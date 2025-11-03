比特币价格预测：清崎的崩盘警告是否会成为BTC大幅波动的催化剂？

罗伯特·清崎警告一场「大规模崩盘」，然而比特币仍守住11万美元支撑。这股恐惧驱动的谨慎是否为BTC下一次重大动作的铺路？

在截至撰文时，比特币交易价格约为110,414美元，每日交易量超过306亿美元，儘管波动性加剧，但仍展现出韧性。最新引起轰动的消息来自《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎，他透过 X（前 Twitter）发文警告一场「大规模崩盘」即将来临，可能「抹除数百万人的财富」。

清崎的贴文已被460万用户看到，他敦促投资者转向白银、黄金、比特币和以太坊寻求庇护。

MASSIVE CRASH BEGININING: Millions will be wiped out. Protect yourself. Silver, gold, Bitcoin, Ethereum investors will protect you.



— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 1, 2025

儘管他的警告呼应了对市场过度估值更广泛的担忧，但比特币的稳定价格表明交易者并未惊慌失措。相反，许多人正围绕技术盘整形态进行定位，这些形态暗示可能出现突破。

比特币的技术图表：收紧的三角形

在技术层面，比特币价格预测仍维持中性，因为BTC的价格走势显示出对称三角形形态，这是波动性收窄前突破的经典信号。这种加密货币在接近106,375美元的上升趋势线附近找到了持续支撑，而上档阻力则维持在111,675美元。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

在4小时图表上，比特币交易价格接近其50期EMA，显示多头与空头之间的均衡。RSI约为 49，显示中性讯号，而一系列更高的低点则指向谨慎的累积迹象。如果比特币果断收盘于111,700美元上方，动能可能将价格推升至116,350美元，甚至119,750美元，根据斐波那契投影。

反之，如果跌破106,000美元，可能引发短期修正至103,500美元，但技术支撑区表明下行风险仍有限。

交易者关注的关键短期讯号：

突破确认于111,700美元上方，目标116,000美元以上

支撑维持于106,000美元，以保留看涨偏向

交易量增加，以确认方向性突破

市场情绪：恐惧还是反弹的基础？

虽然清崎的警告增添了一层不确定性，但它也可能显示投资者怀疑情绪的上升，这种情绪往往在强劲復甦前出现。历史上，当恐惧达到顶峰但技术支撑坚守时，比特币表现最佳。

凭藉市值超过2.2兆美元，以及流通供应量接近1,994万枚 BTC，比特币的长期基本面仍强劲。该资产持续受益于机构资金流入，以及即将进入2025年的减半后乐观情绪。如果比特币突破其收紧区间，在未来数週内，一波向120,000美元的涨势可能展开，受惠于重新点燃的风险偏好，以及市场最严重恐惧已计入价格的投机。

随着波动性加剧，关键问题仍旧是：清崎的崩盘警告是否标誌着恐慌的开始，还是比特币下一次重大突破的完美反向讯号？

