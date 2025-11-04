比特币跌穿10.4万美元 全网合约爆仓规模逾 13.7 亿美元

加密市场在 11 月开局继续走弱：上周现货 ETF 失血、巨鲸逢高了结、情绪低迷叠加，引发比特币今（4）日跌破 10.4 万美元并触发近几周最大规模的杠杆清算。按 CoinGecko，BTC 亚洲午盘自 107,000 美元一路探至 104,257 美元，写稿时徘徊 103,900 美元，加密总市值 24 小时蒸发逾 3%，降至 3.5 兆美元。

全网合约爆仓规模逾 13.7 亿美元

衍生品面则出现“一边倒”清算潮：全网合约爆仓规模逾 13.7 亿美元，其中多头占近90％、约 12.2 亿美元被扫出场，空头仅 1.46 亿美元。按交易所统计，Hyperliquid 清算额居首 3.96 亿美元（近 98% 为多头），其后为 Bybit 3.35 亿美元（近 90% 为多头）、币安 2.45 亿美元（近 80% 为多头）。清算机制原为风控设计，但在剧烈波动中常引发连锁卖压，放大下跌。

连涨2个月后的正常校正

BRN 研究主管 Timothy Misir 认为，此次回落更多是两个月过热后的正常校正与获利了结，并暴露近期上行对 ETF 与企业现货买盘的依赖。他称，巨鲸仍持有约 68.6% 流通量，10 月净增持 11 万枚的同时也在高位卖出 2.3 万枚；市场进入“消化期”，结构性多头未坏，但信心转弱，想再上攻需新的现货增量。

资金流向亦印证疲态：比特币现货 ETF 上周净流出 7.99 亿美元，以太坊 ETF 近乎持平；部分动能转向 高 Beta 题材（如 SOL），新上市的 Solana ETF 首周吸金约 2 亿美元。链上与衍生品指标同步降温：实现利润率收缩、资金费率回落、期权偏斜转空，比特币期权 OI 自 10 月峰值 560 亿美元下行至 430 亿美元。

