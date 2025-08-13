比特币价格预测：4万亿美元加密市值助推牛市狂潮

比特币现报11.85万美元，从12.2万历史高点小幅回调，但本轮暴涨已推动加密总市值首次突破4万亿美元大关。

核心叙事仍是”Saylor策略”——微策略上周再以均价11.64万美元豪掷1800万美金扫货155枚BTC，总持仓量飙升至628,946枚（约占BTC流通量3%），价值高达460亿美金，继续稳坐”最强Holder”宝座。

此次购买也标志着微策略自2020年8月首次买入比特币五周年。当时该公司以2.5亿美元购入21,454枚BTC，单价1.14万美元。自那以来，比特币价格已上涨近960%。

虽然本次增持规模小于7月的2.1万枚，但这一举动表明其持续看好的立场。微策略连续五年不间断买入的行为仍是市场的心理锚点，强化了”企业资金可以在长期比特币需求中发挥战略性作用”的叙事。

ETF推进与企业持仓齐头并进

除了Saylor的买入行为，特朗普传媒重新推进现货比特币ETF的举动也备受关注。该公司更新了SEC文件，指定Crypto.com作为托管方，Yorkville America Digital作为发起人。这一时机恰逢上周全球现货比特币ETF净流入2.6亿美元，其中2.46亿美元来自美国基金。

特朗普传媒还透露，其持有的20亿美元比特币现已占其流动资产的三分之二。结合ETF需求，这些举动正在减少市场流通供应，为价格上涨创造了有利的供需关系。

宏观和链上利好因素

宏观背景同样具有支撑性。市场正在消化美联储9月降息的预期，这可能会削弱美元并提振风险资产。据报道特朗普倾向于任命Stephen Miran（弱势美元的支持者）担任美联储主席，这为市场增添了另一个潜在利好。

链上指标证实了市场参与度的上升。Glassnode数据显示，比特币网络交易手续费总额本周跃升10.3%，链上转账总额维持在85亿美元。持续的手续费增长表明这是真实的网络需求而非纯粹的投机活动，凸显了该资产在价格波动之外的实用性。

以太坊从4月低点上涨190%，接近2021年的水平，这也增强了市场信心。比特币和以太坊的同步上涨通常会吸引更广泛的资金入场，保持主要加密货币的上涨势头同步。

比特币(BTC/USD)技术位和价格结构

比特币当前交易价格为118,515美元，24小时下跌2.12%，维持在50日简单移动平均线114,373美元上方。价格仍处于119,335-123,250美元阻力区和7月低点形成的上升趋势线支撑之间震荡。

比特币价格走势图 – 数据来源：Tradingview

日线图表显示：

阻力位：119,335-123,250美元（23.6%斐波那契回撤位+前高）

支撑位：117,350美元（趋势线）、113,650美元、110,675美元

相对强弱指数(RSI)：57.9 – 看涨但未超买

平滑异同移动平均线(MACD)：柱状图正值，即将形成金叉

119,300美元附近的上影线显示短期卖压。若确认突破123,250美元，则可能上探127,000美元和130,000美元。若跌破趋势线支撑，则可能下探113,650美元。

交易策略展望

看涨情境：日线收于123,250美元上方 → 目标127,000美元及130,000美元；止损设于117,350美元下方

看跌情境：跌破趋势线 → 目标113,650美元及110,675美元

对于新入场的交易者，关键在于等待突破或跌破确认后再建仓，以规避震荡行情中的风险。

