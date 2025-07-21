比特币将在10月达到15万美元 三大因素支撑这一论点

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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金融分析公司 Cooper Research 于7月19日表示，预计比特币（BTC）将在2025年10月上旬前后升至15万美元。

这一预测意味着比特币自报告发布时起将上涨约22%。该公司分析师预计，比特币将在9月升至14万美元，并在10月达到15万美元。

这一强势预期背后，主要基于以下几个因素：机构投资者持续进场、2100万枚的供应上限，以及比特币作为“数字黄金”的信誉日益提升。

支撑预测的三大关键因素

Cooper Research 的分析指出，有三项主要因素支撑这一涨势：

现货比特币ETF的资金流入。自2024年1月获批以来，现货ETF吸引了大量资金，预计到2025年中旬时，资金流入将创下历史新高。

宏观经济压力。2025年6月，美国劳工统计局公布了通胀率上升的消息，而美联储迟迟未降息，这进一步推高了比特币的避险需求。

市场结构的变化。技术分析显示，比特币价格正接近“不可避免的急涨点”。报告认为当前的价格走势与以往的暴涨周期高度相似，市场可能在14万美元至20万美元之间过热。

专家观点不一

虽然 Cooper Research 展现出明显的乐观态度，但也有一些分析师给出了更保守的预测。

例如，Changelly 预测 2025年10月比特币价格将在 102,989 美元至 112,715 美元 之间。而 Stacker 的调查则显示了更广泛的预测区间：7万美元至25万美元。

从长期来看，多数专家认为，比特币有望在 2030年达到 458,647 美元，并在 2035年突破100万美元，最终确立其“数字黄金”的地位。

短期风险依然存在

尽管长期前景看好，但短期风险仍不可忽视。2025年7月，川普总统宣布的新一轮关税政策曾一度引发比特币价格的短暂波动。

这一类事件显示，加密货币市场依然对政治与经济变动高度敏感。

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