

  • $171,000 附近
  • 下一长期里程碑：$231,000
比特币周线价格图表 – 来源：TradingView

50周均线（SMA）在$95,928附近提供了强有力的动态支撑，而200周均线在$42,869左右，构成了最终的结构性底部。RSI指标位于62，显示动能健康且未进入超买区间，仍有继续扩张的空间。K线走势未显现出明显的反转信号，强化了买方的主导地位。

对长期投资者而言，若比特币回调至$100,000–$104,000区间，或许是积累机会而非风险。随着发行速度放缓与需求上升，基于稀缺性的比特币逻辑正在进一步强化，六位数价格在下一个周期中更具说服力。

预售项目：Bitcoin Hyper ($HYPER) 结合BTC安全性与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正定位为首个基于比特币的Layer 2网络，由Solana虚拟机 (SVM) 驱动。其目标是扩展比特币生态，支持极速、低成本的智能合约、去中心化应用 (dApps)，甚至是迷因币的创建。

通过结合比特币无可匹敌的安全性与Solana的高性能框架，项目为全新应用场景打开了大门，包括无缝BTC跨链桥接与可扩展的dApp开发。

团队高度重视 信任与可扩展性，并通过Consult审计来增强投资者对项目基础的信心。当前，市场热度快速升温。预售金额已突破1410万美元，仅剩有限额度可供认购。此阶段HYPER代币价格仅为 $0.012865，但随着预售推进，价格将逐步上调。

你可以前往Bitcoin Hyper官方网站，使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售

Logo

