比特币价格预测：BTC 118K美元突破拉盘 能否冲上下一个目标124K？

比特币价格预测：BTC突破118,00美元，受Metaplanet 6亿美元买入、Alvara代币化推动以及美国税收减免提振信心，目标124,000美元。

作者 Sze Lam 最后更新: 十月 2, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Alvara Protocol旨在通过区块链重塑资产管理。联合创始人Dominic Ryder将其项目的全新基于以太坊的标准ERC-7621描述为“篮子代币标准”（BTS）。它允许房地产、商品以及多个ERC-20代币被打包成投资篮子，就像指数基金一样。

Ryder设想Alvara成为“代币化资产的Fidelity”，为风险投资公司开辟大门，创建诸如不良“价值篮子”或精英“全明星篮子”之类的产品。

Most people just trade assets.



With Alvara, the portfolio itself can become the product.



Mint a basket → earn fees → build a record.



And if you want out? Sell the entire strategy.



Performance becomes its own asset class. pic.twitter.com/GpoScUCv25 — Alvara (@AlvaraProtocol) October 1, 2025

如果广泛采用，ERC-7621可以镜像ERC-721在NFT中的作用，使代币化大规模可及。代币化基金的更广泛采用间接加强了比特币作为市场上最受信任的数字资产的地位，鼓励机构参与并扩展区块链的影响力。

Metaplanet升至第四大BTC持有者

机构对比特币的胃口也在加速。日本投资公司Metaplanet最近添加了价值约6亿美元的5,268 BTC，使其总持有量达到30,823 BTC。以昨天的118,353美元价格，其库存价值36亿美元，根据其平均成本约108,000美元，该公司实现了约 7.5%的未实现利润。

JUST IN: 🇯🇵 Metaplanet buys another 5,268 Bitcoin worth $615.6 MILLION.



They are now the 4th largest publicly traded Bitcoin treasury company 🙌 pic.twitter.com/rsuJcIn9dd — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 1, 2025

Metaplanet的激进策略于2024年4月启动，已迅速使其成为第四大企业比特币持有者。其日益增长的存在进一步加剧了比特币有限供应的压力，强化了BTC作为国库资产的叙事，并支持长期价格升值。

美国议员重审加密货币税收规则

在华盛顿，议员们对比特币资产税收的语气正在转变。美国参议院财政委员会将在新的IRS指导意见缓解公司替代最低税（CAMT）后，举行加密货币税收听证会。

该规则变更允许公司将未实现加密货币收益和损失排除在CAMT计算之外，为主要持有者如Michael Saylor的Strategy（持有超过 640,000BTC）提供缓解。

Coinbase和Coin Center的政策专家预计将作证。此举可能缓解企业国库的抛售压力，并培养对比特币更稳定的长期信心。

比特币价格预测：突破目标124,000美元

从技术角度看，比特币已实现决定性突破，攀升至118,000美元以上，并突破自 9 月中旬以来限制反弹的下降趋势线。

4小时图上的看涨吞没蜡烛线，结合高交易量，突显了买家信心的重燃。价格已收复50日 SMA（112,037 美元）和 100日SMA（113,395 美元），这些现已成为关键支撑位。

比特币价格图表 – 来源：Tradingview

RSI指标位于80以上，表明需求强劲，但也暗示短期超买状况。在下一波上涨前，可能出现对116,950美元突破区域的重测。如果势头持续，比特币可能测试120,200美元，然后是122,335美元，并最终达到124,525美元——这些是今年早些时候限制反弹的阻力位。

寻求入场的交易者可能关注向117,000–117,500美元的回调机会，上行潜力在未来几周内延伸至 128,000 美元。此次突破不仅突显了技术力量的重新增强，还与日益增长的机构需求和有利的监管转变相呼应，为年底潜在更强劲的比特币反弹奠定基础。

新预售项目Bitcoin Hyper ($HYPER) 结合BTC安全性与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 将自身定位为首个基于Solana虚拟机 (SVM) 的比特币原生Layer 2。其目标是通过启用闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用，甚至迷因币创建，来扩展BTC生态系统。

通过将BTC无与伦比的安全性与Solana高性能框架相结合，该项目为全新用例打开了大门，包括无缝BTC桥接和可扩展的dApp开发。

团队高度重视信任与可扩展性，该项目已由Consult进行审计，以赋予投资者对其基础的信心。势头正在迅速积累。预售已突破1940万美元，仅剩有限配额可用。在昨天的阶段，HYPER代币价格仅为0.013005美元，但随着预售推进，这一数字将上涨。

你可以使用加密货币或银行卡在Bitcoin Hyper官方网站购买HYPER代币。