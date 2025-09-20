比特币价格预测：美联储降息 + 不丹巨鲸能否点燃冲击 12 万美元行情？

比特币目前徘徊在 $115,800 附近，过去 24 小时下跌 2%，市场情绪正消化 巨鲸动向、全球政策转向以及技术面信号。

本周最大新闻来自 不丹：一个与政府挂钩的钱包在一个月后首次转出 913 枚 BTC（价值约 1.07 亿美元）。

虽然市场传出可能抛压的传闻，但该钱包仍持有 9,652 枚 BTC（价值超 11 亿美元），凸显出不丹的长期战略 —— 打造由水电挖矿支撑的国家级比特币储备。

此举正好与 美联储 2025 年首次降息同时发生，而降息通常会带来短期波动，但风险资产往往随后重拾动能。

NEW: Bhutan transfers 913 BTC in two transactions totaling ($107M). pic.twitter.com/KHP42xzhJu — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) September 19, 2025

巨鲸再次出没。一位早期投资者在沉寂 12 年 后，突然转移了 价值 1.16 亿美元的比特币，罕见地释放出长线持有者重新入场的信号。

分析师认为，这些动向与 不丹持续加仓 相互呼应，即使市场震荡，依然凸显出机构资金的长期信心。

关键要点：

不丹巨鲸：转出 913 枚 BTC（约 1.07 亿美元），仍持有 9,652 枚 BTC（约 11 亿美元）。

美联储降息：为风险资产带来流动性顺风。

沉睡巨鲸苏醒：12 年未动的钱包转出 1.16 亿美元 BTC。

机构拥抱 Staking ETP

在欧洲，比特币采用再创里程碑 —— 伦敦证交所 正式挂牌一支 比特币 Staking 交易型产品（ETP）。该产品由 DeFi Technologies 子公司 Valour 发行，提供 1.4% 年化收益，且 BTC 全部由冷钱包托管。

产品设计跳过了 比特币 PoW 模式，透过接入 Core Chain 等 Staking 网络 来实现收益，展现出围绕比特币基础设施打造收益的新方向。需求立刻爆发 —— DeFi Technologies 股价公告后飙升 5%。

Breaking: The first Bitcoin Staking ETP has officially launched on the London Stock Exchange.



Powered by Core, this @ValourFunds product brings yield-bearing Bitcoin exposure to the LSE for the first time. 🔶https://t.co/pPujKSs3na — Core DAO 🔶 (@Coredao_Org) September 18, 2025

这一动作正值 10 月 8 日英国即将解除加密 ETN 禁令 之前，为更广泛的机构入场打开大门。虽然散户暂时仍被排除在外，但此举凸显了 传统金融与比特币衍生产品加速融合 的趋势。

比特币 (BTC/USD) 技术面：120K 关口前的关键位

技术面上，BTC 正处于一个 关键区域。2 小时图显示，BTC 已跌破 50-EMA（$116,432），确认了从 上升楔形（看跌形态） 的跌破，显示上涨动能衰竭。

当前支撑：$114,412，同时有 200-EMA（$114,070） 加强防守。若 BTC 跌破该区域，下方目标分别在 $113,371 和 $112,137。相反，若价格重新站上 $116,500，则可能形成「假跌破」，空头或被反杀，推动反弹测试 $117,978 压力位。

比特币价格走势图 —— 数据来源：TradingView

当前行情或正酝酿 技术性反弹。近期 K 线形态类似「三只乌鸦」的早期阶段 —— 一种看跌延续信号，但如果能在 $116,500 上方出现看涨吞没形态，市场情绪可能迅速翻转。

对交易员而言，$114K–$116.5K 区间 至关重要。守住该支撑，能维持比特币自 9 月初以来的 高低点抬升结构，从而打开上攻 $119,150，甚至 $120,298 的空间。分析师指出，如果这里能持续站稳，未来数周或有望冲击 $130K 关口。

关键技术位：

支撑位：$114,412 / $114,070

压力位：$116,500 / $117,978

上破目标：$119,150–$120,298

总结

尽管短期卖压犹存，但比特币的 长期多头逻辑依然稳固 —— 机构持续入场、巨鲸信心强劲、政策面顺风并存。从 不丹 1.07 亿美元转账、伦敦上线 BTC Staking ETP，到 欧盟制裁规则变动，都凸显比特币不仅仅是资产，更是正在塑造跨境资金流的金融工具。

对交易员来说，$114K–$116.5K 区间或将决定 BTC 下一步是更深的回调，还是冲击 $120K 甚至更高的突破行情。

