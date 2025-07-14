比特币价格预测：美银点名 BTC 为最佳货币 机构加速布局中？

比特币价格预测：美银评选 BTC 为最佳货币，今年迄今涨幅达 18.2%，同时 ETF 日均资金流入突破 10 亿美元，目标价看向 $150,000。

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 14, 2025

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美国银行（Bank of America）正式将比特币列为 2025 年表现最佳的「货币」，象徵加密货币迈向主流金融体系的重大里程碑，华尔街也已无法再忽视其影响力。

这家市值达 1.6 兆美元的银行巨头于 7 月 9 日发布的《跨资产赢家与输家》报告中指出，比特币今年迄今已上涨 18.2%，远远领先瑞典克朗、瑞士法郎与欧元等传统避险货币，展现压倒性优势。

消息来源：Cointelegraph（X 平台）

与此同时，美元自今年 1 月以来已大跌 10.1%，在所追踪的 14 种资产类别中垫底。

在比特币接连突破历史新高、冲破 $118,856 并受到现货 ETF 与企业资金强力买盘推动之际，这波机构背书正好应时而至。

美国的比特币现货 ETF 已连续两天录得超过 10 亿美元的单日资金淨流入，这是自 2024 年 1 月 ETF 启动以来首见。

🚀 US-based spot Bitcoin ETFs have recorded over $1 billion in inflows for two straight days, a first since their launch in January 2024. #Bitcoin #ETFshttps://t.co/O32A2zt4ry — Cryptonews.com (@cryptonews) July 12, 2025

光是 BlackRock 的 IBIT，在上週五单日就吸引了 9.53 亿美元资金流入，推动比特币 ETF 总资产突破 1,400 亿美元大关。

这波激增也正好与总统川普在社群媒体上发文声称「加密货币正在冲天」的时机重叠，随即引发机构投资者大规模调仓。

随着机构认可与市场需求双双飙升，比特币正朝着抛物线式增长迈进，目标价剑指 $150,000 甚至更高。

技术型态指向：机构级「杯柄形态」预示 $150,000 价格目标

比特币的技术结构显示，在多个时间週期中出现明显的「杯柄形态」，这通常是机构长期吸筹的迹象，为下一阶段的突破提供强力支撑。

消息来源：Coinvo（X 平台）

週线图显示，比特币正在完成历来最大规模的「杯柄形态」，目前的结构横跨 $60,000 至 $110,000 区间。

过去出现在 $25,000–$30,000 及 $50,000–$70,000 区间的杯型结构，均引发强劲突破，分别推升至 $70,000 和 $100,000。进一步观察比特币与黄金的对比图表，也可看出相似的机构吸筹模式。

黄金长期横盘于 $2,100 左右，形成杯型累积区，随后展开强势上涨，最高触及 $3,354，涨幅达 60%。这为比特币提供了一个潜在的价格参考与历史对照范本。

消息来源：Coinvo（X 平台）

比特币目前正完美複製这一模式，先后多次测试 $106,500 附近的压力位，最终突破至 $118,000 以上。这种有序且反复的吸筹节奏，间接说明机构资金正在有策略地进场，避免大幅干扰市场波动。从链上数据来看，也有基本面佐证这波供应紧缩正推动价格上行。

交易所的比特币储备从 325 万枚大幅下降至 255 万枚，意味着近 70 万枚 BTC 被移出流通市场，造成现货供应大幅减少，加剧价格上行压力。

消息来源：Coinvo（X 平台）

这相当于比特币流通供应量中约 3.3% 被移出交易所、转入长期储存，凸显「减供」效应正持续发酵。

目前走势显示，交易所储备可能进一步下降至 200–220 万枚 BTC，将创下自 2018 年初以来的最低水位。

儘管 RSI 已升至 73.56，显示市场进入类似 5 月底（比特币卡在 $110,000 附近）的超买区，但这一波与过往散户主导的行情不同，机构吸筹创造了截然不同的市场动能。

由 ETF、企业资金与主权机构带来的持续买压，使得任何回调至 $110,000–$111,000 的价格带，极可能迅速被市场消化，反成为迈向 $120,000–$125,000 的跳板。

艾略特波浪分析：揭示主权机构进场的「超级週期」

完整的比特币週期图显示，目前正处于「波浪五」阶段，这一阶段不再由散户炒作驱动，而是由机构与国家级资金的长期布局推动。这预示着比特币可能正进入一个「主权採纳」超级週期，为价格带来更深层次的结构性支撑与潜力。

消息来源：Uptrendcrypto（TradingView）

与过去由减半事件和散户 FOMO 推动的波段不同，当前阶段是由具备至少 20 年持有计划的机构採用策略性配置模型所主导。这种基本面的转变带来更持久且稳定的需求模式，有望支持比特币长期维持高价位。

图表註解指出，部分国家可能将比特币作为解决国债问题的工具，代表主权财富基金和中央银行正在进入市场。这些资金规模为全球最大，其参与将远超过以往任何机构投资浪潮。

Polymarket 目前的赔率显示，比特币在月底前达到 $120,000 的机率接近 80%，而在年底前达标的可能性高达 92%。

BTC strike prices on Polymarket?



Oh heck yeah!



But it's not even mid-July and we already hit $118,000



$120,000 seems easy



$999,969 programed



HIGHER pic.twitter.com/DchAgWQ5Tw — Wendy O (@CryptoWendyO) July 12, 2025

特别是川普总统提出的历史性 300 基点利率大幅下调方案，为比特币持续上涨创造了理想环境。大规模的货币扩张将引发美元严重贬值，同时推动机构资金流入非主权资产。

历史分析预示资产价格将大幅膨胀，美元走弱使比特币成为持续货币贬值的主要受益者。这些政策顺风与加速的机构採纳，意味着比特币有望攀升至 $150,000 至 $200,000，传统阻力位在纯粹价格发现阶段将失去意义。

BTC Hyper：牛市中释放比特币 DeFi 潜力

随着比特币屡创新高，交易速度与手续费的瓶颈愈发明显，成为希望最大化持仓效用的投资者痛点。

BTC Hyper 作为解决方案脱颖而出，基于 Solana 虚拟机打造的 Layer-2 扩容平台，使比特币交易瞬时且低成本，同时开启以往 BTC 持有者难以触及的去中心化金融（DeFi）机会。

$HYPER 代币预售已募资超过 250 万美元，为早期投资者提供高年化收益的质押奖励，并预计于 2025 年第三、四季推出主网。

与传统静态持有比特币不同，BTC Hyper 允许用户将 BTC 资产桥接至平台，进入 DeFi 生态、NFT 市场及游戏去中心化应用（dApps）。其包装比特币功能实现了比特币主网与 Hyper 网络间的无缝流转，核心功能无需进行 KYC 认证。

随着主网部署预定于 2025 年底，BTC Hyper 完美契合比特币机构採纳潮流。早期用户可透过 Best Wallet 等平台，以 ETH、USDT 或 BNB 购买 $HYPER 代币，主网上线后计划登陆多家主流交易所。