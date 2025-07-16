交易所BigONE被盗2700万美元资产 启用安全储备补足用户损失
加密货币交易所 BigONE 今日（16 日）确认平台热钱包遭黑客攻击，损失金额约 2700 万美元。官方强调，所有相关损失将由平台承担，用户资产不受影响。
根据 BigONE 公告，平台于凌晨侦测到异常资产转移，经过调查，确认为第三方攻击所致，涉及热钱包资产外流。尽管损失已确认，官方指出私钥仍安全，攻击路径已被识别，后续不太可能出现进一步损害。
BigONE 与资安公司 SlowMist（慢雾）展开合作，追踪攻击者地址。目前确认被盗资产包含：
- 120枚 BTC
- 350枚 ETH
- 95 亿枚 SHIB
- 710 万枚 USDT（涵盖 TRC20、ERC20、BSC、SOL 四链）
- 53.8 万枚 DOGE
- 1800枚 SOL
- 1枚 WBTC
- 20,730枚 XIN
- 1570 万枚 CELR
- 25,487枚 UNI
- 16,071枚 LEO
启用内部安全储备补足用户资产
BigONE 表示，为确保用户资金池的稳定，平台已启用内部安全储备，包括 BTC、ETH、USDT、SOL 和 XIN 等主流资产，用于补足用户资产。至于其他受影响的主流和非主流代币，我们正通过借贷等外部流动性机制，尽快恢复平台钱包的正常运作。
当前系统正在恢复中，充值与交易功能预计将在数小时内重启，提款功能将在完成安全加固后重新开放。
与资安公司追踪黑客地址
BigONE 表示将持续透明发布调查进展，并对事件带来的不便表示歉意。所有私钥仍然安全无虞。攻击路径已被识别并成功封锁，确保不再发生进一步损失，平台正与资安公司 SlowMist（慢雾）紧密合作，追踪黑客地址并监控资金流向。
据链上分析数据显示，2025 年以来，加密行业因黑客攻击累计损失已超过 21 亿美元，此次事件也再次突显资安防护的重要性。
迷因币波动重现，但 Snorter 可驾驭这场混乱
根据 CoinGecko 数据，迷因币总市值现已突破 700 亿美元。自 5 月比特币创出历史新高后，大量获利资金流入各类“非严肃资产”：
- 柴犬币（SHIB）上涨 11%
- PEPE 涨幅 22.1%
- BONK 更是暴涨 26.7%
而 DOGE 在巨鲸持续吸筹下，也录得 13.9% 的周涨幅。
不过，整个迷因板块的回报差异极大。在前十大迷因币中，Pudgy Penguins（PENGU）表现最为亮眼，过去一周暴涨 105%，远远超出常见的 15%–25% 涨幅区间。
与此同时，一些冷门项目的涨幅更为惊人。MemeCore（M）自 7 月 3 日以来已暴涨 598%，背后推力主要来自其专为迷因币打造的 Layer1 公链所引发的市场热炒。这种极端的行情波动，令人联想起 2023 年中那波“高度投机情绪”主导的狂热牛市。
https://www.coingecko.com/en/coins/memecore
然而，手动捕捉即将起飞的潜力币并不容易。这正是像 Snorter Token 这样的加密交易机器人为散户提供“公平战场”的原因。
如前所述，Snorter 基于 Solana 原生架构，在交易执行上具有天然优势。不同于以太坊生态中因 高 Gas 费与网络拥堵而频频“卡壳”的机器人，Snorter 是为 高频交易而生，尤其适配目前 Telegram 生态下的即时交易场景。
Snorter 完全围绕迷因币的市场节奏设计——这种行情下，新币上线毫无预警，几秒钟就决定了你是“埋伏到”还是“追高盘”。Snorter 直接内嵌在 Telegram 内部运行，意味着交易行为发生在信息流、喊单、alpha 讯息同步出现的空间，零延迟响应市场动态。
但 Snorter 的优势不仅仅是 执行速度快，更在于它围绕交易者构建了一整套完整生态：包括 实时行情监听、钱包镜像追踪、狙击交易参数配置，将整个交易流程压缩成一个 一体化高响应界面。
透过这些功能，用户可以追踪目标钱包动态、设置狙击条件自动下单、并即时部署 Swap 操作。
内建 MEV 防护 + 智能合约扫描，为散户扫雷
借助内建的 MEV（最大可提取价值）防护机制，Snorter 可避免用户交易被其他机器人前置插队。此外，它还能自动识别高风险合约，例如“蜜罐合约”（只允许买入却无法卖出），为散户提供防止踩雷的最后一道保险。
在 Solana 链上，新币经常在 DEX Screener 首分钟内翻倍，速度之快连 Telegram 群与 X 平台都来不及反应。而 Snorter 的存在，让这种“早鸟优势”也能属于散户。
Snorter 的结构也为未来成长预留空间。正如官方路线图所示，多链支持已在规划中，未来社区提案将参与决定功能优先级与演进方向。
最终目标是构建一个既强大又直观的交易指挥中心——为即将到来的 2025 年迷因币牛市做好万全准备。
如何以折扣价格购买 SNORT
简而言之，在当前买盘再度激增的迷因币市场中进行交易，几乎无法脱离自动化工具。但如果你以为任何交易机器人都可以胜任，那就错了。
一旦上线，Snorter 的一大优势——除了速度和功能性之外——就是它的成本效益。只需持有 SNORT，即可解锁低至 0.85% 的执行费率，为当前行业中最低水平。相比之下，大多数竞品机器人收费在 1% 到 2% 之间，这让 Snorter 成为活跃交易者在追求最大化回报时的优选利器。
当然，SNORT 代币不仅仅是该工具中的交易媒介——它还代表你对整个生态系统的参与度，包括未来的奖励、治理权与功能性用途，适合那些希望参与平台演进过程的用户。
如果你已经准备好支持该项目，可以前往 Snorter Token 预售网站，通过 SOL、ETH、BNB、USDT、USDC 或信用卡购买 SNORT。
在预售中购买的 SNORT 代币可通过其原生质押池获得被动收益，当前提供动态年化收益率（APY）为 207%。
为了获得最佳体验，请使用 Best Wallet——目前唯一一款可在应用内显示 SNORT 余额的钱包，同时还能通过专属的“即将上线代币”板块获得新代币的早期访问权限。
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