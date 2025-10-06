分析师意见分二派 比特币直上15万美元或回调10％
比特币昨（5）日强劲上攻，从约 122,000 美元一路攀升至 125,790 美元，再度刷新历史新高。虽然随后价格略有回落，徘徊在 124,000 美元附近，但这波突破迅速点燃市场信心，分析师普遍认为，比特币可能正步入新一轮上升周期。
情况一：短线或整固 中期目标上看 15 万美元
知名交易员 CrediBULL Crypto 表示，比特币以“爆发性动能”突破前高后，走势已确认进入新阶段，价格有望在未来数周冲击 150,000 美元关口。
他指出，若价格短暂回落至 108,000 至 118,000 美元区间，那将构成理想的买入区，因为该区域积累了大量潜在买盘；若未回调，则可能直接展开“无阻力式上涨”。
在他看来，市场的结构性支撑已经形成：“过去在该区间做空的资金如今陷入被动，一旦价格下探，他们势必会被迫回补仓位，从而形成强劲需求。”因此，如果比特币真能回调到 108,000 至 118,000 美元区间，那将是极佳的进场机会；若回调并未出现，那就尽情享受比特币奔向 15 万美元以上 的旅程吧。
市场乐观气氛升温
另一名分析师 Crypto Chase 同样认为，比特币“已蓄势待发”，若当前强势维持，回调幅度可能相当有限。
Hyperliquid 的鲸鱼交易员 James Wynn 则表示，比特币的价格发现阶段“可能已经启动”，并直言：“我们或许很快就会看到新的历史高点。”他补充称，当前市场过度聚焦黄金与美股，“但比特币的动能已被严重低估”。
情况二：比特币或将迎来 10% 回调
市场分析师 Ted Pillows 于 10 月 4 日在 X 平台发文警示，比特币市场或正面临短期调整风险。根据链上分析平台 CryptoQuant 的数据，在 10 月首周比特币强势反弹后，目前约 99.3% 的比特币供给量处于盈利区间。
目前比特币价格约 12.4 万美元，这意味着几乎所有持币者都在获利。然而，类似的情况在历史上十分罕见，且多次出现在 短期回调之前。
Pillows 指出，过去三次比特币的“盈利供给比例”超过 99% 时，市场随后均出现了 3% 至 10% 的短期回调。这种调整可视为“降温阶段”，让过热的市场情绪得以重置，为后续涨势蓄力。
