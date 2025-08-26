比特币价格预测：日本、央行数位货币辩论与Webull推动势头 BTC守住110,000美元

在截至撰文时，比特币价格为110,085美元，过去一天下跌近2.50%，日交易量为840亿美元。市值为2.19万亿美元，在大幅回调后仍占主导地位。全球政策信号、机构採用和技术面都为比特币的下一阶段做好了准备。

日本对加密货币的友好态度

本週在东京，日本财务大臣加藤胜信强调了加密货币在多元化投资组合中的作用。儘管存在波动性，加藤指出，比特币和其他资产可以帮助投资者对冲风险。

NEW: 🇯🇵 Japan’s Finance Minister says crypto assets could be a part of diversified investments. pic.twitter.com/5Nmd6Bd3Ay — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 25, 2025

他的言论正值日本面临债务对GDP比率超过200%以及日元疲软的压力之际。在低利率和通胀风险下，储蓄正在侵蚀，数位资产成为越来越具吸引力的替代选择。加藤还指出，日本寻求在不过度监管的情况下鼓励加密货币创新——这一信号可能会促进国内对比特币的更大採用。

对央行数位货币的恐惧增强比特币地位

在全球范围内，央行数位货币（CBDC）持续引发争论。一家英国智库警告，可程式化的央行数位货币可能让政府对货币拥有「完全控制」，将其比喻为欧威尔的《1984》。Bitcoin Policy UK首席执行官苏西·维奥莱特·沃德（Susie Violet Ward）称央行数位货币是「货币武器化的最纯粹形式」。

Blackduck says CBDCs close Orwell’s ’1984 loop perfectly,’ think tank says Quacktastic news pic.twitter.com/X0Z4nO4jHL — blackduck (@blackducktradfi) August 25, 2025

美国和欧洲正朝着不同方向发展。川普于2025年1月禁止央行数位货币（CBDC）；欧洲中央银行将于10月推出内建隐私功能的数位欧元。在这种背景下，比特币的去中心化模式看起来像是防止政府过度干预的安全网，这也是其作为长期价值储存手段的原因。

Webull扩大美国比特币接入

在美国，比特币的接入范围进一步扩大。投资平台Webull在其主应用程式中重新引入了加密货币交易，将代币与股票和期权直接整合。该平台现在支援超过50种资产，包括Solana（SOL）、以太坊（ETH）和比特币（BTC）。

Webull will let US customers buy and sell cryptocurrencies on its trading platform again after dropping the service in 2023 when it was trying to go public https://t.co/IgsYrQpHIc — Bloomberg (@business) August 25, 2025

Webull的美国首席执行官安东尼·丹尼尔（Anthony Denier）表示，更清晰的监管环境和不断增长的需求是重新进入加密货币领域的原因。此举使Webull与Robinhood的竞争更加激烈，使比特币对散户投资者更易获得，提振了长期需求。

比特币价格预测 – 技术展望

从技术面来看，比特币价格预测偏空，因为它仍处于下降通道中，呈现较低的高点和较低的低点。50日均线（114,180美元）和100日均线（115,000美元）正作为阻力位，限制了上涨行情。

M动量信号显示疲弱但也可能接近耗尽：

相对强弱指数（RSI）为32，接近超卖水平。

MACD仍为负值，但柱状图条正在收窄。

在110,000美元附近带有长下影线的K线图显示逢低买入兴趣。

如果比特币未能守住110,000美元，下行目标包括108,700美元和105,150美元。突破112,000美元可能重新测试115,000美元，突破116,850美元可能打开120,900美元，并重新测试124,450美元。展望未来，如果多头掌控局面，未来几个月可能看到130,000美元。

