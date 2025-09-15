BTC $116,091.42 0.20%
比特币价格预测：链上数据会否点燃BTC的火箭式飙升？

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币在上週上涨4%后，稳守115800美元大关。机构需求正推动復甦。现货比特币ETF于9月12日录得6424万美元资金流入，连续两天大规模买入。

上週资金流入总额达23亿美元，Fidelity的FBTC和BlackRock的IBIT领衔。Fidelity单日流入3152万美元BlackRock吸引2647万美元，巩固IBIT作为美国最活跃比特币ETF地位，交易量高达32亿美元。

这波上涨正值市场预期联邦储备系统即将在会议上降息，交易者们在权衡25个基点降息的可能性，甚至还有小概率出现更大的50个基点降幅。

降息将放宽金融环境，增加对比特币等另类资产的需求，这类资产在宽松货币环境下历史表现出色。

链上数据显示巨鲸在囤积

除了ETF资金流入，链上数据显示大户正在积累。最近几个月，巨鲸已增持超过237,000枚BTC，而较小交易者则在获利了结。儘管市场波动，活跃地址数量仍居高不下。

分析师表示，这种囤积行为通常预示着抛物线式上涨，巨鲸往往是早期推动者，随后散户动能接棒。市场情绪乐观，山寨币季节指数持续上升，资金在各资产类别间流动。但当机构加大投入时，比特币总是率先受益。

比特币价格技术展望

技术面上，比特币价格预测显现看涨趋势。在日线图上，BTC已突破9月主导的下降通道。价格已收復50日均线114509美元，目前正测试117500美元关口。连续大阳线、看涨吞没形态，以及RSI位于59，显示仍有上涨空间。

如果BTC以成交量突破117500美元，将开启通往119500美元的道路，接着是122200美元和124500美元。向下方面，114800美元提供近期支撑，而110856美元则是关键结构性底线。

对交易者而言，这种格局有利于在117500美元上方开多仓，止损设于114500美元下方，初始目标119500美元。更广阔的趋势暗示比特币可能正在为年底前延续至130000美元的涨势奠基，尤其是如果ETF资金流入保持强劲且联储局降息带来流动性顺风。

新预售项目：Bitcoin Hyper ($HYPER)融合BTC安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)正定位为首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币原生Layer 2。其目标是透过实现闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用，甚至meme币创作，来扩展BTC生态系统。

透过将BTC无与伦比的安全性与Solana高性能框架结合，此项目开启了全新用例之门，包括无缝BTC桥接和可扩展的dApp开发。

团队强烈强调信任与可扩展性，该项目已由Consult审计，为投资者提供其基础架构的信心保证。

动能正快速累积，预售已突破1560万美元，只剩有限配额可用。在今日阶段，HYPER代币仅售价0.012915美元——但随着预售进展，此价格将上涨。

你可在Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
