比特币期权未平仓量创历史新高 突破11.4万美元空军将大败

期权市场热度空前。未平仓规模屡创新高、买权活跃度攀升、关键价位“磁吸”效应加剧，短线波动或被集中仓位放大。

Bitcoin options open interest just hit an all-time high of $50B on Deribit, with puts at $100K gaining traction.



"While put OI has increased at key downside strikes, there’s notable call activity building around 120K and above, suggesting traders are positioning for potential… pic.twitter.com/WerxoPnqjc — Deribit (@DeribitOfficial) October 23, 2025

未平仓规模创历史新高

数据平台 CoinGlass 显示，比特币期权未平仓量（OI）已攀升至约 630 亿美元的历史高位；高行权价合约占比持续抬头，指向更偏乐观的短期定价与预期。

与此同时，Deribit（Coinbase 旗下衍生品交易所）周四披露，其平台期权 OI 同样刷新纪录，达到约 500 亿美元。值得一提的是，行权价 10 万美元的看跌期权交易热度上行。

持仓结构与资金取向

Deribit 的分布数据呈现两股力量的对冲：

10 万美元看跌期权未平仓约 21.7 亿美元，显示仍有资金为潜在回撤布防；

与之相对，12 万、13 万、14 万美元等更高行权价合约的未平仓均超过 20 亿美元，多头仓位在高位明显占优。

Deribit 首席执行官 Luuk Strijers 指出，尽管关键下方价位的空头部位有所增加，但12 万美元以上的买权交投明显升温，市场在布局潜在的上行波动与可能的 Gamma 效应（标的剧烈波动时，期权对价格变化的敏感度上升，往往放大行情）。

当大量 OI 聚集在远高于现价的行权价附近，通常意味着交易者正在押注或对冲未来的显著上行，情绪面偏多。

到期窗口与“最大痛点”

今日（24 日）Deribit 将有约51 亿美元的比特币期权到期结算。

Put/Call 比为 1.03，多空力量大体均衡；

本次到期的最大痛点价（Max Pain）落在 11.4 万美元。该价位常被视为卖方总体损失最大的水平，具备一定“价格吸附”特征，或对短线价格形成牵引。

Deribit 强调，目前仓位结构相对平衡：虽有投资者持有防御性空头，但市场并未出现明显的抛售式避险。

影响与展望

情绪面：高行权价买权偏强，反映对延续上攻的预期；

波动性：到期与集中持仓叠加，短线剧烈波动风险上升；

关键观察位：围绕 11.4 万美元的“痛点磁吸”与 12 万—14 万美元区域的持仓密集带，将成为价格博弈的焦点。

纪录级 OI 与高位买权共振，释放出强烈的多头信号。但在到期节点临近与 Gamma 效应放大的背景下，价格可能更易受集中仓位牵引，短线攻守速率加快，交易纪律与风险控制尤为关键。

