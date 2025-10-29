比特币价格预测：法国480亿美元投资引发欧盟加密革命？

作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 最后更新: 十月 29, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

法国提议将480亿美元（约占其储备的2%）配置到比特币，这被视为对欧盟数字欧元计划的大胆挑战。该动议由议员埃里克·西奥蒂（Éric Ciotti）主导，旨在增强国家金融主权，并引入以区块链为支撑的储备体系。如果该提案通过，法国将成为欧洲首个正式将比特币纳入中央储备的主要经济体。

法国考虑持有480亿美元比特币，反对欧盟数字欧元计划

法国正在审议一项采用比特币和稳定币、同时拒绝欧洲中央银行数字欧元的提案。该动议由共和右派联盟（Union of the Right for the Republic）的埃里克·西奥蒂领导，呼吁法国将其储备的2%，约480亿美元，配置到比特币，以加强国家金融独立。

🟥 Exclusive @TheBigWhale_



A pro-crypto bill will be tabled today in the French Parliament by @partiudr led by @eciotti



This is the first time such a comprehensive text on the subject has been proposed in France. 🇫🇷



Here are the proposals, which fall into three main areas.



👉… pic.twitter.com/qIf6KJor8m — Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) October 28, 2025

该计划还建议允许加密货币作为机构抵押品使用，并修订欧盟金融法规，以支持更广泛的加密整合。

如果获得批准，法国将成为第一个正式支持比特币储备的欧洲主要国家，继美国和不丹之后。此举显示出

欧洲内部对比特币的政治支持正在上升。随着投资者信心改善，比特币价格今日小幅上涨。

SoFi 将在创纪录的9.5亿美元第三季度营收后推出比特币与加密货币交易

SoFi Technologies 宣布计划在2025年底前启动比特币和加密货币交易，紧随创纪录的第三季度业绩之后。该金融科技巨头报告称，季度营收同比增长38%，达到9.5亿美元，每股收益为0.11美元，超出分析师预期。

JUST IN: 🇺🇸 Fintech giant SoFi to launch #Bitcoin and crypto trading this year. pic.twitter.com/TlnAMa0IFW — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 28, 2025

首席执行官安东尼·诺托（Anthony Noto）表示，数字资产将在SoFi的未来中扮演关键角色，公司还计划在2026年初推出自有稳定币SoFi USD。该公司曾以学生贷款业务起家，如今已发展为一个完整的金融生态系统，并计划扩展基于区块链的国际转账服务，以实现更快速、更低成本的支付。

SoFi进军加密领域，标志着主流金融对数字资产采用的又一步伐，进一步强化了市场乐观情绪，并推动比特币价格今日小幅上涨。

央行转向代币化，金价跌破4000美元

贝莱德（BlackRock）首席执行官拉里·芬克（Larry Fink）表示，随着金价跌破4000美元，各国央行正日益探索代币化与数字资产。在沙特阿拉伯举行的未来投资倡议（Future Investment Initiative）会议上，芬克指出，各国央行面临着日益增长的压力，需要将货币数字化，并适应全球经济的代币化趋势。

BlackRock CEO: “Crypto and gold aren’t for profit, they’re protection.”



He says investors hold these assets not out of greed but out of fear to guard against currency dilution and global instability.#BlackRock #Crypto #Gold #Finance #Markets pic.twitter.com/FBo3Yi1CJu — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) October 28, 2025

他将黄金和加密货币形容为“恐惧资产”，投资者常以此对冲传统市场风险。尽管各国央行持续创纪录地购买黄金，但该金属近期的下跌引发了外界对过度依赖美元的担忧。

在芬克发表言论后，比特币短暂突破115,500美元，交易员将他对代币化的肯定以及对加密货币扩张角色的认可视为看涨信号，进一步强化了市场对比特币长期前景的乐观预期。

比特币价格预测：BTC回调至112,000美元，但多头仍瞄准124,000美元突破

比特币（BTC/USD）在从117,600美元的双顶阻力位回落后，目前交易于约112,400美元，买盘未能维持动能。日线图显示，BTC在短期下降通道内形成较低高点，表明在上周强劲反弹后进入冷却阶段。

20日指数移动平均线（EMA）已在114,900美元附近趋平，形成动态阻力，而50日EMA位于112,300美元，正被测试为短期支撑。蜡烛图形态显示市场犹豫不决，出现了纺锤线和小实体K线，暗示多空双方处于拉锯状态。RSI指标徘徊在49附近，显示动能中性，但若跌破45则可能预示下行风险。

比特币价格图表 – 来源：Tradingview

若跌破112,200美元，比特币可能进一步下探至108,600美元区间，该区域在本月初曾出现强劲买盘并促使价格反弹。相反，若价格重新站上114,900美元，将使市场重回多头格局，并有望测试117,600美元颈线位置，进一步目标指向120,500美元与124,100美元斐波那契延伸位。

对交易者而言，若比特币有效突破117,600美元，将意味着新一轮上涨动能启动；而只要价格维持在108,600美元上方，整体中期上升趋势仍将保持完好。随着市场情绪趋于稳定、宏观乐观情绪回升，在全球流动性扩张与机构资金持续入场的背景下，比特币向130,000美元进发的中期前景仍然可期。

