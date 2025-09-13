比特币现金价格预测：Grayscale更新ETF申请 BCH会是下一个爆发的黑马吗？

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 13, 2025

Bitcoin Cash（BCH）正在获得新的动能，因为Grayscale推进了其更新后的ETF申请——这激起了一波市场投机，并强化了比特币现金的看涨预期。

该公司的修订文件让美国BCH支持的ETF离现实又近了一步，监管审批的倒计时已经开始。如果ETF成功推出，它可能会显着提升需求，为机构资金入场打开大门。

🔷️ U.S. Producer Price Index (PPI) – August Data



📉 August PPI came in at -0.1%, surprising markets with a decline.

⏳ Expectation: +0.3%

🔙 Previous: +0.7%



This softer reading reflects lower service costs, signaling potential cooling inflationary pressures.



⚠️ This is not… — The Boss (@Crypto_TheBoss) September 10, 2025

SEC最长可能需要180天来回应这份更新后的比特币现金（BCH）申请，如果需要修改，还可能再延长60天。

比特币现金价格预测：若突破关键阻力 BCH或将冲击1,000美元

比特币现金（BCH）正接近一个重大里程碑，潜在有望超越Avalanche（AVAX）和Stellar（XLM）。如果这些竞争对手无法跟上本轮市场的看涨节奏，BCH有望跻身加密货币市值排名的第15位。

从技术面来看，自4月以来，BCH一直沿着一个清晰的上升通道运行，显示出持续的上行趋势。该代币正逼近630美元附近的关键阻力位，这一价位此前已经被测试过两次。若能第三次成功突破，走势或将真正站稳。

如果多头在750美元上方放量突破，将确认行情上破，并为近期冲击1,000美元奠定基础。随着山寨季加速，许多投资者开始将目光投向大市值之外，寻求更高的潜在回报。

这也是为何一些先行者正在转向关注顶级加密预售项目，有望在行情回暖时跑赢BCH。这正是Bitcoin Hyper登场的地方。

Bitcoin Hyper（HYPER）预售突破1500万美元 下一个10倍加密项目？

Bitcoin Hyper（HYPER）预售筹资已突破1530万美元，成为今年增长最快的预售项目之一。

为什么市场如此狂热？

因为这是首个真正能让你在比特币网络内进行质押、借贷并赚取收益的方式——无需离开BTC生态。

运行机制如下：

Hyper Bridge会将你的BTC转入一个安全钱包，然后将其映射到专为高速和低费率打造的Hyper Layer 2上。借助Solana的极速技术，这为比特币解锁了真正的实用性，让你能以前所未有的方式利用BTC。这就是“两全其美”：比特币的安全性 + Solana的可扩展性。

随着更多钱包和交易所接入Hyper，预计对 $HYPER 的买盘压力将持续飙升。数十亿美元流动性有望涌入该生态，而最先入场的投资者将获得最大红利。

想参与其中，只需访问Bitcoin Hyper官方网站并连接你的钱包（如Best Wallet）。你可以使用加密货币或银行卡，在数秒内完成购买。