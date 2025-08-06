BTC $114,071.35 -0.08%
ETH $3,629.45 -0.03%
USDT $1.00 -0.01%
XRP $2.94 -2.26%
SOL $163.83 -1.77%
TRX $0.33 -0.18%
SHIB $0.000012 -0.74%
Cryptonews 新闻

比特币价格预测：特朗普19.5亿美元重注　跌破11.5万现熊旗信号

bitcoin 加密货币 区块链 比特币
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币今日报价$113,906，24小时交易量逼近585亿美元。儘管价格小幅下跌0.43%，但大型资金仍持续涌入。Galaxy Digital刚公布第二季盈利3,070万美元，成功逆转第一季亏损2.95亿美元，主因是策略性加仓比特币，目前持币量达17,102枚（约合19.5亿美元），较前季的13,704枚大幅增加。

执行长MikeNovogratz表示，7月是Galaxy有史以来表现最佳的月份，各部门全面获利。儘管交易活动略有放缓，旗下全球市场部门仍实现28%利润增长。同时，Helios数据中心扩大产能，显示其对基础设施持续看多。

更关键的是，Galaxy仅在第二季就增持了4,272枚比特币。如此大规模的累积进一步压缩市场供应，成为比特币长期价格的重要上行推力。

Cango七月挖矿650.5枚比特币　月增44%

曾从事汽车贷款业务的中国企业Cango，如今已全面转型为比特币挖矿公司，且成长迅速。该公司七月挖出650.5枚BTC，较六月的450枚大幅增加，背后是其2.56亿美元投入Bitmain矿机所驱动。Cango目前拥有32 EH/s算力，位列全球上市比特币持有者前20，累计持币4,529.7枚，市值约5.12亿美元。

从汽车贷款转型加密产业，Cango不仅是华丽的品牌转变，更反映了全球趋势。自今年4月以来，Cango已挖出超过1600枚比特币，展现出强劲动能与长期承诺。

这一举措加强了机构对比特币的信心，并促进了比特币长期供应的吸收，尤其值得关注的是，Cango身处对加密货币监管严格的国家，却仍持续扩大挖矿规模。

特朗普加密行政令带来政治助力

据悉，唐纳德·特朗普将签署一项行政命令，保护加密公司与保守派团体免于「剥夺银行服务」的风险。此举针对被称为「Chokepoint 2.0」的行动，该行动涉嫌切断加密企业的银行渠道。

该行政命令要求联邦机构调查潜在违规行为，并审查可能助长歧视的相关法规。儘管法律专家对其强制力仍有争议，但更明确的讯号是：加密货币获得更多政治支持。

若推行成功，这将改善加密产业的资金流动与流动性，有望提升投资人信心，并在长期内推动比特币价格上行。

技术分析比特币受困于115K下方

在4小时图中比特币依然受制于下降趋势线与50EMA（115440美元）阻力带近期在115400美元附近遭遇回落小实体K线与十字星显示市场犹豫不决RSI指数停留在46空头趋势仍然主导

比特币价格图表—资料来源：Tradingview

若多头无法重新站上115440美元比特币恐面临以下支撑位：

  • 近期支撑112178美元
  • 次级支撑110663美元
  • 深层支撑109060美元

若向上突破115,440美元，目标价将指向116,912美元和118,878美元。

交易策略建议偏空

  • 进场价113800美元
  • 停损位115600美元
  • 目标一112180美元
  • 目标二110660美元

此空头策略偏向看跌，除非比特币有效突破50EMA和趋势线。建议等待强烈的空头收盘K线后再进场。

Bitcoin Hyper预售突破710万美元　价格上涨在即

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个基于比特币原生的Layer 2协议，由Solana虚拟机（SVM）驱动，目前公开预售已筹集超过7,117,770美元，接近目标7,866,608美元。代币现价为0.012525美元，下一阶段价格预计即将公布。

该项目旨在结合比特币的安全性与Solana的高速性能，实现快速且低成本的智能合约、去中心化应用及迷因币创建，并支持无缝的BTC跨链桥接。项目已通过Consult审计，专为可扩展性、可信度和简洁性设计。

迷因热度与实用价值的黄金交叉，使Bitcoin Hyper成为2025年值得关注的Layer 2项目。凭借质押机制、简化的预售流程以及预计第一季度完成的全面上线，$HYPER正快速获得市场认可和用户支持。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7d
  • 1m
  • 1y
市值
$3,900,040,549,141
-3.19
最热门币种
在文章中

更多文章

产业对谈
Dogecoin 价格预测：分析师称这是完美入场时机——DOGE 真的要爆发了吗？
Ada Chui
Ada Chui
2025-08-06 05:42:23
以太坊新闻
SharpLink Gaming增持18,680枚以太坊 总持有量逼近50万枚
Allen Li
Allen Li
2025-08-06 05:32:01
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者