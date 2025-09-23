北京叫停香港RWA相关业务 传忧虑资金外流

今年 6 月香港公布的《数位资产发展政策宣言 2.0》中，“代币化”一词被提及多达 35 次，明确将 RWA（现实世界资产代币化）列为未来重点，一直被视为中国加密货币市场试行点的香港积极推动Web3产业，但现在却被中央踩下刹车，疑似担心加剧资金外流情况。

代币化／数位债券为香港主要RWA产品

摩根大通在报告中指出，当前全球 RWA 市场规模仅约 250 亿美元，传统金融机构参与有限，且部分代币化资产在所有权保障方面仍存疑虑。

即使如此，除港府自身发行数位债券外，已有至少五家中港资企业成功尝试数位原生债券与票据发行，发行币种涵盖人民币、港元及美元。

在政策层面，香港金管局于 2024 年推出“数位债券资助计划（DBGS）”，为符合资格的债券发行提供最高 250 万港元补贴，为期三年。业内人士认为，该计划提升了市场关注度，但真正的驱动力仍是代币化债券在效率、透明度和融资渠道上的实际价值。

因为各种正面回馈，越来越多内地及海外企业正考虑赴港发行数位债券，因此现时中央的反应是大家始料未及的。

中国监管部门：暂停在香港展开RWA相关业务

《路透社》最新报导引述多名知情人士透露，中国监管部门近日向部分中资券商发出“非正式通知”，要求其暂停在香港展开实物资产（RWA）代币化相关业务。此举被认为是北京方面对离岸数字资产热潮升温的风险敲响警钟。

据悉，至少两家头部券商近期已接到中证监的口头劝导，不得继续在境外推行 RWA 项目。另一位熟悉情况的人士表示，监管层关注的重点是防范潜在风险，确保企业背后的商业逻辑有足够的合规性与可持续性。

与香港持续推动虚拟资产生态形成对比，中国自 2021 年全面叫停加密货币交易和挖矿后，态度始终谨慎。今年 6 月，香港财政局与金管局才刚宣布研究 RWA 的法律框架，如今北京的却主动收紧，截至目前，中证监、香港金管局和财政局未就相关报道作出回应，香港证监会则拒绝置评。