Binance、OKX、Bybit 和 Bitget 称霸二季度 交易所热度整体放缓
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2025 年第二季度，加密市场初现复苏迹象，主要得益于现货比特币 ETF 的热度回归，以及 BTC 本身的强势拉涨。
根据 TokenInsight 最新交易所报告，截至季度末，加密市场总市值已攀升至 3.46 万亿美元，较 Q1 增长 28.2%，势头不俗。
不过，尽管大盘走强，交易所端的活跃度却没能同步跟上。由于市场情绪依旧偏谨慎、山寨币（Altcoin）参与度较低，加上宏观层面的不确定性，整体交易量依旧承压，表现相对低迷。
比特币大涨，交易量却未跟涨
据 TokenInsight 报告，2025 年第二季度，全球前十大加密交易所总交易量达 21.6 万亿美元，但相比第一季度仍下滑 6.16%。
尽管 BTC 价格强势上行，链上与场内的活跃度却未同步反弹，市场整体交投情绪依旧偏弱。
比特币在 Q2 期间强势拉升，从 $83,000 一路飙升至 $111,000+，最终收盘在 $106,000 附近。但与此同时，其他加密资产表现却呈现高度分化。
流动性主要集中在头部大盘币，大量山寨币交易活跃度持续低迷，用户兴趣也明显降温。
现货市场回调尤为显着：日均现货交易量 从 Q1 的 $510 亿 降至 $400 亿，环比下跌 21.7%，Q2 全季度总量为 $3.63 万亿美元。
相比之下，衍生品市场抗压能力更强，总交易量达 $20.2 万亿美元，仅较 Q1 微跌 3.6%。在地缘政治紧张与全球经济乏力的背景下，越来越多交易者选择通过衍生品对冲波动、控管风险。
不过，市场谨慎情绪依然存在 —— 衍生品日均交易量 也从 Q1 的 $2330 亿 回落至 $2260 亿。
Binance 依旧领跑，但交易所格局正悄然生变
在总交易量方面，Binance（币安） 依旧稳居龙头，Q2 市占率为 35.39%，不过相比 Q1 略有下滑。
与此同时，其他交易所正悄悄蚕食份额：OKX、Bitget、HTX、Gate 和 KuCoin 均在本季度实现市占率提升。
其中 Gate.io 增幅最大，单季上涨 2.55%，紧随其后的是 OKX，增长了 1.08%，显示二线交易平台正加速抢占流量高地。
在 未平仓合约市场，Binance 市占率提升 0.36%，达到 23.83%，进一步巩固其头部地位。与此同时，Bitget、OKX 和 HTX 也实现了小幅增长。
整体数据显示，尽管大盘活跃度有所放缓，但用户交易行为正逐步 向更多平台分散。中小型交易所正凭借产品体验、深度激励等方式，持续吸引更多流量和交易量，形成差异化竞争格局。
交易所平台币表现疲软，跑输比特币
尽管比特币在第二季度强势上涨 31.62%，但交易所平台币整体表现明显落后。
其中 BNB 领涨，实现 8.91% 的涨幅，OKB、BGB 和 KCS 也录得小幅上涨。
然而，大部分其他平台币则出现下跌，反映出市场对 山寨币板块的关注度持续走弱。
正如 TokenInsight 所指出的，平台币走势与山寨币市场的活跃度高度相关，而 Q2 的流动性与成交量均呈现下滑态势。
在宏观不确定性依旧存在、全球监管节奏不一的背景下，Q3 平台币的表现预计仍将面临压力。
TokenInsight 预计，该板块的分化还将持续。随着资金更倾向于流向高市值资产，投资者对平台币布局将更加审慎，优胜劣汰的趋势将愈加明显。