比特币价格预测：12亿美元ETF资金外流施压交易员关注关键支撑位107,000美元

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 22, 2025

比特币（BTC）目前交投于约107,950美元，24小时交易量超过1050亿美元。由于机构投资者在10月中旬的剧烈抛售后削减持仓，市场波动性仍在延续。根据CoinShares的数据，上周数字资产投资产品出现了5.13亿美元的资金流出，创下2025年第二大撤资纪录。

比特币占据了资金撤出的主要部分，赎回金额高达9.46亿美元。基金经理在经历剧烈的市场波动后，纷纷降低风险敞口，导致资金持续回流至避险资产。

尽管市场下行，交易活动依然保持高位，交易所交易产品（ETP）的成交量接近510亿美元，几乎是今年平均水平的两倍。这表明交易者并未完全退出市场，而是在积极调整仓位以应对波动。

美国主导抛售，欧洲逢低买入

资金外流主要集中在美国，单周资金撤出约6.21亿美元。相比之下，欧洲投资者采取了相反的立场，德国、瑞士与加拿大合计录得约1.44亿美元的资金流入，反映出在10月10日那场导致加密交易所蒸发近190亿美元的清算事件后，市场出现明显的抄底情绪。

在主要基金提供商中，BlackRock的iShares与Grayscale赎回规模最大，合计超过10亿美元；Fidelity与Bitwise的资金流出较小；而欧洲的多资产基金仅录得约2900万美元的轻微净流出。

比特币技术分析与价格预测

从图表来看，比特币价格正处于上升通道内的盘整阶段，目前在被111,730美元阻力位拒绝后，维持在约107,950美元附近。20日与50日指数移动平均线（EMA）趋于平缓，显示短线走势尚存犹豫。不过，近期蜡烛图下影线较长，显示在107,700美元附近存在明显的逢低买盘支撑，该位置与上升通道的下沿重合，表明市场在这一区间仍具备买入兴趣。

相对强弱指数（RSI）接近45，显示市场动能处于中性区间，并有潜在的看涨背离迹象。若比特币能稳守107,400美元上方，价格有望反弹至111,700美元与115,900美元区间。若跌破该支撑，则下方目标可能延伸至104,400美元与101,100美元。

对于交易者而言，在107,700美元附近建立多头仓位、止损设于106,900美元、目标区间111,600至115,900美元，属于相对理想的布局。随着波动幅度逐渐收窄，未来一旦出现方向性突破，将可能决定比特币第四季度的走势，也为机构资金在年末的回流带来契机。

Bitcoin Hyper：比特币在Solana上的新进化？

Bitcoin Hyper（代号$HYPER）正为比特币生态带来全新阶段。虽然BTC依旧是安全性的黄金标准，但Bitcoin Hyper补足了它长期以来的缺陷——Solana级别的速度。

作为首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生Layer 2，Bitcoin Hyper将比特币的稳健性与Solana的高性能架构相结合。其成果是闪电般的交易速度、极低的成本，以及支持智能合约、去中心化应用，甚至迷因币创建的一体化平台，而这一切都由比特币网络的安全性所保障。

该项目已通过Consult审计，强调在采用规模扩大之际保持信任与可扩展性。目前热度正迅速攀升，预售金额已突破2430万美元，代币价格仅为0.013145美元，下一轮涨价即将启动。

随着比特币网络活动增加以及对高效BTC生态应用的需求上升，Bitcoin Hyper正成为连接加密世界两大核心生态的关键桥梁。

如果说比特币奠定了加密金融的基础，那么Bitcoin Hyper将让它重新变得高速、灵活且充满乐趣。