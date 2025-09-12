BTC $115,631.97 1.05%
币安币价格预测：BNB在令人震惊的华尔街合作后爆发　加密货币界的贝莱德？

Sze Lam
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。

为什么信任 Cryptonews
币安与美国资产管理巨头富兰克林·坦普尔顿签署了一项里程碑式的协议，以探索新的区块链和传统金融（TradFi）使用案例。这一发展提升了情绪，并支持币安币的看涨价格预测，有助于推动BNB达到新的历史高点。

在週三发布的新闻稿中，两家公司的高管强调了这项合作伙伴关係的战略重要性，儘管具体项目的细节仍保密。

公司们没有透露项目细节，而是概述了他们合作伙伴关係的更广泛范围，并表示：「目标是提供创新解决方案，以满足投资者不断变化的需求，通过为资本市场带来更大的效率、透明度和可及性——并具有竞争性的收益率生成和结算效率。」

市场迅速做出反应。公告后不久，BNB飙升至新历史高点906.12美元，根据CoinMarketCap的数据，同时一天的交易量跃升64%。

币安币价格预测：BNB瞄准1,500美元　因生态系统成长计划有利于看涨展望

币安–富兰克林·坦普尔顿 合作伙伴关系的核心焦点是代币化。

富兰克林·坦普尔顿 可能很快将它广泛范围的ETF和投资工具代币化，让币安用户通过交易所直接访问。

binance coin price prediction

这项举措将推动币安智能链的更高采用率，而币安币（BNB）将被定位为驱动底层基础设施的关键受益者。

在技术层面，日线图突显了两个关键支撑区，需要在回调情况下密切监控——830美元和740美元。虽然下跌并非必然，但看涨势头显然正在积聚，任何向这些水平的回落都可能提供一个引人注目的机会，以相对折扣价积累BNB。

与此同时，今年最佳的加密预售项目——如Best Wallet（$BEST）——正在早期投资者中获得牵引力，随着山寨币季节的加速，其潜力甚至可能超越顶级代币。

Best Wallet代币（$BEST）飙升突破1500万美元　其全功能应用引发热潮

Best Wallet代币（$BEST）不仅仅是另一种加密货币，它是一款增长最快的加密应用程式的核心动力。持有者可享受诸如较低的兑换费用、优先体验新功能以及在大量投资者涌入前获得最热门预售的VIP通行证等福利。

Best Wallet应用程式本身已赢得大量用户青睐，在iOS和Android上拥有顶级评分，同时支援60多个区块链。随着採用率持续攀升并推出更多功能，$BEST的需求可能呈现抛物线式增长。

早期预售买家正以大幅折扣价抢购代币，在下一波增长浪潮来临前。想参与，只需前往Best Wallet代币网站并连接你的钱包（如Best Wallet），你可以兑换加密货币或使用银行卡在数秒内完成交易。

Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
