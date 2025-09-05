比特币价格预测：全球债市崩溃！BTC飙至15万美元只是时间问题？
根据最新市场动态，比特币（BTC）价格在109,500美元附近获得支撑后，目前交投于约111,000美元。基本面方面，全球政府债券市场正面临巨大压力，美国、欧洲、日本及英国的债券收益率持续攀升。美国30年期国债收益率逼近5%，法国长期债券收益率自2011年以来首次突破4%，英国国债（gilts）则触及27年来高点。
日本30年期债券收益率更创下历史新高，引发市场对G7债券市场“崩溃”的警告，据《The Kobeissi Letter》报导。这一债市危机是否将推动比特币作为避险资产进一步上涨，朝15万美元的目标迈进？
这种收益率的显着上升反映了通胀担忧、债务水平激增和供应压力的综合影响。对比特币（BTC）而言，其影响是深远的。历史上，根据收益率飙升的驱动因素，比特币既作为风险资产，又作为对冲资产。
比特币的历史蓝图
过去的收益率飙升提供了线索。在2013年的“缩减恐慌”期间，投资者逃离政府债务，比特币价值从不到100美元飙升至超过1,000美元。类似的模式在2021年重现，当时由于通胀恐惧引发收益率上升，比特币价格冲高至65,000美元。
然而，当中央银行通过激进的紧缩政策推高收益率时，情况则不同。2018年，实际债券回报率上升吸引了资本流出比特币，导致其价值下跌超过80%。
当前週期似乎更接近2013年和2021年的情况。美国债务在短短两个月内激增超过1万亿美元，达到37.3万亿美元。与此同时，Glassnode数据显示比特币的持有者保留率正在上升，显示出对BTC作为货币贬值对冲工具的信心。
- 美国债务在9月升至37.3万亿美元，高于7月的36.2万亿美元。
- 比特币在过去三天上涨4.2%，与债券市场的最新飙升同步。
- 持有者保留率显示长期投资者的“HODL”趋势更加强劲。
比特币（BTC/USD）短期技术分析
比特币已突破其下降通道，在数週的横盘交易后获得动能。目前价格接近110,819美元，BTC在110,181美元的支点上方整固。50日均线（50-EMA）现作为支撑，而200日均线（200-EMA）位于112,663美元，是需要关注的近期阻力位。
动能增强，RSI达56，显示需求回升但未过热。突破112,600美元可能推动价格冲向115,600美元及117,500美元。下行方面，支撑位位于107,407美元及105,215美元，为交易者提供明确的风险水平。
比特币（BTC/USD）长期技术展望
从2022年低点以来的上升通道显示整体看涨格局。当前价格在110,587美元整固，50週均线（SMA）位于95,922美元，构成强力支撑。
RSI达62，仍有上涨空间。若BTC突破134,487美元，斐波那契扩展线预测目标为171,055美元及231,241美元，远期目标可达290,000美元。
关键长期支撑位位于104,379美元、89,096美元及74,732美元。只要比特币保持在95,000美元以上，超级週期结构依然完好，我们有望看到六位数的里程碑。
