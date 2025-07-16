当年披萨哥10,000 枚 BTC 现在足以买下私人岛屿 比特币再创历史新高后，还有什么不可能？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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比特币强势突破历史新高，冲上 $123,091，也让披萨哥（Laszlo Hanyecz）当年用 10,000 枚 BTC 买披萨 的传奇交易，变成价值超过 12.3 亿美元 的「历史级资产配置」。

这笔发生于 2010 年 5 月 22 日 的交易，用 10,000 BTC 买下两个 Papa John’s 披萨，当时市值仅约 41 美元。如今，它被视为币圈最昂贵的一顿饭，也象征了比特币成长的极致可能性。

以当前币价计算，这 10,000 BTC 不仅足以买下达文西名画《救世主》（Salvator Mundi）两次，还可以轻松包下多座私人岛屿，甚至整个顶级度假村集团。

放在现实操作层面，这笔 BTC 部位也足以拿来购买百米级超级游艇、超跑舰队，或者启动一整个全球级的 Web3 慈善资金池。

比特币今日站上 $0.118M

比特币再度刷新历史纪录，价格突破 $120,000 后直接冲上 $121,000，仅仅 60 秒内即爆仓空单超过 13 亿美元，让空军全线溃逃。

市场激动到什么程度？彭博终端（Bloomberg Terminal）已直接将 BTC 价格显示为「$0.118M」，这也代表单枚比特币正式进入「百K美元俱乐部」。

目前 BTC 市值来到 2.39 兆美元，正式超越亚马逊，登上全球市值第五大资产，站稳与黄金、苹果、微软等传统巨头并列的级别。

前币安（Binance）CEO 赵长鹏（CZ）也发文回顾，他在 2014 年入场后，BTC 花了三年时间才在 2017 年初重新站上 $1,000，如今的价格已远超想象。

CZ 表示，今天的这一切仅是序章，未来我们回头看现在的市场热度，只会觉得「这根本不算什么」。

After I bought bitcoin in 2014, it took 3 years to reach an ATH of $1000 again in Jan 2017. We were excited. Now, that is just a small fraction, less than 1%.



Today, you might be excited by the current ATH. In a few years, this will be just a fraction. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) July 14, 2025

自从川普总统于 4 月 9 日宣布暂停「对等关税」以来，加密市场总市值已暴增 1.2 兆美元，其中比特币自 7 月 3 日众议院通过其「Big Beautiful Bill」以来，单枚已上涨 $15,000。

机构资金已无法再忽视比特币，目前包含家族办公室、对冲基金与保守型机构基金，平均已将 1% 的资产配置到 BTC 上。

从 $41 披萨到数十亿：那 10,000 BTC 的传奇之路

当年那笔买披萨的交易，是比特币历史上首笔现实世界应用，为 BTC 订下首个可交易参考价：$0.0041/枚。

到了 2013 年 11 月，同样的 10,000 枚 BTC 市值已达 1,100 万美元，足够买下一栋 Hamptons 豪宅、一批收藏级艺术品，或数台顶级超跑。

2017 年牛市高点时，比特币单价涨至 $19,700，这批披萨币价值暴涨至 1.97 亿美元，足以买下 Gulfstream G650 私人飞机（$6,500 万）、摩纳哥海景别墅、客制化超级游艇，甚至数座加勒比海小岛。

来到 2021 年 11 月的历史高点 $68,789，这笔披萨币一度市值飙升至 6.87 亿美元。

而以当前币价来看，这 10,000 BTC 已足以买下达文西名画《救世主》（Salvator Mundi，成交价 $4.5 亿美元），还能剩下数亿美元用来收藏其他传世级作品。

这笔「披萨币」的潜在财富，足以购买超过 20 枚 Graff Diamonds Hallucination 钻石腕表（单价约 5,500 万美元），或将近 50 枚百达翡丽（Patek Philippe）超级复杂菜单（Supercomplication），每枚市值约 2,400 万美元。

如果选择进场传统避险资产，也能买下 约 9,500 公斤黄金现货（折合逾 33.4 万盎司），以当前金价 每盎司约 $3,332 美元 计算，为极具份量的贵金属配置。

你也可以直接把这笔 BTC 砸进南太平洋或加勒比海的离岛市场，不仅买地，甚至涵盖基础建设开发与私人码头、跑道等硬件建设——全岛打包收编，实现「去国界主义」的财富叙事。

若比特币价格达到预期目标 $150,000，那么这笔 10,000 枚 BTC 将价值高达 15 亿美元 —— 足以买下 曼哈顿高楼的整层商用空间、多座顶级私人岛屿、数百年历史的欧洲古堡，甚至打造一整支 商业级航空机队。

历史背景显示仍有进一步上涨空间

比特币当前的涨势延续了历史走势模式，在过去的牛市周期中，通常会出现多次 30-40% 的回调；然而，本轮周期迄今为止最大的回调仅为 23.48%。

历史上的主要回调事件包括：

2017-2018 年的崩盘，从 $20,000 跌至 $3,200，跌幅达 84%。

2021-2022 年从 $69,000 跌至 $15,600，跌幅为 77%。

2013-2015 年熊市，在 Mt. Gox 崩溃后，比特币从 $1,100 跌至 $152，回撤达 87%。

近几个周期显示出回调的幅度逐渐减弱，在牛市中通常维持在 20-25% 的范围内。

比特币 ETF「IBIT」在不到 350 天内达到 760 亿美元的资产管理规模，而黄金 ETF「GLD」达到相同规模则花费了超过 15 年。

事实上，以比特币计价的标普 500 指数（S&P 500）年初至今已下跌 15%，自 2012 年以来跌幅高达 99.98%。

🇩🇪 Germany sold 54,000 BTC at $57.9K costing nation massive $3.51B in missed profits as Bitcoin explodes to $123K while strategic reserves gain global momentum.#Germany #Bitcoinhttps://t.co/ymq1h2Fy6n — Cryptonews.com (@cryptonews) July 14, 2025

拉斯洛・汉耶茨（Laszlo Hanyecz），也就是币圈知名的「披萨哥」，今天可能不是唯一后悔的人。

更极端的是，德国政府去年在比特币均价 $57,900 时抛售了 54,000 枚 BTC，如今币价翻倍，他们错失了超过 35.1 亿美元的潜在收益。

虽然德国政府当时实现了 31.3 亿美元的回款，但若以当前市价清仓，本可变现高达 66.4 亿美元。