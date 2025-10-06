分析师意见分二派 比特币直上15万美元或回调10％

比特币昨（5）日强劲上攻，从约 122,000 美元一路攀升至 125,790 美元，再度刷新历史新高。虽然随后价格略有回落，徘徊在 124,000 美元附近，但这波突破迅速点燃市场信心，分析师普遍认为，比特币可能正步入新一轮上升周期。

情况一：短线或整固 中期目标上看 15 万美元

We blast through it.



Now that we've made new ATH's in an impulsive manner, the next leg to 150k+ has begun imo.



At this stage- it is anyone's guess how deep of a pullback we may get here at our highs (if any), but just like last time, anything above the lows of the origin of… https://t.co/UXOBiaFetD pic.twitter.com/CKIItoVMCc — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 5, 2025

知名交易员 CrediBULL Crypto 表示，比特币以“爆发性动能”突破前高后，走势已确认进入新阶段，价格有望在未来数周冲击 150,000 美元关口。

他指出，若价格短暂回落至 108,000 至 118,000 美元区间，那将构成理想的买入区，因为该区域积累了大量潜在买盘；若未回调，则可能直接展开“无阻力式上涨”。

在他看来，市场的结构性支撑已经形成：“过去在该区间做空的资金如今陷入被动，一旦价格下探，他们势必会被迫回补仓位，从而形成强劲需求。”因此，如果比特币真能回调到 108,000 至 118,000 美元区间，那将是极佳的进场机会；若回调并未出现，那就尽情享受比特币奔向 15 万美元以上 的旅程吧。

市场乐观气氛升温

$BTC



A new leg up seems likely. If BTC is truly strong, the pullbacks will be minor at best. Sweeping the 121.4K~ equal lows would accomplish the job of flushing late longs / trailed stops while not providing an easy entry to those on the sideline.



Unfortunately the entirety of… pic.twitter.com/gDaCqsX1W3 — Crypto Chase (@Crypto_Chase) October 5, 2025

另一名分析师 Crypto Chase 同样认为，比特币“已蓄势待发”，若当前强势维持，回调幅度可能相当有限。

Hyperliquid 的鲸鱼交易员 James Wynn 则表示，比特币的价格发现阶段“可能已经启动”，并直言：“我们或许很快就会看到新的历史高点。”他补充称，当前市场过度聚焦黄金与美股，“但比特币的动能已被严重低估”。

情况二：比特币或将迎来 10% 回调

市场分析师 Ted Pillows 于 10 月 4 日在 X 平台发文警示，比特币市场或正面临短期调整风险。根据链上分析平台 CryptoQuant 的数据，在 10 月首周比特币强势反弹后，目前约 99.3% 的比特币供给量处于盈利区间。

目前比特币价格约 12.4 万美元，这意味着几乎所有持币者都在获利。然而，类似的情况在历史上十分罕见，且多次出现在 短期回调之前。

Pillows 指出，过去三次比特币的“盈利供给比例”超过 99% 时，市场随后均出现了 3% 至 10% 的短期回调。这种调整可视为“降温阶段”，让过热的市场情绪得以重置，为后续涨势蓄力。

市场关注Bitcoin Hyper成潜力黑马

在加密市场全面回升的氛围下，Bitcoin Hyper（$HYPER）预售以突破2,000万美元的吸金力成为资本关注焦点。作为第一个构建于Solana虚拟机器（SVM）上的比特币Layer 2专案，HYPER并非一般的山寨概念币。它触及的是比特币长年无法解决的性能瓶颈，并试图以SVM高吞吐与非托管桥接系统，实现即时包装BTC发行与低费用跨链操作的技术路径，让BTC得以参与DeFi、NFT与游戏场景。

Hyper is going to the moon.



20M Raised. 🔥 pic.twitter.com/ysBYvV4xjz — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 2, 2025

这种架构的核心价值在于，使比特币从一种被动储值工具转化为可主动创造收益程式设计资产。对于一个总市值长年居高、但链上利用率偏低的资产类别而言，$HYPER 的出现相当于打开了另一种生态发展的辟径。随着预售价格每三日自动上涨，加上早期进场红利与后续主网启动时间表的推进，HYPER正在以时间为杠杆撬动流动性与叙事权。

Elevate yourself with the fastest Bitcoin L2 in History.



The future is now. 🔥⚡️ pic.twitter.com/uxCQCUE688 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 1, 2025

$HYPER 之所以能脱颖而出，在于其不仅拥有清晰的技术落地脉络，更具备与应用场景紧密结合的代币经济架构。现阶段其代币价格为0.013025美元，总供应量为210亿枚，质押年化回报率高达241%，具备通缩机制与治理功能，让HYPER不只是预售投机的工具，而是整个Bitcoin Hyper Layer 2生态的主权代币。透过社群治理与提案机制，参与者得以共同决策协议升级与资源配置，这类设计有助于强化长期持有诱因。

