比特币价格预测：日本的加密银行转型与AI交易热潮推动看涨前景
日本正考虑一项具有里程碑意义的政策转变，可能允许银行持有和交易比特币，这将标志着加密货币迈向主流整合的重要一步。日本金融厅（FSA）的提案将把数字资产视为传统证券，从而与日本日益增长的机构参与趋势保持一致。
与此同时，像Grok和DeepSeek这样的AI交易模型正在重塑投资者策略，而玻利维亚通过区块链驱动的治理改革，则凸显出全球正朝着透明化、创新化和更广泛采用加密货币的方向转变。
日本考虑允许银行持有和交易比特币
日本金融厅（FSA）正在权衡新的监管规则，可能允许国内银行存储和交易比特币及其他加密货币，这标志着其自2020年以来政策的重大转变——当时由于加密资产的波动风险，银行被禁止直接持有此类资产。
根据该提案，银行将被允许将加密货币视为类似于股票或债券等传统金融资产，只要它们遵守严格的风险管理和资本要求。预计负责向首相提供建议的金融制度委员会将在未来几周内审议该提案。
此举正值日本加密货币市场持续扩张之际，目前已有超过1200万个活跃交易账户，机构兴趣也在不断上升。包括三菱UFJ金融集团和瑞穗银行在内的大型银行已开始开发稳定币，显示日本金融体系正向区块链基础设施转型。
如果该改革获得批准，日本将有望通过将数字资产纳入受监管的银行体系，强化其作为区域加密中心的地位。分析人士认为，这一变化将提升市场流动性、投资者信心及主流采用度，使银行能够在国内数字资产经济中发挥更积极的作用。
对于比特币而言，此项政策转变可能开启新的需求渠道，并在传统金融体系中进一步巩固其信誉，凸显日本在经济逆风中不断演进的创新路径。
Grok与DeepSeek在加密交易竞赛中击败ChatGPT与Gemini
AI交易机器人Grok 4和DeepSeek在最近的一场加密货币交易比赛中表现出色，超越了竞争对手ChatGPT与Gemini，展示了人工智能辅助投资的优势正在迅速扩大。
根据CoinGlass的数据，DeepSeek以3650美元的利润位居首位，而Grok 4则以3000美元紧随其后，这得益于其精准的市场时机把握与积极的多头进场策略。Grok在单日内实现500%的收益，主要来自于在市场底部时对Dogecoin、XRP、Solana和Bitcoin的高杠杆交易。
相比之下，ChatGPT 5与Gemini 2.5 Pro在市场反弹期间持续持有空头仓位，分别录得2800美元与3000美元的亏损。Grok凭借快速执行与自适应策略，在加密市场反转走高时展现出明显优势。
分析人士指出，这一结果凸显了交易者情绪正向人工智能驱动的分析与自动化转移。Grok的成功进一步强化了市场对机器学习工具在加密货币预测中的信心。随着AI交易模型的影响力不断扩大，比特币市场情绪的改善也有望为当前的复苏趋势提供更多支撑。
玻利维亚新总统计划利用区块链打击腐败
玻利维亚当选总统罗德里戈·帕斯（Rodrigo Paz）计划在11月8日就任后，利用区块链技术遏制腐败并稳定经济。他在选举中以54.5%的得票率获胜。
帕斯政府的目标是通过将智能合约整合进政府系统，提高公共支出的透明度，确保资金可追踪且难以被滥用。该计划是更广泛数字化改革战略的一部分，旨在重建公众对政府机构的信任
他还打算设立外汇稳定基金，鼓励公民自愿申报并存入其加密货币持有量，以帮助支撑玻利维亚的外汇储备。
这一转变延续了玻利维亚中央银行在2024年作出的决定，即解除对数字交易的禁令，并与萨尔瓦多在加密监管方面展开合作。这一举措标志着玻利维亚正逐步迈向更加开放、区块链友好的经济模式。
帕斯的区块链改革议程进一步强化了全球推动数字透明化与加密采纳的趋势，使比特币及其他去中心化资产成为提升问责与信任的工具。随着机构层面对加密整合的乐观情绪升温，投资者或将在比特币市场前景中看到信心回升的迹象。
比特币价格预测：上升通道指向11.5万美元目标
比特币目前交投于约109,550美元，过去24小时上涨1.48%，在2小时图表中稳稳运行于上升通道内。该形态显示出10月中旬回调后的受控复苏趋势，20日指数移动平均线（EMA）已上穿50日EMA，这是动能重新增强的早期信号
买方自105,500美元以来持续守住更高的低点，显示出稳健的资金累积。当前阻力位在111,681美元，若突破该区间，比特币有望上行至115,960美元，若成交量持续放大，目标甚至可能延伸至119,800美元。若价格跌破109,000美元，短线可能回调至107,455美元或104,430美元，这两处均为近期需求支撑区域。
相对强弱指数（RSI）维持在约63附近，显示买盘动能持续且未出现过热迹象，仍有进一步上行空间。只要结构保持完好，比特币有望测试115,000至120,000美元区间。随着市场流动性改善与机构资金持续流入，若投资者情绪稳定回暖，年底或将迎来一波新的上涨行情。
