比特币价格预测：2.18亿美元Satsuma融资与SMA回踩信号预示12.3万美元突破行情

作者 Esther Hui 最后更新: 八月 7, 2025

比特币现报11.4万美元上方，坚守上升趋势线与50日均线关键共振支撑区——这一交易员密切关注的看涨延续信号区域。此次技术回踩恰逢机构动能升温：Satsuma Technology刚完成2.18亿美元（BTC计价）融资，助推比特币正迎来的长期资本入驻浪潮。

自四月以来形成的更高低点形态，叠加养老金、SBI控股等传统资本持续加码加密敞口，比特币向12.3万美元突破的市场结构已愈发清晰。

Satsuma豪掷比特币：2.176亿美元可转债创英国纪录

伦敦科技公司Satsuma近日完成2.176亿美元（以比特币计价）可转换信用票据发行，创下英国首例完全以比特币认购的金融工具纪录。本轮融资获得Pantera Capital、Kraken、Blockchain.com及管理资产超3000亿英镑的英国资管巨头联合加持，最终超额认购达63%。

JUST IN: Satsuma Technology raises $217.6M to expand Bitcoin treasury strategy. pic.twitter.com/t0bFAv80Qy — ChainDesk (@ChainDesk_) August 6, 2025

尽管市场情绪向好，Satsuma（LON:SATS）股价仍现14%回调，分析师将其归因于获利盘了结及短期波动。CEO Henry Elder明确表示，本轮融资将用于推进其”去中心化AI基础设施+BTC原生财库”的双轮战略——通过Bittensor协议构建AI算力网络，同时执行比特币本位资金管理。

最新持仓数据显示，Satsuma当前持有1,126枚BTC，平均成本115,149美元，近乎持平现价，凸显其对比特币长期走势的坚定信念。此次融资恰逢加密市场宏观拐点：上周机构公开披露的加密资产配置达78亿美元，其中27亿美元集中流入比特币。

比特币(BTC/USD)技术面显示突破信号

比特币正展现出显著的技术面强势。当前价格在114,980美元附近盘整，恰好位于两大关键支撑位上方：

50日简单移动平均线(SMA) – 112,860美元

追溯至4月份的长期上升趋势线

这个由阻力位转变为支撑位的汇合区域，通常被视为看涨延续的信号。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

RSI即将上穿50水平线，这可能是多头行情启动的信号。图表显示出一个低点不断抬高的上升三角形形态，且在123,206美元下方持续积累动能。若突破该水平，可能引发买家进场，目标看向131,337美元和138,680美元。

若趋势线支撑有效，将呈现阶梯式上涨行情。但如果跌破111,995美元，可能改变市场情绪，并打开下探105,225美元或99,500美元的空间。若在115,000美元上方出现成交量配合的看涨吞没形态，将是波段交易者的理想入场时机。

BTC短线交易设置：

入场点：突破115,000美元

目标位：123,200美元

止损位：113,800美元下方

若该三角形突破得到确认，尤其是在机构资金持续流入和ETF持仓稳定的配合下，多头可能重新掌控市场。

机构加倍押注BTC

在美国，密歇根州退休系统刚刚将其比特币ETF敞口增加了两倍，新增20万股ARK 21Shares BTC ETF持仓，目前价值达到1140万美元。这一操作发生在上周全美ETF资金净流出超过14亿美元的背景下，显示出长期持有的决心。

密歇根州还持有价值1360万美元的灰度以太坊信托，自2024年以来保持不变。尽管加密货币仅占其193亿美元投资组合的很小一部分，但分析师表示，对于寻求风险可控的非对称回报的养老金策略而言，比特币的夏普比率正变得越来越有吸引力。

Michigan State Pension Triples Bitcoin ETF Exposure, Latest Filing Shows

► https://t.co/kllKdIYnpZ https://t.co/kllKdIYnpZ — Decrypt (@DecryptMedia) August 6, 2025

在太平洋彼岸，日本SBI控股正在等待该国首个比特币-XRP ETF的批准。若获批，该ETF将在东京证券交易所上市——这将为严格监管的市场打开机构准入通道。另一只混合黄金与加密货币的ETF也正在筹备中。

这些进展可能大幅提升亚洲地区的资金流入，特别是如果日本金融厅（FSA）根据《金融商品交易法》（FIEA）重新分类加密货币——这一转变可能重新定义整个地区的机构准入标准。

比特币下一步怎么走？

随着比特币在11.5万美元附近获得支撑，以及美国、英国和日本的机构叙事持续强化，看涨延续的基础已经奠定。如果上升三角形形态成立，比特币可能突破12.3万美元阻力位，并在短期内重新测试13.1万或13.8万美元，甚至可能为第四季度冲击25万美元或更高价位创造条件。

Bitcoin Hyper预售突破730万美元 价格上涨在即

Bitcoin Hyper（$HYPER）——首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币原生Layer 2解决方案，其公开预售已筹集超过730万美元，目前达到7,310,393美元（目标金额7,502,850美元）。代币当前定价为0.01255美元，下一价格层级预计即将公布。

Bitcoin Hyper旨在融合比特币的安全性与Solana的速度优势，支持快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApp）和模因币创建，并实现无缝的比特币跨链桥接。该项目已通过Consult审计，专为可扩展性、可信度和简易性而设计。

模因效应与实际效用的黄金交叉，使Bitcoin Hyper成为2025年最值得关注的Layer 2竞争者。