交易所BigONE被盗2700万美元资产 启用安全储备补足用户损失

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 16, 2025

加密货币交易所 BigONE 今日（16 日）确认平台热钱包遭黑客攻击，损失金额约 2700 万美元。官方强调，所有相关损失将由平台承担，用户资产不受影响。

根据 BigONE 公告，平台于凌晨侦测到异常资产转移，经过调查，确认为第三方攻击所致，涉及热钱包资产外流。尽管损失已确认，官方指出私钥仍安全，攻击路径已被识别，后续不太可能出现进一步损害。

⚠️ Security Incident: unauthorized access to our hot wallet



All user assets are safe. BigONE will fully bear all the losses. Trading and deposits will resume soon; withdrawals after added security upgrades.



🔗 https://t.co/CWCrng2KK8 — BigONE (@BigONEexchange) July 16, 2025

BigONE 与资安公司 SlowMist（慢雾）展开合作，追踪攻击者地址。目前确认被盗资产包含：

120枚 BTC

350枚 ETH

95 亿枚 SHIB

710 万枚 USDT（涵盖 TRC20、ERC20、BSC、SOL 四链）

53.8 万枚 DOGE

1800枚 SOL

1枚 WBTC

20,730枚 XIN

1570 万枚 CELR

25,487枚 UNI

16,071枚 LEO

启用内部安全储备补足用户资产

BigONE 表示，为确保用户资金池的稳定，平台已启用内部安全储备，包括 BTC、ETH、USDT、SOL 和 XIN 等主流资产，用于补足用户资产。至于其他受影响的主流和非主流代币，我们正通过借贷等外部流动性机制，尽快恢复平台钱包的正常运作。

当前系统正在恢复中，充值与交易功能预计将在数小时内重启，提款功能将在完成安全加固后重新开放。

与资安公司追踪黑客地址

BigONE 表示将持续透明发布调查进展，并对事件带来的不便表示歉意。所有私钥仍然安全无虞。攻击路径已被识别并成功封锁，确保不再发生进一步损失，平台正与资安公司 SlowMist（慢雾）紧密合作，追踪黑客地址并监控资金流向。

据链上分析数据显示，2025 年以来，加密行业因黑客攻击累计损失已超过 21 亿美元，此次事件也再次突显资安防护的重要性。

迷因币波动重现，但 Snorter 可驾驭这场混乱

根据 CoinGecko 数据，迷因币总市值现已突破 700 亿美元。自 5 月比特币创出历史新高后，大量获利资金流入各类“非严肃资产”：

柴犬币（SHIB）上涨 11%

PEPE 涨幅 22.1%

BONK 更是暴涨 26.7%

而 DOGE 在巨鲸持续吸筹下，也录得 13.9% 的周涨幅。

不过，整个迷因板块的回报差异极大。在前十大迷因币中，Pudgy Penguins（PENGU）表现最为亮眼，过去一周暴涨 105%，远远超出常见的 15%–25% 涨幅区间。

与此同时，一些冷门项目的涨幅更为惊人。MemeCore（M）自 7 月 3 日以来已暴涨 598%，背后推力主要来自其专为迷因币打造的 Layer1 公链所引发的市场热炒。这种极端的行情波动，令人联想起 2023 年中那波“高度投机情绪”主导的狂热牛市。

https://www.coingecko.com/en/coins/memecore

然而，手动捕捉即将起飞的潜力币并不容易。这正是像 Snorter Token 这样的加密交易机器人为散户提供“公平战场”的原因。

如前所述，Snorter 基于 Solana 原生架构，在交易执行上具有天然优势。不同于以太坊生态中因 高 Gas 费与网络拥堵而频频“卡壳”的机器人，Snorter 是为 高频交易而生，尤其适配目前 Telegram 生态下的即时交易场景。

Snorter 完全围绕迷因币的市场节奏设计——这种行情下，新币上线毫无预警，几秒钟就决定了你是“埋伏到”还是“追高盘”。Snorter 直接内嵌在 Telegram 内部运行，意味着交易行为发生在信息流、喊单、alpha 讯息同步出现的空间，零延迟响应市场动态。

但 Snorter 的优势不仅仅是 执行速度快，更在于它围绕交易者构建了一整套完整生态：包括 实时行情监听、钱包镜像追踪、狙击交易参数配置，将整个交易流程压缩成一个 一体化高响应界面。

透过这些功能，用户可以追踪目标钱包动态、设置狙击条件自动下单、并即时部署 Swap 操作。

内建 MEV 防护 + 智能合约扫描，为散户扫雷

借助内建的 MEV（最大可提取价值）防护机制，Snorter 可避免用户交易被其他机器人前置插队。此外，它还能自动识别高风险合约，例如“蜜罐合约”（只允许买入却无法卖出），为散户提供防止踩雷的最后一道保险。

在 Solana 链上，新币经常在 DEX Screener 首分钟内翻倍，速度之快连 Telegram 群与 X 平台都来不及反应。而 Snorter 的存在，让这种“早鸟优势”也能属于散户。

Snorter 的结构也为未来成长预留空间。正如官方路线图所示，多链支持已在规划中，未来社区提案将参与决定功能优先级与演进方向。

最终目标是构建一个既强大又直观的交易指挥中心——为即将到来的 2025 年迷因币牛市做好万全准备。

如何以折扣价格购买 SNORT

简而言之，在当前买盘再度激增的迷因币市场中进行交易，几乎无法脱离自动化工具。但如果你以为任何交易机器人都可以胜任，那就错了。

一旦上线，Snorter 的一大优势——除了速度和功能性之外——就是它的成本效益。只需持有 SNORT，即可解锁低至 0.85% 的执行费率，为当前行业中最低水平。相比之下，大多数竞品机器人收费在 1% 到 2% 之间，这让 Snorter 成为活跃交易者在追求最大化回报时的优选利器。

当然，SNORT 代币不仅仅是该工具中的交易媒介——它还代表你对整个生态系统的参与度，包括未来的奖励、治理权与功能性用途，适合那些希望参与平台演进过程的用户。

如果你已经准备好支持该项目，可以前往 Snorter Token 预售网站，通过 SOL、ETH、BNB、USDT、USDC 或信用卡购买 SNORT。

在预售中购买的 SNORT 代币可通过其原生质押池获得被动收益，当前提供动态年化收益率（APY）为 207%。

为了获得最佳体验，请使用 Best Wallet——目前唯一一款可在应用内显示 SNORT 余额的钱包，同时还能通过专属的“即将上线代币”板块获得新代币的早期访问权限。

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