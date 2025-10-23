比特币价格预测：美联储会议后 BTC 回落至 10.8 万美元 下一步是暴跌，还是再创新高？

比特币（BTC）当前交投于约 108,060 美元，此前在美联储理事 Christopher Waller 对 DeFi 融合发表乐观言论后，一度拉升至 110,321 美元。这波短暂的反弹源于 Waller 暗示美联储可能正在调整对数字资产的立场，激发市场情绪，但随着获利盘出场，价格随后回吐涨幅。

目前市场进入盘整阶段，交易者开始关注：比特币的下一步，是再次回调，还是酝酿突破新高（ATH）？

美联储理事 Christopher Waller 释放重大信号——态度正转向 DeFi 融合

在他发表讲话后，比特币一度冲高至 110,321 美元。Waller 表示，美国央行正步入一个“支付新纪元”，这个时代将把去中心化金融（DeFi）与数字资产创新正式纳入主流金融体系。

在华盛顿举行的美联储首届 支付创新大会 上，Waller 强调，美联储计划在塑造加密货币于全球支付体系中的角色时扮演主动方，这标志着央行在多年监管怀疑论之后，正式释放出政策转向信号。

Waller 指出，区块链技术与加密资产已经深度嵌入现代金融的底层结构，他进一步透露，美联储正在探索如何将分布式账本（DLT）与 DeFi 系统与现有银行基础设施实现融合，为下一阶段的链上支付与传统金融互通铺路。

Lark Davis：机构入场信号点燃比特币新一轮拉盘行情

加密分析师兼教育者 Lark Davis 指出，比特币近期的拉盘行情背后，正是机构资金版图出现结构性转向，而这一轮由 BlackRock（贝莱德）ETF 整合引领的浪潮，正在重新定义市场节奏。

Davis 在 X（前称 Twitter）上发文表示，这次突如其来的 “BTC Pump”，意味着市场情绪重新切换为 风险偏好模式，经历数月谨慎盘整后，资金信心与流动性正重新回流链上。

The BTC pump yesterday from 108 to 114K shows one thing very clearly.



The market is hungry and ready to take risks when the time comes.



Stock futures in the green, seems market believes in the TACO trade on China.



BTC and crypto lagging due to trauma — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 22, 2025

DDavis 指出，全球股指期货正在走高，显示出市场整体的乐观情绪——尤其是所谓的 “TACO 交易”（台湾、澳大利亚、中国及其他地区），这波行情得益于中国经济的复苏动能。

不过他也提醒，加密市场依旧落后于传统资产，主要受制于监管不确定性，以及过往暴跌带来的投资者心理阴影。

Davis 认为，此次反弹虽然令人振奋，但仍处于周期早期阶段。投资者信心正在逐步恢复，但加密板块仍需时间才能跟上股票与大宗商品市场的复苏节奏。

他写道：“过去崩盘带来的创伤仍在，但市场情绪确实在改善。”

简而言之，Davis 认为这轮比特币上涨代表着市场回归常态化的早期信号，由机构入场与全球宏观回暖共同驱动，只是通往全面复苏的路仍将是一个循序渐进的过程。

渣打银行依然看多比特币，即便市场刚经历了 190 亿美元的链上清算潮

在经历大规模强平后，比特币价格一度回落至 约 108,000 美元，但该行数字资产研究主管 Geoff Kendrick 表示，这轮回调只是短暂修正，甚至可能是一次逢低吸筹的机会。

Kendrick 认为，比特币到 2025 年底仍有望冲击 20 万美元关口，背后动力来自于 ETF 持续资金流入 与 美联储降息周期的双重加持。他将当前比特币的走势类比为黄金在避险行情中的结构性上涨，并指出，尽管短线波动加剧、特朗普再度抛出关税威胁等宏观噪音，但机构资金的配置需求依旧稳固，链上信心未被动摇。

过去一周，比特币下跌约 5%，目前在 105,000 美元支撑位 与 115,000 美元阻力位之间震荡，整体走势更像是盘整阶段，而非恐慌性抛售。

市场分析师指出，这轮下跌主要反映出大规模清算后投资者的谨慎情绪，而不是信心崩塌。多数机构认为，一旦市场流动性回稳、ETF 资金流入重新加速，比特币有望再度反弹。

简而言之，尽管短期波动仍在延续，但渣打银行的预测显示，其对比特币结构性牛市依然保持强烈信心——20 万美元的目标依旧在视野之内。

分析师普遍认为，这轮回调更多是市场消化清算风险的过程。而在整体链上情绪与机构需求尚未转弱的背景下，比特币的反弹与再创新高仍被普遍看好。

比特币价格预测：多头目标看向 115,900 美元，通道支撑仍在发挥作用

比特币（BTC/USD）在经历一周剧烈的抛压与反弹震荡后，现正稳定于 108,000 美元附近。2小时级别图表显示，BTC 仍运行在一个上升通道内，若 107,400 美元 附近的支撑位能够守住，价格有望开启阶段性反弹。

这一支撑区与通道下轨及历史反转区间重合，属于关键技术面防线。若价格反弹并突破 109,000 美元，同时伴随 20 日指数均线（EMA） 即将金叉50 EMA，则可视为多头动能重新启动的确认信号，意味着市场买盘力量或将再次主导短线行情。

比特币价格走势图 —— 数据来源：TradingView 链上行情图表

RSI 指标接近 49，显示空头压力正在减弱；而近期的纺锤线与长下影线则反映出卖方动能已趋于枯竭。若价格突破 111,700 美元，可能打开进一步上行空间，目标位在 115,900 美元 与 119,800 美元。

若 107,400 美元支撑失守，则下方支撑位关注 104,400 美元 与 101,100 美元。当前的高低点抬升结构仍对多头有利。

Bitcoin Hyper：比特币生态的下一个进化阶段？

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在为比特币生态带来全新篇章。虽然 BTC 仍是安全性方面的黄金标准，但 Bitcoin Hyper 填补了它长期缺乏的环节：Solana 级别的速度与性能。

作为首个基于 Solana 虚拟机（SVM） 的 比特币原生 Layer 2 网络，Bitcoin Hyper 将 比特币的稳定性 与 Solana 的高性能架构 融合，实现了极快、低成本的智能合约执行、去中心化应用（dApps）部署，

甚至支持迷因币创建——同时依旧由比特币网络提供安全保障。

截图

该项目已通过 Consult 审计，在推动采用的同时，重点强化信任机制与可扩展性。目前势头强劲，预售金额已突破 2430 万美元，代币当前价格仅为 $0.013145，下一阶段即将提价。

随着 比特币链上活动激增、以及市场对 高效 BTC 生态应用 的需求上升，Bitcoin Hyper 正逐渐成为连接两大加密生态的核心桥梁。

如果说 比特币 搭建了加密世界的地基，那么 Bitcoin Hyper 正让它重新变得——更快、更灵活、更有趣。