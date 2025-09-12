币安币价格预测：BNB在令人震惊的华尔街合作后爆发 加密货币界的贝莱德？

币安与美国资产管理巨头富兰克林·坦普尔顿签署了一项里程碑式的协议，以探索新的区块链和传统金融（TradFi）使用案例。这一发展提升了情绪，并支持币安币的看涨价格预测，有助于推动BNB达到新的历史高点。

在週三发布的新闻稿中，两家公司的高管强调了这项合作伙伴关係的战略重要性，儘管具体项目的细节仍保密。

Today, Franklin Templeton announced a wide-ranging partnership with @binance.



Learn more: https://t.co/2m0VrXSt9p pic.twitter.com/pc1p4rt57c — Franklin Templeton Digital Assets (@FTDA_US) September 10, 2025

公司们没有透露项目细节，而是概述了他们合作伙伴关係的更广泛范围，并表示：「目标是提供创新解决方案，以满足投资者不断变化的需求，通过为资本市场带来更大的效率、透明度和可及性——并具有竞争性的收益率生成和结算效率。」

市场迅速做出反应。公告后不久，BNB飙升至新历史高点906.12美元，根据CoinMarketCap的数据，同时一天的交易量跃升64%。

币安币价格预测：BNB瞄准1,500美元 因生态系统成长计划有利于看涨展望

币安–富兰克林·坦普尔顿 合作伙伴关系的核心焦点是代币化。

富兰克林·坦普尔顿 可能很快将它广泛范围的ETF和投资工具代币化，让币安用户通过交易所直接访问。

这项举措将推动币安智能链的更高采用率，而币安币（BNB）将被定位为驱动底层基础设施的关键受益者。

在技术层面，日线图突显了两个关键支撑区，需要在回调情况下密切监控——830美元和740美元。虽然下跌并非必然，但看涨势头显然正在积聚，任何向这些水平的回落都可能提供一个引人注目的机会，以相对折扣价积累BNB。

