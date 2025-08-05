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币安已向所有用户开放比特币期权卖出功能 同时提供手续费优惠

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Allen Li
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全球最大的加密货币交易平台币安（Binance）周一宣布，正式向所有用户开放“比特币期权卖出（Options Writing）”功能。这一举措旨在满足投资者对更高阶衍生品的需求，同时为零售用户提供更多元的风险管理与收益策略。

比特币期权卖出已向所有币安用户开放

期权是一种衍生金融工具，赋予持有者在特定时间内以预定价格买入或卖出资产的权利。看涨期权（Call）常用于押注价格上涨，而看跌期权（Put）则为价格下跌提供保护。通常期权卖方在交易中扮演“提供保险”的角色，通过收取权利金获得收益，同时承担市场波动风险，在一些波动性较大的标的中，卖出期权会有爆仓的风险，是次币安选择波动性相对稳定的比特币先行，似乎是明智的选择。

目前ETH、BNB、XRP、SOL、DOGE 等币种的期权卖出功能暂时仅对部分用户开放。BTC 期权卖出功能现已正式向所有币安期权用户开放，用户需在币安期权交易页面将账户升级至“多头与空头卖出”模式方可使用期权卖出功能。

期间限定期权手续费优惠

币安产品副总裁 Jeff Li 表示：“随着加密资产逐渐走向主流市场，投资者对策略性和复杂性更高的交易工具需求正在快速增加。我们正在持续扩展衍生品产品线，以满足不同用户的交易需求。”

币安同时指出，比特币期权市场在近五年经历了爆发式增长：交易量从 2020 年的 41.1 亿美元飙升至 2025 年 6 月的 1,387.6 亿美元，增长幅度超过 3,200%。

为庆祝新功能上线，币安还推出手续费优惠活动，所有新期权合约（涵盖以太坊 ETH、币安币 BNB 和 Solana SOL）在吃单与挂单交易中均可享 20% 手续费折扣。

Bitcoin Hyper预售突破620万美元，价格上涨即将来临

Bitcoin Hyper（$HYPER），首个基于Solana虚拟机（SVM）的BTC原生二层网络，已在其公开预售中筹集超过620万美元，当前金额为627.8761万美元，目标为2164.4097万美元。代币定价为0.0115美元，下一价格层级预计将很快公布。

Bitcoin Hyper旨在结合比特币的安全性和Solana的速度，支持快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）和迷因币创建，并实现无缝BTC桥接。该项目经过Consult审计，设计注重可扩展性、信任度和简洁性。

迷因吸引力与实际效用的”黄金交叉”，使得Bitcoin Hyper成为2025年最值得关注的Layer 2竞争者。

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Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
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