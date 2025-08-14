Binance在获得监管批准后向英国用户重新开放收益产品

Binance，全球最大的加密货币交易所，于周四宣布，已为符合条件的英国专业用户恢复其完整Binance Earn产品套件的访问权限。

这一举措源于英国金融监管的澄清，确认质押被豁免于被归类为集体投资计划，并对《金融推广令》和《集体投资计划推广令》下的豁免条款进行了审查。

此变更意味着，英国的高净值公司、投资专业人士及其他豁免投资者再次可以访问诸如Simple Earn（灵活与锁定）、Liquid Staking（WBETH和BNSOL）、加密贷款、RWUSD、Super Earn、链上收益以及软质押等产品。

一名Binance发言人表示：“英国的专业投资者一直要求访问我们的Earn产品，我们很高兴今日能完全符合当地监管要求提供这一服务。”

“这些是对资产类别有深入理解、希望通过创新灵活工具来增长和管理其加密资产组合的成熟客户。”

质押的专业吸引力日益提升

质押正成为专业投资者青睐的策略之一。与借贷不同，质押使资产保留在区块链协议内，参与者既能获得具有竞争力的收益，同时还能为网络安全贡献力量。此外，质押还提供治理权，让投资者能影响协议决策。

Binance发言人指出：“质押的独特之处不仅在于回报，而是与生态的共生。专业投资者视其为积极参与他们信赖网络长期成功的途径，同时获得的收益表现可能优于传统固定收益产品。”

随着全球利率趋于宽松，质押收益——在某些情况下年化可达10%——对寻求稳定收入而无需每日交易的投资者越来越具吸引力。

Binance领跑全球收益市场

Binance继续主导全球质押与收益领域。其以太坊流动质押代币WBETH占据20%市场份额，价值超过90亿美元。

仅过去一个月，流通供应量增长了18%——这是主要提供者中增长最快的。

与此同时，Binance的Solana流动质押代币BNSOL锁定总价值（TVL）约10亿美元，服务超过15万名Earn用户。该代币整合于Binance生态系统，包括现货、兑换、自动投资、杠杆、收益、贷款、法定货币、钱包、API，并获得超过20个外部协议支持，是全球第二大SOL流动质押代币。

机构级服务

币安通过重新开放英国地区的Earn产品，再次向专业投资者表明其提供机构级工具、强健安全体系及无与伦比市场覆盖的承诺。

“这不仅是服务的重启，”币安发言人强调，”更是为英国专业投资者提供引领加密经济新篇章所需的关键工具。”

币安加入T3+反犯罪联盟

周二，币安宣布正式加入T3+——一个专注于打击链上非法活动的新型全球协作计划，并已协助完成首例成功案件，冻结与杀猪盘骗局相关的近600万美元赃款。

该联盟由TRON、Tether与TRM Labs通过T3金融犯罪防治单元（T3 FCU）发起，旨在实时识别并阻断区块链相关犯罪活动。