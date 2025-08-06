比特币价格预测：特朗普19.5亿美元重注 跌破11.5万现熊旗信号

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 6, 2025

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比特币今日报价$113,906，24小时交易量逼近585亿美元。儘管价格小幅下跌0.43%，但大型资金仍持续涌入。Galaxy Digital刚公布第二季盈利3,070万美元，成功逆转第一季亏损2.95亿美元，主因是策略性加仓比特币，目前持币量达17,102枚（约合19.5亿美元），较前季的13,704枚大幅增加。

Galaxy Digital now holds 17,102 BTC, up 4,272 BTC in Q2. pic.twitter.com/3EmcmIzi53 — TFTC (@TFTC21) August 5, 2025

执行长MikeNovogratz表示，7月是Galaxy有史以来表现最佳的月份，各部门全面获利。儘管交易活动略有放缓，旗下全球市场部门仍实现28%利润增长。同时，Helios数据中心扩大产能，显示其对基础设施持续看多。

更关键的是，Galaxy仅在第二季就增持了4,272枚比特币。如此大规模的累积进一步压缩市场供应，成为比特币长期价格的重要上行推力。

Cango七月挖矿650.5枚比特币 月增44%

曾从事汽车贷款业务的中国企业Cango，如今已全面转型为比特币挖矿公司，且成长迅速。该公司七月挖出650.5枚BTC，较六月的450枚大幅增加，背后是其2.56亿美元投入Bitmain矿机所驱动。Cango目前拥有32 EH/s算力，位列全球上市比特币持有者前20，累计持币4,529.7枚，市值约5.12亿美元。

Miner Monthly Production (BTC)



We have added Cango $CANG to the miner dashboard and removed $HUT, which no longer reports each month



In July 2025 $CANG reported a massive production figure of 650.5 BTC and the company now holds 4,529.7 BTChttps://t.co/BlAsulSdQD pic.twitter.com/JeN3FE4JBC — Farside Investors (@FarsideUK) August 5, 2025

从汽车贷款转型加密产业，Cango不仅是华丽的品牌转变，更反映了全球趋势。自今年4月以来，Cango已挖出超过1600枚比特币，展现出强劲动能与长期承诺。

这一举措加强了机构对比特币的信心，并促进了比特币长期供应的吸收，尤其值得关注的是，Cango身处对加密货币监管严格的国家，却仍持续扩大挖矿规模。

特朗普加密行政令带来政治助力

据悉，唐纳德·特朗普将签署一项行政命令，保护加密公司与保守派团体免于「剥夺银行服务」的风险。此举针对被称为「Chokepoint 2.0」的行动，该行动涉嫌切断加密企业的银行渠道。

BREAKING: Trump is getting ready to sign an executive order that will fine banks for debanking crypto companies.



No more "operation chokepoint" in the US! 🇺🇸 pic.twitter.com/Yp19BhAmph — Coin Bureau (@coinbureau) August 5, 2025

该行政命令要求联邦机构调查潜在违规行为，并审查可能助长歧视的相关法规。儘管法律专家对其强制力仍有争议，但更明确的讯号是：加密货币获得更多政治支持。

若推行成功，这将改善加密产业的资金流动与流动性，有望提升投资人信心，并在长期内推动比特币价格上行。

技术分析比特币受困于115K下方

在4小时图中比特币依然受制于下降趋势线与50EMA（115440美元）阻力带近期在115400美元附近遭遇回落小实体K线与十字星显示市场犹豫不决RSI指数停留在46空头趋势仍然主导

比特币价格图表—资料来源：Tradingview

若多头无法重新站上115440美元比特币恐面临以下支撑位：

近期支撑112178美元

次级支撑110663美元

深层支撑109060美元

若向上突破115,440美元，目标价将指向116,912美元和118,878美元。

交易策略建议偏空

进场价113800美元

停损位115600美元

目标一112180美元

目标二110660美元

此空头策略偏向看跌，除非比特币有效突破50EMA和趋势线。建议等待强烈的空头收盘K线后再进场。

Bitcoin Hyper预售突破710万美元 价格上涨在即

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个基于比特币原生的Layer 2协议，由Solana虚拟机（SVM）驱动，目前公开预售已筹集超过7,117,770美元，接近目标7,866,608美元。代币现价为0.012525美元，下一阶段价格预计即将公布。

该项目旨在结合比特币的安全性与Solana的高速性能，实现快速且低成本的智能合约、去中心化应用及迷因币创建，并支持无缝的BTC跨链桥接。项目已通过Consult审计，专为可扩展性、可信度和简洁性设计。

迷因热度与实用价值的黄金交叉，使Bitcoin Hyper成为2025年值得关注的Layer 2项目。凭借质押机制、简化的预售流程以及预计第一季度完成的全面上线，$HYPER正快速获得市场认可和用户支持。