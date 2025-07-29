比特币ETF连续第三天上涨 以太坊资金流入持续17天

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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投资者对加密交易所交易基金的热情在7月28日未见冷却，现货比特币ETF录得1.57亿美元净流入，连续第三天上涨。

黑岩的IBIT以1.4736亿美元的流入领跑，远超同行，巩固了其在现货比特币产品中的领先地位。

根据SoSoValue数据，美国现货比特币ETF累计净流入已达549.8亿美元，管理资产规模攀升至1531.9亿美元。

当天这些基金的交易量达到33.4亿美元，尽管整体加密市场总市值下跌超5%。

黑岩ETHA领跑，以太坊ETF人气持续飙升

与此同时，以太坊ETF延续了其惊人势头，7月28日录得6514万美元净流入，连续17天保持流入。

黑岩的ETHA表现突出，流入1.3195亿美元，使其净资产达到112.2亿美元，凸显机构对以太坊相关产品的信心日益增强。

On July 28, spot Bitcoin ETFs saw a total net inflow of $157 million, marking the third consecutive day of net inflows. The largest inflow came from BlackRock’s ETF, IBIT, which recorded a net inflow of $147 million. Spot Ethereum ETFs registered a total net inflow of $65.14… pic.twitter.com/wBGfwLd251 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 29, 2025

这种信心不仅反映了短期交易动态。Bitget钱包首席营销官Jamie Elkaleh指出，这是更广泛的结构性变化。

“以太坊近期突破——涨幅超60%，表现优于比特币——不仅仅是短期动能，”他表示。“ETH/BTC比率不仅首次突破其200天均线，超过一年来的最高水平，还形成了日线金叉，这是持续趋势反转的经典信号。”

企业资金转向以太坊，机构需求持续增长

HashKey Capital投资研究主管Jeffrey Hu对此表示认同。“近期以太坊的上涨是由多个因素共同推动的，标志着叙事和机构采用的根本转变，”他说道。“最重要的是，地缘政治和宏观经济的FUD（恐惧、不确定性和怀疑）不再笼罩市场。美国日益明朗的监管环境正在推动资本向山寨币市场的轮动。”

Hu还指出，以太坊地位上升的最明显迹象是企业积累的浪潮。“周三现货以太坊ETF创下7.266亿美元的单日流入纪录，这是传统金融对以太坊的强烈信心投票，”他表示。

“更重要的是，我们看到企业资金的转向。SharpLink Gaming超过以太坊基金会，成为最大的企业以太坊持有者，持有280,706 ETH，价值约8.4亿美元。”

据Hu称，这并非孤立事件。过去一个月，顶级企业资金至少购买了价值16亿美元的ETH。

“这标志着市场从此前仅关注比特币作为企业资金资产的焦点发生了转变，”他说道。他补充说，特别看涨的是，这些公司正成为活跃参与者，运行节点并利用以太坊的质押收益，这引入了一种前所未有的结构性需求动态。

比特币ETF保持强劲，但以太坊在资金流入和活跃度上领先

以太坊ETF目前管理着215亿美元的资产，占以太坊市值的4.7%。以太坊ETF的日交易量总计19.1亿美元，得到VanEck的EFUT和Grayscale的ETHE的额外支持。

比特币ETF同样表现强劲，IBIT持有871.9亿美元资产，相当于比特币市值的3.71%。富达的FBTC当日新增3080万美元流入，而Ark Invest的ARKB则录得1745万美元的流出。

尽管比特币价格在119,000美元以上仍保持技术面强劲，但资金流入的动能明显倾向于以太坊。随着监管清晰度的提升、质押奖励的增加以及机构参与的激增，以太坊日益被定位为不仅是替代品，而是下一轮加密周期的基础层。