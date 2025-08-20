比特币价格预测：三角形跌破后 BTC还能守住11万美金吗？

比特币跌至$113,400，过去一天曾下跌超2.75%，市场正在消化一次关键技术面变化。经过数周在上升三角形里盘整后，价格最终向下破位，对此前把$115K当作强支撑的交易员释放了警告信号。

此次下跌同时也把比特币压在50日均线（SMA）$115,870之下，该位置现在转化为阻力位。

这一波回调源自$124,450的强力拒绝，当时一根看跌吞没形态终结了长达4周的上涨行情。这一反转让短线走势从多头延续转向修正性回调。眼下的关键在于，比特币能否在此企稳，还是说还会迎来更深一步的下探？

头肩顶风险加大

日线图上可以看到一个头肩顶形态，颈线支撑在$112,000。如果有效跌破该位置，可能会加速下探至 $108,000，甚至有望进一步触及$105,150的延伸目标。当前的K线形态也显得谨慎，已经出现多根强势阴线，有点像三只乌鸦形态的初期阶段，意味着下行动能可能持续。

技术指标也在印证这一观点。MACD 已转负，而 RSI 在 41 附近，尚未进入超卖区，这意味着行情还有下跌空间，而不一定会出现强力反弹。

但大级别趋势并未被破坏。放大来看，自 6 月以来，比特币依然保持着更高的低点结构。目前在 $113K-$114K 区间形成了多根小实体K线，包括十字星和纺锤线，这更像是犹豫整理，而不是恐慌性砸盘。

通往$130K的路径仍然存在

虽然短线风险偏空，但中期走势依旧偏向乐观。如果多头资金在$116,150上方站稳，BTC可能会先反弹到 $120,900，而一旦突破 $124,450，则有机会去回测$127,540甚至更高的目标位。

#Bitcoin at $113.4K after breaking its triangle. Support at $112K, resistance $116.1K–$124.4K. RSI 41, MACD bearish. Lose $112K → $108K. Hold & rebound → path to $130K. pic.twitter.com/qKVEcOg2VN — Arslan Ali (@forex_arslan) August 19, 2025

给交易员的参考：

多头思路： 关注$116,150上方的看涨吞没形态，若出现，这将是一个买入信号，目标区间$120,900–$124,450，止损位放在 $112,000 下方。

关注$116,150上方的看涨吞没形态，若出现，这将是一个买入信号，目标区间$120,900–$124,450，止损位放在 $112,000 下方。 空头思路：若跌破$112,000，则是一个做空机会，下方目标看向$108,000，止损位应设在$116,000上方。

尽管短期有卖压，但机构资金与长线持有者依然在托底。像Metaplanet和Strategy这样的公司依然在逢低布局，说明大盘情绪并未彻底转空。

接下来的几周至关重要，如果 $112,000 失守，BTC可能会直奔$100K；而一旦突破关键阻力，就有机会重返$130K区间，尤其在宏观环境趋稳的情况下。

对于长期投资者来说，大趋势依然是结构性多头，这波调整更像是震荡吸筹，而不是牛市的终结。

