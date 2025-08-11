BTC $120,981.57 2.23%
比特币与纳斯达克指数高度相关 科技泡沫正在形成还是健康上涨

比特币
Allen Li
Allen Li
经济学家亨里克·泽伯格（Henrik Zeberg）在最近的一份分析中，对比特币（BTC）的未来表达了担忧，称其为“一种高度风险资产”，而非独特的投资机会。泽伯格指出，比特币的价格波动与纳斯达克指数走势高度相关，暗示两者都是他所称的“科技泡沫2”（TechBubble2）这一正在形成的现象的一部分。

称比特币不是例外 也是属于风险资产

该言论反映了他认为当前市场状况类似于以往的科技泡沫，而这些泡沫最终都导致了大幅崩盘。根据泽伯格的观点，纳斯达克的下跌可能对比特币产生严重影响，甚至引发其价值的显著下跌。

泽伯格在社交平台X上提醒投资者警惕“泡沫狂热”，这种情绪常伴随着投机性市场。他表示，这种狂热可能会影响判断力，导致许多人忽视投资比特币的风险。

巴菲特指标高于互联网泡沫时期水平

“比特币与纳斯达克的关系非常简单，随着科技板块面临挑战，比特币也会受到影响。投资者必须为市场调整的可能性做好准备。”

泽伯格认为纳斯达克正处于泡沫之中，这一观点得到了许多专家的呼应，他们引用了“巴菲特指标”——市值与GDP的比率，目前约为170%，远高于互联网泡沫时期的水平。这表明股票相对于经济规模可能被严重高估。

技术分析师也指出了市场中的“警示信号”，比如主要指数出现的顶部扩散形态，这种形态预示波动性增加和潜在的显著下跌。

这次不一样？

一些专家反驳了“泡沫论“看法，认为当前市场条件与以往泡沫不同，企业基本面稳健。他们指出，企业利润率高，资产负债表健康。

与此同时，泽伯格的分析显示，比特币和科技股的市场高点可能与即将到来的经济衰退同步。随着经济环境变化，市场崩盘的风险增加，这让许多可能措手不及的投资者敲响了警钟。

“理解更广泛的经济背景对做出明智的投资决策至关重要，投资者不应只被比特币的吸引力所迷惑，也要考虑其伴随的风险”，泽伯格说。

Logo

