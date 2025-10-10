比特币价格预测：BNB十亿美元资金加持、MetaMask升级、哈萨克斯坦监管收紧共同影响市场走势 – 加密货币新闻

币安（Binance）联合创始人赵长鹏（CZ）通过 YZi Labs 启动了一个规模达 10 亿美元的生态基金，旨在加速 BNB Chain 生态的发展。该基金重点扶持长期建设者，涵盖 去中心化科学（DeSci）、人工智能（AI）、去中心化金融（DeFi）、交易基础设施 以及 现实世界资产代币化（RWA） 等热门赛道。

尽管 BNB 近一周回调 28%，跌至约 1,299 美元，但链上活跃度依然强劲。BNB Chain 的 日交易量近期飙升至 2,600 万笔，创下自 2023 年 12 月以来的新高，显示出开发者与用户参与度在价格震荡期间仍持续上升，生态热度未减。

自 今年 10 月起，BNB Chain 将整合 EASY 计划 与 Most Valuable Builder（MVB）计划，为每个项目提供最高 50 万美元的生态资助。新加入 BNB Chain 的项目方还将获得 技术支持与基础设施资源接入，助力团队快速落地与扩展。

业内分析认为，此举是 BNB Chain 在 Layer-1 赛道竞争加剧背景下的战略布局，意在通过激励机制稳固生态优势。

这也反映出 币安正在积极适应 DeFi 格局演变 —— 当越来越多机构级开发者开始探索新的链上模型 时，BNB Chain 希望继续占据核心位置，保持生态活跃度与开发热度。

哈萨克斯坦加强加密监管

哈萨克斯坦金融监管局（AFM）近日对国内加密市场展开重拳整治，已关闭 130 家未经授权的加密平台，并查封约 1,670 万美元的涉洗钱资金。同时，监管层进一步强化了 反洗钱（AML）规定 —— 任何超过 50 万坚戈（约 925 美元） 的加密交易都需完成 身份验证（KYC）。

值得注意的是，这一执法力度较去年（仅关闭 36 家平台）显着升级，但政府仍在积极推动 合规加密生态。

官方不仅 推出国家级比特币基金，还 允许使用稳定币支付手续费，并正考虑建立 国家支持的加密储备基金。

整体来看，哈萨克斯坦正在尝试 “监管 + 创新” 并行的平衡路线。分析人士认为，这种 “适度收紧但不扼杀创新” 的策略，有助于提升市场透明度与稳定性，并对 比特币在约 12.4 万美元区间的稳态运行 起到积极支撑作用。

MetaMask 集成 Hyperliquid，或将接入 Polymarket

MetaMask 宣布正式集成 Hyperliquid，用户现可 直接在钱包内交易永续合约，实现去中心化交易体验的进一步升级。此举显著 拓宽了 DeFi 衍生品交易场景，并降低了用户对中心化交易所（如 OKX、Binance 等）的依赖。

MetaMask 将于今年晚些时候集成 Polymarket，这是一家估值 20 亿美元 的高速增长预测平台。

此次更新将使 MetaMask 成为链上金融的关键枢纽，并可能推动更多与 比特币挂钩的衍生品活动。

比特币（BTC/USD）技术展望：中期趋势修正

比特币在上涨至 $126,300 后进入 盘整阶段。4 小时图目前显示出一个 下降通道，阻力位在 $123,500 附近，而 斐波那契支撑区间 位于 $119,500 至 $117,400 之间。

动能指标整体维持中性，RSI 位于 47，同时 MACD 柱状图收窄，显示 空头动能逐渐减弱。若价格突破 $124,000，可能重新测试 $126,300，并为冲击 $130,000 打开上行空间；相反，若跌破 $117,400，则可能下探 $115,000 支撑位。

此次回调被视为 比特币长期多头通道内的健康调整。交易员正关注 0.5 与 0.618 回撤区间，以判断 Q4 阶段市场是否将重启上行动能。

