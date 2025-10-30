比特币价格预测：美联储降息引爆波动 BTC稳守10.8万美元关口

最后更新: 十月 30, 2025

比特币走势偏空，尽管全球加密市场情绪回暖、政经利好不断，BTC仍徘徊在约108,850美元附近。德国反对党提议将比特币列为国家资产；与此同时，专注于AI挖矿的TeraWulf宣布完成5亿美元募资，而币安携手Bubblemaps启动链上透明度合作计划。

美联储将利率从4.25%下调至4.00%，引发短线波动，交易员将108,900美元视为比特币关键支撑位，关注BTC能否稳住该区间。

德国反对党推动将比特币认定为国家资产

德国最大反对党——德国选择党（AfD）提出建议，主张将比特币（BTC）认定为国家战略资产。该党敦促决策者在欧盟《加密资产市场监管条例》（MiCA）框架下，将比特币与其他加密货币区分对待。

该动议认为，过度监管可能抑制创新，并削弱德国在数字金融领域的地位。提案呼吁维持比特币交易的增值税（VAT）豁免，保障公民的自我托管权利，并保留比特币持有满12个月后的资本利得免税政策，这一规定目前惠及长期持有者。

BREAKING: 🇩🇪 Germany’s AfD party has introduced a motion to establish a strategic Bitcoin reserve.



Countries are NOW IN FOMO. If only Germany kept their Seized Bitcoin back in January 2024 pic.twitter.com/0zJvvxrdOa — CryptoChatter (@crypto_chatter1) October 29, 2025

AfD议员进一步建议，德国应考虑将比特币纳入国家储备资产，类似于央行持有黄金的方式。该提案呼应了法国近期关于加密友好政策的辩论，法国立法者正推动通过更开放的监管吸引投资，强化欧洲区块链产业的竞争力。

投资者将此举解读为比特币在欧洲政治层面获得更广泛认可的信号。消息公布后，BTC价格小幅上扬，交易员押注若该提案在柏林获得进展，机构层面的认可或将进一步扩大。

TeraWulf募资5亿美元转向AI业务，逐步摆脱比特币挖矿依赖

比特币矿企TeraWulf计划通过可转换债券发行募资5亿美元，用于在德克萨斯州阿伯纳西建设一座以AI为核心的数据中心。该债券到期日为2032年，视市场需求或将追加7500万美元额度。

筹集的资金将用于支持公司从比特币挖矿向AI基础设施转型，利用其现有能源与硬件资源，满足对GPU算力快速增长的市场需求。此前，TeraWulf已完成与摩根士丹利的30亿美元融资、获得谷歌14亿美元担保，并与谷歌支持的Fluidstack达成37亿美元托管合作。

投资者普遍认为此举是战略性多元化布局，有助于增强加密挖矿企业在市场变局下的长期稳健性。消息公布后，比特币价格小幅走高，市场认为TeraWulf的AI转型是行业适应新周期的积极信号。

币安携手Bubblemaps提升透明度，打击内幕交易

币安（Binance）宣布与区块链分析公司Bubblemaps达成合作，以提升链上透明度并识别潜在内幕交易行为。此次整合使Binance Web3钱包用户能够通过Bubblemaps的交互式“气泡图”界面，可视化代币分布与钱包关联关系，从而发现异常链上活动。

Bubblemaps因揭露3000万美元MELANIA代币丑闻而闻名，其工具简化了链上数据分析流程，帮助交易者更轻松地识别市场操纵与内部交易迹象。

BREAKING: BINANCE INTEGRATES BUBBLEMAPS



Onchain transparency – now embedded into the world’s largest exchange



Try it now on @Binance pic.twitter.com/OzAkvTv5li — Bubblemaps (@bubblemaps) October 29, 2025

此次合作旨在让加密货币交易更加安全、透明，为投资者提供更深入的代币持仓与分布洞察。市场参与者普遍欢迎这一举措，认为这标志着行业在问责与透明机制上的进一步提升。

比特币技术面分析：RSI进入超卖区，空头压力下多头坚守108,900美元支撑

比特币价格预测仍偏空，当前BTC在约108,850美元附近震荡，略高于关键支撑位108,900美元。该价位与斐波那契回撤23.6%水平重合，过去数周已多次被验证为强劲需求区间。

从技术形态看，BTC在117,700美元附近形成“双顶”结构后出现回调，目前多头正守护自10月初以来的上升通道下沿支撑。若该支撑失守，市场或将进一步下探；但若守稳，该区间有望成为短期反弹的起点。

Bitcoin价格图表- 来源: Tradingview

在4小时图上，多根长下影线显示市场存在积极的抄底行为，尽管50周期EMA已趋于走平。RSI接近31，表明比特币已进入超卖区间，通常意味着短线技术性反弹即将出现。

若日线收盘价突破110,700美元，比特币或有望展开反弹，目标区间在112,200至114,950美元。相反，若跌破108,900美元支撑，则可能进一步下探至106,100至103,500美元区间。当前交易者普遍倾向于在109,000美元上方建立多单，目标位看向114,950美元，市场普遍认为超卖动能或将引发11月初的阶段性反弹。

