比特币新闻

比特币期权未平仓量创历史新高 突破11.4万美元空军将大败

比特币
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久,曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。

作者简介
最后更新: 
期权市场热度空前。未平仓规模屡创新高、买权活跃度攀升、关键价位“磁吸”效应加剧，短线波动或被集中仓位放大。

未平仓规模创历史新高

数据平台 CoinGlass 显示，比特币期权未平仓量（OI）已攀升至约 630 亿美元的历史高位；高行权价合约占比持续抬头，指向更偏乐观的短期定价与预期。

与此同时，Deribit（Coinbase 旗下衍生品交易所）周四披露，其平台期权 OI 同样刷新纪录，达到约 500 亿美元。值得一提的是，行权价 10 万美元的看跌期权交易热度上行。

持仓结构与资金取向

Deribit 的分布数据呈现两股力量的对冲：

  • 10 万美元看跌期权未平仓约 21.7 亿美元，显示仍有资金为潜在回撤布防；
  • 与之相对，12 万、13 万、14 万美元等更高行权价合约的未平仓均超过 20 亿美元，多头仓位在高位明显占优。

Deribit 首席执行官 Luuk Strijers 指出，尽管关键下方价位的空头部位有所增加，但12 万美元以上的买权交投明显升温，市场在布局潜在的上行波动与可能的 Gamma 效应（标的剧烈波动时，期权对价格变化的敏感度上升，往往放大行情）。

当大量 OI 聚集在远高于现价的行权价附近，通常意味着交易者正在押注或对冲未来的显著上行，情绪面偏多。

到期窗口与“最大痛点”

  • 今日（24 日）Deribit 将有约51 亿美元的比特币期权到期结算。
  • Put/Call 比为 1.03，多空力量大体均衡；

本次到期的最大痛点价（Max Pain）落在 11.4 万美元。该价位常被视为卖方总体损失最大的水平，具备一定“价格吸附”特征，或对短线价格形成牵引。

Deribit 强调，目前仓位结构相对平衡：虽有投资者持有防御性空头，但市场并未出现明显的抛售式避险。

影响与展望

  • 情绪面：高行权价买权偏强，反映对延续上攻的预期；
  • 波动性：到期与集中持仓叠加，短线剧烈波动风险上升；
  • 关键观察位：围绕 11.4 万美元的“痛点磁吸”与 12 万—14 万美元区域的持仓密集带，将成为价格博弈的焦点。

纪录级 OI 与高位买权共振，释放出强烈的多头信号。但在到期节点临近与 Gamma 效应放大的背景下，价格可能更易受集中仓位牵引，短线攻守速率加快，交易纪律与风险控制尤为关键。

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
