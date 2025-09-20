BTC $115,910.95 -0.87%
ETH $4,479.62 -1.42%
USDT $1.00 0.03%
XRP $3.00 -1.20%
SOL $239.18 -1.93%
TRX $0.34 -0.01%
SHIB $0.000012 -1.84%
Cryptonews 新闻

比特币价格预测：美联储降息 + 不丹巨鲸能否点燃冲击 12 万美元行情？

bitcoin cryptocurrency 加密货币 区块链 迷因币
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

比特币目前徘徊在 $115,800 附近，过去 24 小时下跌 2%，市场情绪正消化 巨鲸动向、全球政策转向以及技术面信号。

本周最大新闻来自 不丹：一个与政府挂钩的钱包在一个月后首次转出 913 枚 BTC（价值约 1.07 亿美元）。

虽然市场传出可能抛压的传闻，但该钱包仍持有 9,652 枚 BTC（价值超 11 亿美元），凸显出不丹的长期战略 —— 打造由水电挖矿支撑的国家级比特币储备。

此举正好与 美联储 2025 年首次降息同时发生，而降息通常会带来短期波动，但风险资产往往随后重拾动能。

巨鲸再次出没。一位早期投资者在沉寂 12 年 后，突然转移了 价值 1.16 亿美元的比特币，罕见地释放出长线持有者重新入场的信号。

分析师认为，这些动向与 不丹持续加仓 相互呼应，即使市场震荡，依然凸显出机构资金的长期信心。

关键要点：

  • 不丹巨鲸：转出 913 枚 BTC（约 1.07 亿美元），仍持有 9,652 枚 BTC（约 11 亿美元）。
  • 美联储降息：为风险资产带来流动性顺风。
  • 沉睡巨鲸苏醒：12 年未动的钱包转出 1.16 亿美元 BTC。

机构拥抱 Staking ETP

在欧洲，比特币采用再创里程碑 —— 伦敦证交所 正式挂牌一支 比特币 Staking 交易型产品（ETP）。该产品由 DeFi Technologies 子公司 Valour 发行，提供 1.4% 年化收益，且 BTC 全部由冷钱包托管。

产品设计跳过了 比特币 PoW 模式，透过接入 Core Chain 等 Staking 网络 来实现收益，展现出围绕比特币基础设施打造收益的新方向。需求立刻爆发 —— DeFi Technologies 股价公告后飙升 5%。

这一动作正值 10 月 8 日英国即将解除加密 ETN 禁令 之前，为更广泛的机构入场打开大门。虽然散户暂时仍被排除在外，但此举凸显了 传统金融与比特币衍生产品加速融合 的趋势。

比特币 (BTC/USD) 技术面：120K 关口前的关键位

技术面上，BTC 正处于一个 关键区域。2 小时图显示，BTC 已跌破 50-EMA（$116,432），确认了从 上升楔形（看跌形态） 的跌破，显示上涨动能衰竭。

当前支撑：$114,412，同时有 200-EMA（$114,070） 加强防守。若 BTC 跌破该区域，下方目标分别在 $113,371 和 $112,137。相反，若价格重新站上 $116,500，则可能形成「假跌破」，空头或被反杀，推动反弹测试 $117,978 压力位。

比特币价格走势图 —— 数据来源：TradingView

当前行情或正酝酿 技术性反弹。近期 K 线形态类似「三只乌鸦」的早期阶段 —— 一种看跌延续信号，但如果能在 $116,500 上方出现看涨吞没形态，市场情绪可能迅速翻转。

对交易员而言，$114K–$116.5K 区间 至关重要。守住该支撑，能维持比特币自 9 月初以来的 高低点抬升结构，从而打开上攻 $119,150，甚至 $120,298 的空间。分析师指出，如果这里能持续站稳，未来数周或有望冲击 $130K 关口。

关键技术位

  • 支撑位：$114,412 / $114,070
  • 压力位：$116,500 / $117,978
  • 上破目标：$119,150–$120,298

总结

尽管短期卖压犹存，但比特币的 长期多头逻辑依然稳固 —— 机构持续入场、巨鲸信心强劲、政策面顺风并存。从 不丹 1.07 亿美元转账、伦敦上线 BTC Staking ETP，到 欧盟制裁规则变动，都凸显比特币不仅仅是资产，更是正在塑造跨境资金流的金融工具。

对交易员来说，$114K–$116.5K 区间或将决定 BTC 下一步是更深的回调，还是冲击 $120K 甚至更高的突破行情。

预售项目 Bitcoin Hyper ($HYPER)：比特币安全性 + Solana 速度的双核驱动

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在定位为 首个基于 Solana Virtual Machine (SVM) 的比特币原生二层 (Layer 2)。其核心目标是扩展 BTC 生态，实现 闪电般速度、低成本的智能合约、去中心化应用 (dApps)，甚至 Meme 币发行。

透过结合 比特币无可匹敌的安全性 与 Solana 的高性能框架，$HYPER 为全新应用场景开启大门，包括 无缝 BTC 跨链桥接 与 可扩展的 dApp 开发。

团队高度重视 信任与可扩展性，并通过 Consult 审计，为投资者提供坚实的基础信心保障。

市场热度正在急速升温 —— 预售金额已突破 1700 万美元，剩余配额有限。当前阶段，HYPER 代币售价仅 $0.012945，但随着预售进程推进，价格将逐步上调。

投资者可前往 Bitcoin Hyper 官方网站，使用加密货币或银行卡直接参与抢购。

如何购买Bitcoin Hyper
Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,245,809,300,764
-0.8
最热门币种

更多文章

新闻
柴犬币价格预测：惊人交易量+下降楔形=柴犬币最具爆发力的形态
Sze Lam
Sze Lam
2025-09-20 05:00:00
区块链新闻
英国交易巨头IG Group以 1.17 亿美元收购澳洲加密交易所　强势布局亚太市场
Esther Hui
Esther Hui
2025-09-20 03:00:00
Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者