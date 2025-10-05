BTC $124,733.52 1.85%
Cryptonews 新闻

比特币价格预测：Coinbase溢价113美元　暗示机构买盘助冲击新高

bitcoin cryptocurrency 加密货币 区块链 比特币
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币当前交易价格接近122,200美元，最新的链上数据显示，美国机构正在重新推动需求。根据CryptoQuant数据，比特币的Coinbase溢价差——即Coinbase与其他全球交易所（如Binance）之间的价格差，已经飙升至+86.4。

当溢价为正时，意味着比特币在Coinbase上的成交价格高于全球平均价。由于Coinbase主要吸引美国的机构和受监管投资者，这通常被视为美国资金和资产管理公司积极入场的信号。

换句话说，大买家愿意以更高的价格买入，这表明他们对比特币的长期前景充满信心。

比特币：Coinbase溢价差 – 来源：CryptoQuant

历史数据显示，Coinbase溢价差飙升往往预示着比特币的大幅拉升。机构资金通常会率先在交易所流入，然后推动价格突破关键阻力位。这一次，数据与比特币稳稳站上120,000美元关口相呼应，显示机构投资者正在提前布局，瞄准潜在新高。

  • Coinbase溢价差+86.4，表明美元买盘强劲。
  • 比特币突破关键阻力后稳居12万美元上方。
  • 机构资金流入与“Uptober”行情共振，历史上这一季节性效应常伴随四季度大涨。

比特币价格预测 – 技术前景

从技术角度来看，比特币价格预测依然处于强劲上升趋势。该资产近期成功突破 $119,500 阻力位，并稳稳运行在其 50周期与100周期简单移动均线（SMA） 之上，分别位于 $115,013 和 $114,523。这些均线的交叉信号表明，多头动能正在持续延伸。

比特币价格走势图 – 来源：Tradingview

不过，图表同时显示出一个看跌蝴蝶谐波形态（Bearish Butterfly），这一技术形态通常意味着上涨趋势可能接近尾声。

若比特币继续上行，下一步阻力水平在 $124,600，而潜在反转区间（PRZ）落在 $128,000–$130,000 之间。当价格逼近这一带时，RSI 已经高于 73，显示出超买状态，或触发短期获利回吐。

蜡烛形态表现谨慎，多次出现小实体与长上影线，显示高位存在犹豫。若比特币跌破 $121,140，可能会先回测 $118,500，而更强的卖压则可能进一步拖向 $115,000。

市场前景：机构资金流入持续增强信心

尽管短期内可能出现回调，但整体市场情绪依旧乐观。机构买盘ETF交易量上升以及宏观流动性改善，继续为比特币的长期前景提供支撑。Coinbase溢价——通常被视为领先指标，进一步表明专业投资者正在静悄悄地加仓，为下一波大级别上涨提前布局。

如果比特币能够稳守$120,000上方，同时机构需求持续增加，那么到年底有望挑战$128,000–$130,000区间。一旦突破这一关键阻力，不仅将打开新的历史高点（ATH）大门，也可能标志着又一个机构化的里程碑。

