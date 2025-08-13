比特币价格预测：美国关键通胀数据公布 BTC未来走向会如何？

比特币现报119,745美元，过去一天上涨1.02%，市场正在消化最新的美国通胀数据。7月消费者物价指数（CPI）环比上涨0.2%，符合预期；年通胀率维持在2.7%。剔除食品和能源的核心CPI环比上涨0.3%，创下自1月以来的最大单月涨幅，使同比数据从6月的2.9%升至3.1%。

Inflation is 50% above the Fed's target, and rising. Furthermore, core CPI has been above 3% since 2021, yet you are arguing for rate cuts? Are you mad? https://t.co/ry0Lk6bR92 pic.twitter.com/apxiyEdpHS — Gordon Johnson (@GordonJohnson19) August 12, 2025

该报告强化了市场对美联储9月降息的预期，此前疲软的就业数据及前期非农就业人数的下修也支撑了这一判断。美联储基准利率依旧维持在4.25%–4.50%，已连续五次会议按兵不动。

不过，数据质量问题引发担忧。由于预算限制，美国劳工统计局（BLS）暂停在部分城市收集CPI数据，对缺失价格的推算依赖度上升，6月推算数据占比已达35%，高于5月的30%。本月特朗普总统撤换BLS局长Erika McEntarfer，更为该问题增添了政治色彩。

比特币技术面：阻力区成焦点

从日线图来看，比特币价格正逼近关键阻力区，区间位于117,335美元（23.6% 斐波那契回撤位）至 123,250美元（近期高点）之间。

自7 月低点以来，一条明显的上升趋势线显示出低点不断抬高的走势，且受到50日简单移动均线（SMA）在114,396美元位置的支撑。

比特币价格走势图 – 来源：Tradingview

重点摘要：

突破下降通道，有利于延续看涨走势。

多次在 12 万美元附近出现长上影线，显示卖方压力强劲。

RSI 指标为 61，尚有上涨空间，未进入超买区。

MACD 柱状图转为绿色，且即将出现看涨金叉。

近期的蜡烛图形态显示市场犹豫，可能在关键突破前先行盘整。

比特币交易策略与价格走势预案

对交易者来说，技术结构提供了两个明确的操作方向：

看涨突破： 日线收盘站上123,250美元，可能打开127,000美元和130,000美元的上涨空间。止损建议设置在117,350美元下方，以控制风险。

日线收盘站上123,250美元，可能打开127,000美元和130,000美元的上涨空间。止损建议设置在117,350美元下方，以控制风险。 看跌反转：若跌破上升趋势线，目标位于113,650美元和110,675美元。

对新手交易者而言，黄金法则是等待确认。根据突破或跌破信号做出反应，而非盲目猜测，能避免被震荡行情困住。

全新预售项目 Bitcoin Hyper（$HYPER）融合比特币安全与 Solana 速度

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生二层解决方案，旨在通过快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）及迷因币创建，助力比特币生态升级。

该项目将比特币的安全性与Solana的高性能结合，解锁强大新用例，且支持无缝 BTC 跨链桥接。

该项目已通过Consult审计，致力于实现可扩展性、简洁性与信任保障。投资者兴趣高涨，预售资金已突破890万美元，剩余配额有限。目前HYPER代币售价仅为0.012675美元，价格即将上涨。你可通过官方Bitcoin Hyper网站，使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

