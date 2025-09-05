BTC $111,572.77 0.96%
ETH $4,330.25 -1.04%
USDT $1.00 -0.01%
XRP $2.81 -0.49%
SOL $204.11 -1.47%
TRX $0.33 -0.79%
SHIB $0.000012 -0.26%
Cryptonews 新闻

比特币价格预测：全球债市崩溃！BTC飙至15万美元只是时间问题？

bitcoin cryptocurrency
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

根据最新市场动态，比特币（BTC）价格在109,500美元附近获得支撑后，目前交投于约111,000美元。基本面方面，全球政府债券市场正面临巨大压力，美国、欧洲、日本及英国的债券收益率持续攀升。美国30年期国债收益率逼近5%，法国长期债券收益率自2011年以来首次突破4%，英国国债（gilts）则触及27年来高点

日本30年期债券收益率更创下历史新高，引发市场对G7债券市场“崩溃”的警告，据《The Kobeissi Letter》报导。这一债市危机是否将推动比特币作为避险资产进一步上涨，朝15万美元的目标迈进？

来源: The Kobeissi Letter

这种收益率的显着上升反映了通胀担忧、债务水平激增和供应压力的综合影响。对比特币（BTC）而言，其影响是深远的。历史上，根据收益率飙升的驱动因素，比特币既作为风险资产，又作为对冲资产。

比特币的历史蓝图

过去的收益率飙升提供了线索。在2013年的“缩减恐慌”期间，投资者逃离政府债务，比特币价值从不到100美元飙升至超过1,000美元。类似的模式在2021年重现，当时由于通胀恐惧引发收益率上升，比特币价格冲高至65,000美元。

然而，当中央银行通过激进的紧缩政策推高收益率时，情况则不同。2018年，实际债券回报率上升吸引了资本流出比特币，导致其价值下跌超过80%。

当前週期似乎更接近2013年和2021年的情况。美国债务在短短两个月内激增超过1万亿美元，达到37.3万亿美元。与此同时，Glassnode数据显示比特币的持有者保留率正在上升，显示出对BTC作为货币贬值对冲工具的信心。

  • 美国债务在9月升至37.3万亿美元，高于7月的36.2万亿美元。
  • 比特币在过去三天上涨4.2%，与债券市场的最新飙升同步。
  • 持有者保留率显示长期投资者的“HODL”趋势更加强劲。

比特币（BTC/USD）短期技术分析

比特币已突破其下降通道，在数週的横盘交易后获得动能。目前价格接近110,819美元，BTC在110,181美元的支点上方整固。50日均线（50-EMA）现作为支撑，而200日均线（200-EMA）位于112,663美元，是需要关注的近期阻力位。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

动能增强，RSI达56，显示需求回升但未过热。突破112,600美元可能推动价格冲向115,600美元及117,500美元。下行方面，支撑位位于107,407美元及105,215美元，为交易者提供明确的风险水平。

比特币（BTC/USD）长期技术展望

从2022年低点以来的上升通道显示整体看涨格局。当前价格在110,587美元整固，50週均线（SMA）位于95,922美元，构成强力支撑。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

RSI达62，仍有上涨空间。若BTC突破134,487美元，斐波那契扩展线预测目标为171,055美元及231,241美元，远期目标可达290,000美元。

关键长期支撑位位于104,379美元、89,096美元及74,732美元。只要比特币保持在95,000美元以上，超级週期结构依然完好，我们有望看到六位数的里程碑。

新预售Bitcoin Hyper（$HYPER）结合比特币安全与Solana速度

Bitcoin Hyper（$HYPER）定位为首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币Layer 2解决方案。其目标是通过实现闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApp）以及迷因币创建，来拓展比特币生态系统。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，该项目为全新的使用场景开启了大门，包括无缝BTC桥接和可扩展的dApp开发。

团队高度重视信任与可扩展性，项目已通过Consult审计，为投资者奠定信心基础。动能迅速累积。预售已突破1370万美元，仅剩有限的分配额度。

目前阶段，HYPER代币价格仅为0.012855美元，但随着预售进展，价格将逐步上涨。你可在Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,027,461,896,497
1.53
最热门币种
在文章中

更多文章

NFT新闻
宝可梦卡片成新RWA类别 8月四大区块链交易额达1.2亿美元
Allen Li
Allen Li
2025-09-05 06:00:58
新闻
WLFI代币将于9月解锁——销毁机制能抵消48.3亿美元新增供应吗？
Ada Chui
Ada Chui
2025-09-05 03:57:54
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者