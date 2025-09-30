比特币价格预测：BTC突破114,000美元 十月上涨热潮升温

比特币突破114,000美元，价格预测指向120,000美元，“十月上涨”热潮激发突破猜测。

比特币价格为114,423美元，日交易量622亿美元，过去一天曾上涨3.62%。全球最大加密货币突破关键阻力位，重燃对期待已久的“十月上涨”热潮的乐观情绪。分析师认为，此次反弹可能标志着由机构积累和技术强势驱动的更广泛上升趋势的开始。

“十月上涨”提振市场情绪

比特币突破114,000美元得益于两天内4.5%的急剧上涨，扭转了上周的抛售。分析师将早前下跌归因于杠杆多头头寸的平仓——这种重置通常为未来上涨奠定更坚实的市场基础。

链上数据显示，交易所比特币流出量大于流入量，表明积累增加和卖压减少。资金费率也已降温，预示着可持续增长的健康背景。

交易者对CME期货价格在111,300美元附近的缺口保持谨慎，这可能在下一次突破前拖累价格下跌，尽管历史上这些回调通常短暂。市场观察人士表示，果断收盘于115,000美元上方将确认进入第四季度的看涨动能。

交易所流出显示投资者在积累。

资金费率降温表明投机杠杆减少。

关键突破水平位于115,000美元附近。

机构加倍押注

机构信心依然坚定。最大的比特币公开持有者迈克尔·塞勒的Strategy Inc.在上周价格下跌期间再次增持196枚BTC，价值2210万美元，平均价格为113,048美元。这使其总持仓达到640,031枚BTC，价值超过470亿美元。

尽管在比特币波动期间，Strategy的股票（MSTR）跌至六个月低点300.7美元，但其长期表现依然惊人——过去一年上涨96%，五年内飙升超2000%。塞勒继续倡导比特币作为储备资产的角色，预计到年底机构采用将进一步增强。

比特币（BTC/USD）技术展望看涨

从技术角度看，BTC/USD已突破9月中旬限制价格的下降通道。上涨突破了50周期和100周期简单移动平均线，114,000美元现为短期支撑位。此走势类似看涨旗形突破，通常为上升市场中的延续信号。

相对强弱指数（RSI）飙升至83，表明超买状态，但也凸显了上涨背后的强劲动能。如果多头保持控制，下一目标为116,150美元和117,850美元，可能进一步推向120,000美元。在114,741美元附近短暂整固将有益于市场健康，允许动能重置后进一步上涨。

关于MSTR的实时数据：根据上方金融卡数据，MSTR当前价格为326.42美元，市场表现为开盘313.73美元，最高327.99美元，最低311.0美元，市值约877.05亿美元，过去一年上涨约93.86%（从2024年9月的168.6美元），与所述96%相符，确认其强劲长期表现。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

除非113,000美元和112,600美元的支撑位失守，否则下行风险有限，跌破可能重新打开通往110,350美元和108,700美元的路径。

对于交易者来说，持续收盘于114,700美元上方支持多头入场，目标看向116,150美元和117,850美元。止损可设在112,600美元下方以管理风险。随着技术面改善和机构信心不变，比特币的上涨可能为以太坊、XRP和Solana定下基调，这些资产均有望在第四季度跟随上涨。

