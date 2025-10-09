一句“币安人生“引爆迷因币3日市值到5亿 GIGGLE不足半月翻17倍

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 9, 2025

币安联合创始人何一在 X 上回复一句“祝你享币安人生”，一款以此梗命名的 Meme 币迅速诞生，随后CZ的无心插柳，一句“#BNB meme szn! ”的推文，看在数小时内点燃了整个加密货币市场。

推文发布后，BNB 价格迅速冲高至接近 1,300 美元的历史高点，市值一度反超 XRP。与此同时，BNB 链上多款“币安梗”迷因币齐声暴涨。

CZ暗示市场有意拿自己说话出迷因币

在这股热潮中，以中文命名的“币安人生”（Binance Life）成为最受瞩目的焦点。短短三天内，该代币市值飙升至 5 亿美元，最高涨幅达到 7,000 倍。

Good advice 👇



For a brief time, I tried avoiding meme related content in my tweets. Impossible. Too many memes exist, and it made my writing unnatural.



Now I just tweet normally, any overlap to memes is coincidental, not endorsement. https://t.co/5AaxuGPGZT — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 8, 2025

面对市场狂热，CZ 在 X 上回应称，自己并未有意推广任何迷因币。他表示，一切都是巧合，只是随手发了条推文，却被市场过度解读。他补充道，如今无论说什么都可能被拿来炒作，若刻意回避反而显得不自然，因此选择保持自然表达，但澄清自己并无宣传或推介特定代币的意图。

值得一提的是，币安官方也紧贴潮流，以“币安人生“作宣传贴子做势，也为市场增添热度。

GIGGLE 不足半月翻17倍

尽管CZ态度谨慎，这条推文仍引发市场连锁反应。与教育慈善项目 Giggle Academy 相关的 GIGGLE 在 14日前只值7.99美元，截稿前已涨超1676％，报139.46美元。，

迷因币属于高风险投机行为

迷因币的狂热背后，监管阴影也逐渐浮现。由于价格主要受社群共识与 FOMO（错失恐惧心理）驱动，监管机构开始关注平台与意见领袖是否对散户造成过度影响。未来的 BNB 链若要持续扩张，势必要在生态活力与泡沫风险之间取得平衡。

CZ 也多次警告投资者保持理性，强调迷因币属于高风险资产，价格可能在极短时间内剧烈回调。他坦言，这次行情完全出乎意料。

Maxi Doge（$MAXI）：由社群热度驱动的高风险迷因币

尽管 Claude AI 的数据导向预测主要聚焦于大型山寨币，但近期有一个新项目迅速崛起——Maxi Doge（$MAXI），被称为 Dogecoin 的放荡表亲。该团队以一种结合「健身兄弟文化与投机热潮」的风格进行营销，主打高风险高回报与强社群参与，吸引了大量寻求爆发性机会的投资者。

与已发展为大型加密资产的 Dogecoin 不同，Maxi Doge 完全拥抱其「高风险、高收益」的核心理念。自项目在几个月前上线以来，已筹集资金超过 280 万美元。

作为基于 Ethereum（以太坊） 的 ERC-20 代币，MAXI 透过 Telegram 与 Discord 社群互动、竞赛型交易活动 以及即将展开的品牌合作来促进生态参与与热度维持。

在 Maxi Doge（$MAXI） 的 总供应量 1502.4 亿枚代币 中，25% 将分配至「Maxi 基金（Maxi Fund）」，用于营销推广与品牌合作。

目前，质押功能已正式上线，最高年化收益率（APY）可达 121%，但这一数值为动态浮动——随着进入质押池的用户增加，实际收益率会逐步下降。

预售代币价格现为 $0.000261，并将随着不同募资阶段推进每隔数天小幅上调。投资者可透过 Maxi Doge 官方网站 使用 MetaMask 或 Best Wallet 参与预售。

欲掌握最新项目进展，可关注 Maxi Doge 官方 X（推特）与 Telegram 社群。

[cta url="https://cryptonews.com/cn/cryptocurrency/maxi-doge-pr

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。