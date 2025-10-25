BTC $111,751.35 0.49%
比特币价格预测：分析师警告「量子困境」恐引发严重熊市　BTC将再度下跌？

bitcoin cryptocurrency 加密货币 区块链 比特币
量子技术恐慌升温，若加密技术比预期更早被攻破，比特币价格预测恐暗示新一轮熊市即将来临。
Sze Lam
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

在截至撰文时，比特币交易价格约为111,307美元，过去一天曾上涨2.05%，市值达2.21兆美元。儘管市场略有反弹，分析师却警告，出现了一项远比宏观周期或监管更严重的新风险：「量子运算」。

加密分析师Charles Edwards警示，除非比特币儘快升级其加密技术，最迟可能只剩下一年时间，否则网路恐面临史上最严重的熊市。

在Token2049上，Edwards提出两大威胁：

  • 企业财务对加密资产曝险不断提升
  • 量子运算进展加速，可能动摇区块链安全根基
  • 量子运算如何攻破比特币

比特币依赖椭圆曲线加密（ECC）来保障交易与钱包所有权。量子电脑理论上可以透过特定演算法，从公开金钥快速推算出私钥，几分钟内就能解开钱包。

Edwards引述的研究指出，大约2,300个逻辑量子位元（qubit）就足以破解比特币加密技术，这个门槛可能在未来2至8年内达成。麦肯锡预测所谓的「Q-Day」（量子超越传统加密的那一天）最晚于十年内到来。

促使风险升高的关键因素包括：

  • 全球竞赛：Google、AWS、Microsoft、IBM、Meta等科技巨头都在扩大量子系统研发
  • 政府投入：中国领先全球，投入逾 550 亿美元，是美国的两倍左右
  • 早期弱点：比特币的 ECC 强度低于 RSA，因此可能更早遭破解

以太坊共同创办人Vitalik Buterin 估计，到2030年量子运算干扰加密网路的机率为20%，凸显转向量子安全钱包的迫切性。

比特币技术面展望：接下来的关键价位

技术面来看，BTC/USD正在107,000至114,000美元之间盘整，在2小时图上形成对称三角形，这种结构通常预示强力突破即将到来。20EMA和50EMA趋于走平，显示动能收敛，同时RSI接近60，呈现温和的多头倾向。

  • 若价格突破114,100美元并伴随放量，有望推升至115,900–120,000美元。
  • 若跌破111,000美元，可能将109,000和107,000美元暴露为重要支撑位。
比特币价格走势图 — 资料来源：TradingView

动能仍保持平衡，但交易者依旧保持谨慎，因为整体市场情绪取决于加密产业能否在量子威胁成为全市场风险前成功应对。

正如 Edwards 所说

「我曾认为未来的比特币熊市跌幅会越来越小。可是假如我们明年还没有解决量子问题，我们可能会面临史上最大的一次熊市。」

Whether BTC breaks out technically, or breaks down fundamentally, will depend on how fast developers act before the quantum clock runs out.

Bitcoin Hyper：比特币在 Solana上的下一阶段进化？

Bitcoin Hyper（$HYPER）正为比特币生态系带来全新的发展阶段。虽然比特币依旧是安全性的黄金标准，Bitcoin Hyper则补上了它一直缺乏的要素：Solana 等级的速度。

作为首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生Layer 2，它结合比特币的稳定性与Solana的高效架构。最终实现的效果包括：极速、低成本的智慧合约、去中心化应用，甚至是迷因币的创造，全都由比特币网路提供安全性保障。

经Consult审计后，该专案更加强调可信度与可扩展性，随着採用率提升，动能也迅速累积。目前预售已突破2,470 万美元，代币价格仍仅为0.013165美元，且即将再次上调。

随着比特币网路活动增加、对高效BTC应用的需求成长，Bitcoin Hyper成为连结两大加密生态系的关键桥樑。

如果说比特币奠定了基础，那Bitcoin Hyper有望让它重新变得快速、灵活并兼具娱乐性。

