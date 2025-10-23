比特币价格预测：美联储会议后 BTC 回落至 10.8 万美元 下一步是暴跌，还是再创新高？
比特币（BTC）当前交投于约 108,060 美元，此前在美联储理事 Christopher Waller 对 DeFi 融合发表乐观言论后，一度拉升至 110,321 美元。这波短暂的反弹源于 Waller 暗示美联储可能正在调整对数字资产的立场，激发市场情绪，但随着获利盘出场，价格随后回吐涨幅。
目前市场进入盘整阶段，交易者开始关注：比特币的下一步，是再次回调，还是酝酿突破新高（ATH）？
美联储理事 Christopher Waller 释放重大信号——态度正转向 DeFi 融合
在他发表讲话后，比特币一度冲高至 110,321 美元。Waller 表示，美国央行正步入一个“支付新纪元”，这个时代将把去中心化金融（DeFi）与数字资产创新正式纳入主流金融体系。
在华盛顿举行的美联储首届 支付创新大会 上，Waller 强调，美联储计划在塑造加密货币于全球支付体系中的角色时扮演主动方，这标志着央行在多年监管怀疑论之后，正式释放出政策转向信号。
Waller 指出，区块链技术与加密资产已经深度嵌入现代金融的底层结构，他进一步透露，美联储正在探索如何将分布式账本（DLT）与 DeFi 系统与现有银行基础设施实现融合，为下一阶段的链上支付与传统金融互通铺路。
Lark Davis：机构入场信号点燃比特币新一轮拉盘行情
加密分析师兼教育者 Lark Davis 指出，比特币近期的拉盘行情背后，正是机构资金版图出现结构性转向，而这一轮由 BlackRock（贝莱德）ETF 整合引领的浪潮，正在重新定义市场节奏。
Davis 在 X（前称 Twitter）上发文表示，这次突如其来的 “BTC Pump”，意味着市场情绪重新切换为 风险偏好模式，经历数月谨慎盘整后，资金信心与流动性正重新回流链上。
DDavis 指出，全球股指期货正在走高，显示出市场整体的乐观情绪——尤其是所谓的 “TACO 交易”（台湾、澳大利亚、中国及其他地区），这波行情得益于中国经济的复苏动能。
不过他也提醒，加密市场依旧落后于传统资产，主要受制于监管不确定性，以及过往暴跌带来的投资者心理阴影。
Davis 认为，此次反弹虽然令人振奋，但仍处于周期早期阶段。投资者信心正在逐步恢复，但加密板块仍需时间才能跟上股票与大宗商品市场的复苏节奏。
他写道：“过去崩盘带来的创伤仍在，但市场情绪确实在改善。”
简而言之，Davis 认为这轮比特币上涨代表着市场回归常态化的早期信号，由机构入场与全球宏观回暖共同驱动，只是通往全面复苏的路仍将是一个循序渐进的过程。
渣打银行依然看多比特币，即便市场刚经历了 190 亿美元的链上清算潮
在经历大规模强平后，比特币价格一度回落至 约 108,000 美元，但该行数字资产研究主管 Geoff Kendrick 表示，这轮回调只是短暂修正，甚至可能是一次逢低吸筹的机会。
Kendrick 认为，比特币到 2025 年底仍有望冲击 20 万美元关口，背后动力来自于 ETF 持续资金流入 与 美联储降息周期的双重加持。他将当前比特币的走势类比为黄金在避险行情中的结构性上涨，并指出，尽管短线波动加剧、特朗普再度抛出关税威胁等宏观噪音，但机构资金的配置需求依旧稳固，链上信心未被动摇。
过去一周，比特币下跌约 5%，目前在 105,000 美元支撑位 与 115,000 美元阻力位之间震荡，整体走势更像是盘整阶段，而非恐慌性抛售。
市场分析师指出，这轮下跌主要反映出大规模清算后投资者的谨慎情绪，而不是信心崩塌。多数机构认为，一旦市场流动性回稳、ETF 资金流入重新加速，比特币有望再度反弹。
简而言之，尽管短期波动仍在延续，但渣打银行的预测显示，其对比特币结构性牛市依然保持强烈信心——20 万美元的目标依旧在视野之内。
分析师普遍认为，这轮回调更多是市场消化清算风险的过程。而在整体链上情绪与机构需求尚未转弱的背景下，比特币的反弹与再创新高仍被普遍看好。
比特币价格预测：多头目标看向 115,900 美元，通道支撑仍在发挥作用
比特币（BTC/USD）在经历一周剧烈的抛压与反弹震荡后，现正稳定于 108,000 美元附近。2小时级别图表显示，BTC 仍运行在一个上升通道内，若 107,400 美元 附近的支撑位能够守住，价格有望开启阶段性反弹。
这一支撑区与通道下轨及历史反转区间重合，属于关键技术面防线。若价格反弹并突破 109,000 美元，同时伴随 20 日指数均线（EMA） 即将金叉50 EMA，则可视为多头动能重新启动的确认信号，意味着市场买盘力量或将再次主导短线行情。
RSI 指标接近 49，显示空头压力正在减弱；而近期的纺锤线与长下影线则反映出卖方动能已趋于枯竭。若价格突破 111,700 美元，可能打开进一步上行空间，目标位在 115,900 美元 与 119,800 美元。
若 107,400 美元支撑失守，则下方支撑位关注 104,400 美元 与 101,100 美元。当前的高低点抬升结构仍对多头有利。
Bitcoin Hyper：比特币生态的下一个进化阶段？
Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在为比特币生态带来全新篇章。虽然 BTC 仍是安全性方面的黄金标准，但 Bitcoin Hyper 填补了它长期缺乏的环节：Solana 级别的速度与性能。
作为首个基于 Solana 虚拟机（SVM） 的 比特币原生 Layer 2 网络，Bitcoin Hyper 将 比特币的稳定性 与 Solana 的高性能架构 融合，实现了极快、低成本的智能合约执行、去中心化应用（dApps）部署，
甚至支持迷因币创建——同时依旧由比特币网络提供安全保障。
该项目已通过 Consult 审计，在推动采用的同时，重点强化信任机制与可扩展性。目前势头强劲，预售金额已突破 2430 万美元，代币当前价格仅为 $0.013145，下一阶段即将提价。
随着 比特币链上活动激增、以及市场对 高效 BTC 生态应用 的需求上升，Bitcoin Hyper 正逐渐成为连接两大加密生态的核心桥梁。
如果说 比特币 搭建了加密世界的地基，那么 Bitcoin Hyper 正让它重新变得——更快、更灵活、更有趣。如何购买Bitcoin Hyper简单指南