比特币价格预测：BTC触及112,000美元 是空头陷阱还是买入信号？

$112K支撑位正在崩溃还是持稳？比特币价格预测指向BTC 2025年路径的关键时刻。

作者 Arslan Butt 最后更新: 九月 23, 2025

在截至撰文时，比特币交易价格为112,737美元，过去一天下跌2.34%，市值为2.24兆美元，日交易量超过700亿美元。儘管价格下跌，机构採用的叙事依然强劲。

以太坊因BitMine Immersion（由Tom Lee领导）购入价值11亿美元的ETH而短暂成为焦点，成为最大的公开以太坊持有者。此举导致BitMine股票下跌10%，因为市场参与者在消化这笔购买和新股权募资的消息。

Tom Lee's BitMine Buys $1.1 Billion in Ethereum and Sells Stock, Shares Fall 10%

► https://t.co/nBvIJkcHh1 https://t.co/nBvIJkcHh1 — Decrypt (@DecryptMedia) September 22, 2025

而比特币（BTC）因资金转向ETH而下跌约2.5%。儘管如此，BTC仍守住112,000美元上方，交易员视此水位为韧性指标。



Metaplanet扩大比特币储备至5,419 BTC

另一方面，日本Metaplanet公司新增5,419 BTC至其比特币储备，价值6.33亿美元，总持有量增至25,555 BTC，价值近30亿美元。这使其成为全球第五大企业比特币持有者，儘管其股票面临短期卖压。

与此同时，Michael Saylor领导的Strategy在联邦储备局降息后购入850 BTC，价值1亿美元，使其持有量达到639,835 BTC，总值473亿美元。

BitMine加码11亿美元ETH，转移市场焦点

Metaplanet成为第五大比特币持有者

Strategy在联储降息后持有量超639,000BTC

联储降息与企业需求

美国联邦储备局25基点降息再次唤醒流动性预期，鼓励机构资产负债表扩大加密货币配置。虽然规模小于过去购买，Strategy的1亿美元买入凸显持续信心。

Saylor认为，比特币的波动性降低并非弱点，反而显示其成熟度和机构的舒适度。

💥 BREAKING:



MICHAEL SAYLOR'S STRATEGY BOUGHT $100 MILLION WORTH OF $BTC



WHALES ARE BUYING HARD! 🚀 pic.twitter.com/wRjVi96Lt8 — ardizor 🧙‍♂️ (@ardizor) September 22, 2025

Metaplanet的快速积累也反映了亚洲企业寻求比特币（BTC）作为货币风险对冲工具的更广泛趋势。儘管股票短期回落，公司在不到三个月内的比特币（BTC）收益率已达10.3%，增强了市场对加密货币储备的信心。

比特币（BTC/USD）技术展望

技术面上，BTC/USD价格图表在跌破115,000美元支撑位后，显示头肩顶反转形态，并从上升通道滑落。价格正在测试200日均线（EMA）113,450美元，这是一个关键转折点。若未能收復此水平，BTC可能跌向110,850美元，较深的支撑位在108,750美元和107,250美元。

动量指标偏向看跌。相对强弱指数（RSI）为31，显示超卖状态，但缺乏看涨确认形态——如锤形线或吞没形态——买家保持谨慎。若价格明确反弹至114,750美元至116,150美元区间，将改变市场情绪，开启重返118,000美元的路径。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

目前，激进交易者可能在115,000美元下方做空，而耐心投资者或等待110,800美元附近的确认信号。自夏季以来的高位低点长期结构仍然完好，显示当前回落可能是吸筹区间。

随着企业买家积极参与及监管透明度提升，比特币有望收復失地，并为2026年临近时朝120,000美元及更高水平的 renewed rally 做好准备。

新预售项目：Bitcoin Hyper ($HYPER) 结合BTC安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 定位为首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币原生Layer 2。其目标是通过启用快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApp）以及迷因币创建来扩展BTC生态系统。

通过结合BTC无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，该项目为全新用例开启大门，包括无缝BTC跨链桥接和可扩展的dApp开发。

团队高度重视信任与可扩展性，项目已由Consult审计，为投资者对其基础的信心提供保障。

势头迅速积聚。预售已突破1750万美元，仅剩有限配额可用。在当前阶段，HYPER代币定价仅为0.012955美元——但随着预售进展，该价格将上涨。

你可在Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。