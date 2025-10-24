比特币期权未平仓量创历史新高 突破11.4万美元空军将大败
期权市场热度空前。未平仓规模屡创新高、买权活跃度攀升、关键价位“磁吸”效应加剧，短线波动或被集中仓位放大。
未平仓规模创历史新高
数据平台 CoinGlass 显示，比特币期权未平仓量（OI）已攀升至约 630 亿美元的历史高位；高行权价合约占比持续抬头，指向更偏乐观的短期定价与预期。
与此同时，Deribit（Coinbase 旗下衍生品交易所）周四披露，其平台期权 OI 同样刷新纪录，达到约 500 亿美元。值得一提的是，行权价 10 万美元的看跌期权交易热度上行。
持仓结构与资金取向
Deribit 的分布数据呈现两股力量的对冲：
- 10 万美元看跌期权未平仓约 21.7 亿美元，显示仍有资金为潜在回撤布防；
- 与之相对，12 万、13 万、14 万美元等更高行权价合约的未平仓均超过 20 亿美元，多头仓位在高位明显占优。
Deribit 首席执行官 Luuk Strijers 指出，尽管关键下方价位的空头部位有所增加，但12 万美元以上的买权交投明显升温，市场在布局潜在的上行波动与可能的 Gamma 效应（标的剧烈波动时，期权对价格变化的敏感度上升，往往放大行情）。
当大量 OI 聚集在远高于现价的行权价附近，通常意味着交易者正在押注或对冲未来的显著上行，情绪面偏多。
到期窗口与“最大痛点”
- 今日（24 日）Deribit 将有约51 亿美元的比特币期权到期结算。
- Put/Call 比为 1.03，多空力量大体均衡；
本次到期的最大痛点价（Max Pain）落在 11.4 万美元。该价位常被视为卖方总体损失最大的水平，具备一定“价格吸附”特征，或对短线价格形成牵引。
Deribit 强调，目前仓位结构相对平衡：虽有投资者持有防御性空头，但市场并未出现明显的抛售式避险。
影响与展望
- 情绪面：高行权价买权偏强，反映对延续上攻的预期；
- 波动性：到期与集中持仓叠加，短线剧烈波动风险上升；
- 关键观察位：围绕 11.4 万美元的“痛点磁吸”与 12 万—14 万美元区域的持仓密集带，将成为价格博弈的焦点。
纪录级 OI 与高位买权共振，释放出强烈的多头信号。但在到期节点临近与 Gamma 效应放大的背景下，价格可能更易受集中仓位牵引，短线攻守速率加快，交易纪律与风险控制尤为关键。
