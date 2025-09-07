比特币价格预测：分析师指Q4周期炒作忽视统计数据

比特币在周六跌破110,500 美元，一天內下跌超2%，因投资者对第四季度行情反弹的信心减弱。谨慎情绪源自分析师PlanC的观点，他认为依赖过去减半周期来预测价格高点在统计上是有缺陷的。

PlanC将其比作抛硬币谬误，并警告交易者，比特币的历史并不能保证重演。他说：“没有任何统计证据支持第四季度见顶，市场环境与此前的周期相比已经发生了巨大变化。比特币ETF和企业金库持仓已经改变了游戏规则，基于旧周期的预测毫无用处。

这一观点动摇了市场的看涨情绪，投资者开始质疑比特币能否突破上月的124,128美元高点。市场调查显示，近70% 的受访者预计BTC会先跌至105,000美元，然后才可能进一步走高。

分析师PlanC警告：周期数据缺乏统计支撑。

调查显示：70%的交易员认为BTC会先见105,000美元再创新高。

比特币ETF和机构采用：正在重塑旧有周期模式。

疲弱就业数据支撑BTC

尽管第四季度的市场情绪有所降温，但宏观经济条件正在提供支撑。最新的美国就业报告显示数据弱于预期，包括招聘放缓、失业率上升，以及对先前报告的下调修正。

市场反应剧烈：美债收益率下跌，美元指数下跌0.70%，而9月降息预期飙升。宽松的货币环境历来利好比特币，因为它受益于疲弱的美元和更低的借贷成本。

“一旦劳动力市场走弱，就给了美联储降息的空间。”一位策略师表示，并强调这种宏观背景可能会减少比特币的下行风险。尽管短期谨慎情绪仍存，但偏鸽的美联储可能有助于稳定比特币价格。

比特币 (BTC/USD) 短期与长期技术展望

比特币价格预测保持中性。4小时图表显示，BTC正在形成一个上升三角形，阻力位在113,400美元，而自8月下旬以来一直形成更高低点。

50日均线 (SMA) 在110,021美元处支撑价格走势，200日均线 (SMA) 在112,606美元形成枢轴位。

RSI位于50，显示处于盘整阶段，并伴有轻微的看涨背离；动能正在企稳。

BTC/USD 日线价格图表 – 来源：TradingView

如果比特币能在强劲成交量的推动下突破$113,400，上行目标将依次看向$115,400和$117,150。

若在阻力位受挫，价格可能回落至$108,770支撑附近。

BTC/USD周线价格图表 – 来源：TradingView

从长期走势来看，比特币依然运行在一个上升的周线通道内。

下一个关键阻力位在134,500美元 附近，而斐波那契延展水平显示，如果动能加速，潜在上行目标可能扩展至171,000美元，甚至231,000美元。在下方，95,000–100,000美元区间构成强力支撑，预计将吸引买盘，从而维持整体的上升趋势结构。

预售焦点：Bitcoin Hyper ($HYPER) 比特币安全性结合 Solana 速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在定位为首个由 Solana 虚拟机（SVM）驱动的比特币Layer 2网络。其目标是扩展比特币生态，提供极速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApp），甚至迷因币的创建。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，该项目为全新的应用场景打开大门，包括无缝的BTC跨链桥接和可扩展的dApp开发。

团队高度重视信任与可扩展性，并通过Consult审计来增强投资者对项目基础的信心。

目前，市场热度快速升温。预售金额已突破1410万美元，仅剩有限份额可供认购。当前阶段，HYPER代币价格仅为$0.012865，但随着预售进程推进，价格还将逐步上调。

投资者可在Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

