比特币价格预测：中亚国家低调扫货 BTC 会否进化为全球储备货币？

今日比特币价格报 $113,865，24 小时成交量达 504 亿美元。尽管市场仍聚焦短期技术位，但中亚正逐渐成为下一轮全球比特币采用的意外推手。

中亚加码比特币

继哈萨克斯坦之后，吉尔吉斯斯坦也宣布建立国家级比特币储备，整个地区正不断加仓数字资产。吉尔吉斯议会已批准框架，计划成立国有机构，利用过剩的水电资源进行 BTC 挖矿。

https://twitter.com/pete_rizzo_/status/1965719826854518872

据经济部长 Bakyt Sydykov 表示，该国目前仅利用了 10% 的水电潜力，仍有大量产能可支持 国家比特币储备。

2025 年前七个月，吉尔吉斯斯坦 13 家加密平台的成交额超过 110 亿美元 —— 是 2022 年的 200 倍。尽管部分平台因涉及俄罗斯交易而受到制裁，但该行业发展迅速。总理 Sadyr Zhaparov 对国际伙伴表示：“不要将经济政治化”，随着比特币成为国家韧性的一部分。

吉尔吉斯成交额：2025 年 1–7 月 110 亿美元

水电利用率：仅 10%

新项目：15 座小型水电站在建

全球储备货币野心

哈萨克斯坦紧随其后，总统 托卡耶夫（Tokayev） 宣布建立 国家资助的数字资产储备。俄罗斯已开始将资源转向 BTC，日本、韩国和中国台湾也在探索类似路径。美国依旧占据主导，掌控 全球 35% 的算力，相比之下，俄罗斯为 17%，中国为 15%。

分析师指出，这种持续的 比特币加仓潮 或将最终让其成为可信的 全球储备资产。与此同时，ETF 不断扩张，企业开始将比特币作为金库对冲资产，链上数据也显示 长期持有者（HODLers）持续增仓。

https://twitter.com/WatcherGuru/status/1932478673589805372

美国参议员 Cynthia Lummis 在华盛顿提出的 《比特币法案》，目标是为美国储备 100 万枚 BTC，这一举措或将加速比特币迈向全球储备资产的进程。

比特币技术面展望

在四小时图上，BTC 维持在上升三角形内交易，当前价格 $114,070，走势依旧看多。50 日均线（$111,731）已上穿 200 日均线（$112,534），形成 黄金交叉，并得到自 8 月底以来更高低点的支撑。RSI 指标在 62，显示动能增强但尚未超买。

K 线形态显示 —— Doji 十字星的停顿之后伴随更强的多头收盘，买盘信心正在增强。若能突破 $115,400，将打开上涨空间，目标指向 $117,150 与 $118,617。若未能突破关键阻力，则存在回调风险，或先回踩 $113,395 枢轴位，甚至下探至 $112,000–$110,000 支撑区间。

对交易者而言，若 BTC 伴随成交量有效收于 $115,400 上方，即视为买入信号，目标区间 $117,000–$118,600，止损位建议设在 $112,000 下方。更长期来看，若能突破 $118,600，则有望打开上行通道至 $130,000，让比特币不再仅仅是投机资产，而是迈向“储备货币”地位。

预售项目 Bitcoin Hyper（$HYPER）：融合 BTC 安全性与 Solana 高速性能

Bitcoin Hyper（$HYPER）正在定位为首个基于 Solana Virtual Machine（SVM）的比特币原生二层网络，旨在扩展 BTC 生态，实现 极速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApp），甚至 Meme 币的发行。

通过结合 BTC 无与伦比的安全性 与 Solana 的高性能框架，该项目为全新应用场景打开大门，包括 无缝 BTC 跨链桥接 以及 可扩展的 dApp 开发。

项目团队高度重视 信任与可扩展性，并已通过 Consult 审计，为投资者提供坚实的信心背书。

热度正在迅速升温，预售已突破 1500 万美元，仅剩有限额度可参与。当前阶段 HYPER 代币价格仅为 $0.012895 —— 随着预售推进，价格还将进一步上涨。

投资者可通过 Bitcoin Hyper 官网，使用加密货币或银行卡购买 HYPER 代币。

